أستراليا.. أهم ملامح الموازنة الفيدرالية: تخفيضات على ضريبة الدخل وفائض في الموازنة

أعلن وزير الخزانة الأسترالي جوش فرايدنبرج عن الموازنة الفيدرالية الجديدة والتي احتوت على خصومات على ضريبة الدخل يستفيد منها نحو عشرة ملايين مقيم في أستراليا.

كما أعلن فرايدنبرج عن فائض موازنة بلغ 7.1 مليار من الدولارات لأول مرة منذ 12 عاما.

وتمثلت الخصومات على ضريبة الدخل في مبلغ يصل إلى 1080 دولاراً للأسرة ذات الدخل الواحد، و2160 دولاراً للأسرة ذات الدخلين.

وتٌطبق الخصومات على أصحاب الدخول السنوية التي تصل إلى 126000 دولاراً في العام.

يمكن لكم معرفة مقدار الخصم الخاص بكم من خلال هذا المقال على إس بي إس.

كان التحالف الحاكم قد أعلن في موازنة عام 2018 عن تخفيضات ضريبية تعدت مبلغ 500 دولارا.

عن الهجرة قال وزير الخزانة إن الحكومة بصدد وضع نوعين جديدين من التأشيرات لجذب المهاجرين للمناطق النائية، في مشروع ينفذ على خمسة أعوام ويكلف الحكومة 49.6 مليون دولار، ويسمح النظام المقترح للمهاجرين بالقدوم والمكوث في المناطق النائية لخمس سنوات على الأقل.

كما خُصِّص في الموازنة مبلغ يصل لمائة مليار من الدولارات لصالح مشروعات البنية التحتية تنفق خلال عشر سنوات.

وزير الخزانة قال أيضاً إن الحكومة تقول إنها ستركز جهودها في الفترة القادمة على إلغاء قانون إجلاء اللاجئين الطبي وستبقي على مخيم جزيرة الكريسماس مع تقليل الإنفاق عليه ليصل إلى نحو 23 مليون دولار.

في الموازنة الجديدة خصصت الحكومة نحو 27 مليون دولار لمدارس اللغات الخاصة بالجاليات وللجمعيات التي توفر خدمات للجاليات.

وتعتبر هذه الموازنة الأولى لوزير الخزانة الحالي جوش فرايدنبرج، والذي تولى منصبه قبل سبعة شهور، بعد الإطاحة برئيس الوزراء السابق مالكولم تورنبل.

كما تعد هذه الموازنة الأولى لرئيس الوزراء الأسترالي الحالي سكوت موريسون في منصبه كزعيم للتحالف و رأس السلطة التنفيذية في أستراليا، ففي العام الماضي كان موريسون هو وزير الخزانة، وكان هو من أعلن عن موازنة عام 2018، قبل أن يطيح تحدي الزعامة داخل حزب الأحرار برئيس الوزراء السابق مالكولم تورنبل، ويتولى موريسون منصبه.

هذا وتعتبر هذه الموازنة الأخيرة للتحالف الحاكم قبل الدعوة لانتخابات فيدرالية من المتوقع أن تُعقد في شهر مايو/أيار المقبل.