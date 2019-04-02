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إغلاق ثلاثين متجر لـBig W في كافة أنحاء أستراليا

آخر تحديث: منذ 15 من الدقائق
المصدر: SBS
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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إغلاق ثلاثين متجر لـBig W في كافة أنحاء أستراليا

قرّرت مجموعة Woolworths إغلاق نحو ثلاثين متجر لـBig W من المتاجر التي صنف أداؤها بالضعيف إضافة إلى مركزين للتوزيع وذلك خلال السنوات الثلاث القادمة. وتأتي هذه الخطوة في ظل الإرتفاع المستمر لعدد المتسوّقين عبر الإنترنت.

 

وأعلنت المجموعة أمس أن هذه الخطوة ستكلّفها أكثر من 370 مليون دولار غير أنها لم تعلن عن أي متاجر بالتحديد سيتم إغلاقها أو عن عدد الموظفين الذين سيخسرون وظائفهم.

 

غير أنها أكدت أنها ستغلق مستودع في منطقة Monsarto في ولاية جنوب أستراليا في العام 2021، ومستودع آخر في منطقة Warwick في كوينزلاند بعد سنتين.

 

ولا تزال Woolworths تقوم بمفاوضات مع الملّاك غير أنها قدرت كلفة الإقفال بنحو 270 مليون دولار موزّعة بين تكاليف فك عقد الإيجار ودفعات فصل الموظفين من العمل إضافة إلى نحو 100 مليون دولار من التكاليف الأخرى.

 

من جانبه يقول الرئيس التنفيذي Brad Banducci إن Woolworths ستحاول أن تقدّم وظائف بديلة للموظفين المتضرّرين غير أنه قال أن هذه القرارات ستتخذ بعد درس كل حالة على حدى.

 

هذا وتملك Woolworths 183 متجر لـ Big W والتي تكافح للإستمرار منذ عدة سنوات غير أنها حققت خسارة بقدر 110 ملايين دولار خلال السنة المالية الماضية.

المصدر: SBS

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