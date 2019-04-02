أستراليا: الرابحون و الخاسرون في موازنة عام 2019

أعلنت الحكومة الأسترالية منذ قليل عن الموازنة الفيدرالية لعام 2019، وجاءت الموازنة بعدد من المفاجآت مثل الاعلان عن تأشيرتين جديدتين للهجرة، و خصومات على ضريبة الدخل.

وبإلقاء نظرة على بنود الموازنة من الممكن حصر الرابحين و الخاسرين بالشكل التالي:

الرابحون

الأسر ذات الدخلين ستحصل على خصم ضريبي يصل إلى 2160 دولاراً لأصحاب الدخول السنوية التي تصل إلى 126000 دولاراً في العام.

الأسر ذات الدخل الواحد ستحصل على خصم ضريبي يصل إلى 1080 دولاراً لأصحاب الدخول السنوية التي تصل إلى 126000 دولاراً في العام.

يمكن لكم معرفة مقدار الخصم الخاص بكم من خلال هذا المقال على إس بي إس.

المهاجرين القادمين إلى أستراليا: الحكومة بصدد وضع نوعين جديدين من التأشيرات لجذب المهاجرين للمناطق النائية، يسمح النظام المقترح للمهاجرين بالقدوم والمكوث في المناطق النائية لخمس سنوات على الأقل.

ولاياتا كوينزلاند وفيكتوريا لهما الحظ الأكبر من مشاريع البنية التحتية وتصل تكلفة هذه المشاريع إلى 100 مليارات على عشر سنوات.

أصحاب الأعمال الصغيرة سيحصلون على خصم على رأس المال يصل إلى 250000 ألف دولار للشركات ذات رأس المال الذي لا يتجاوز 50 مليونا.

ذوو الأمراض النفسية لأن الحكومة ستخصص 461 مليون دولار لعلاج الأمراض النفسية والعمل على منع أو تقليل حالات الانتحار.

الخاسرون

اللاجئون لأن الحكومة تقول إنها ستركز جهودها في الفترة القادمة على إلغاء قانون إجلاء اللاجئين الطبي ولأن عليهم الآن الانتظار 12 شهراً للحصول على منحة البطالة.

المهاجرون لأن الموازنة تؤكد تخفيض عدد المهاجرين من 190 ألفا إلى 160 ألفا.

البنوك لأن الحكومة قالت إنها ستستمر في التشديد على المؤسسات المصرفية.

مستحقو المعونات الاجتماعية لأن الحكومة ستحول النظام الحالي لنظام مميكن يعتمد على استخدام الحاسوب وبالتالي قد يقلق البعض من التحول الجديد وتبعاته.