سيدني، استراليا(ترجمة ميدل ايست هيرالد)-- إنها آخر موازنة قبل الانتخابات الفيدرالية المقبلة، إذن من الذي حصل على أكبر المُحليات (الحلوينات)؟

وتعتبر هذه الموازنة الأولى لوزير الخزانة الحالي جوش فرايدنبرغ، والذي تولى منصبه قبل سبعة شهور، بعد الإطاحة برئيس الوزراء السابق مالكولم تورنبل.

كما تعد هذه الموازنة الأولى لرئيس الوزراء الأسترالي الحالي سكوت موريسون في منصبه كزعيم للائتلاف ورأس السلطة التنفيذية في أستراليا، ففي العام الماضي كان موريسون وزيرا للخزانة، وكان هو من أعلن عن موازنة عام 2018، قبل أن يطيح تحدي الزعامة داخل حزب الأحرار برئيس الوزراء السابق مالكولم تورنبل، ويتولى موريسون منصبه.

وتعتبر هذه الموازنة الأخيرة للتحالف الحاكم قبل الدعوة لانتخابات فيدرالية من المتوقع أن تُعقد في شهر أيار المقبل.

ونظرًا لأنها الموزنة الاخيرة قبل الانتخابات، فقد حملت الموازنة العديد من الوعود والالتزامات الجيدة، وقد انقسم المعلقون حولها.

وهنا أكبر الفائزين والخاسرين هذا العام.

الفائزون

أصحاب الدخل المتوسط

هناك تخفيضات ضريبية تم التعهد بها لذوي الدخل الذين يكسبون ابتداء 18200 دولار في السنة، ولكن معظم الإعفاءات الضريبية ذهبت إلى أصحاب الدخل المتوسط.

فالذين يتراوح دخلهم ما بين 48000 دولار و 90.000 دولار سنويًا، سيحصلون على تخفيض ضريبي بقيمة 550 دولارًا.

وهذه التخفيضات هي ضعف التخفيضات الضريبية التي أعلن عنها في موازنة العام الماضي.

سيحصل الفرد على مبلغ أقصى قدره 1080 دولارا كإعفاء ضريبي بناءً على مستويات 2017-18، وستحصل العائلات ذات الدخل المزدوج على استرداد نقدي بقيمة 2160 دولارًا كحد أقصى.

ويبلغ متوسط دخل العامل بدوام كامل ما بين 80 ألف دولار و 90 ألفا، وبالتالي سيكون بمقدور ملايين الأستراليين الاستمتاع بهذا التدفق النقدي.

مستقلو النقل العام

لحظت هذه الموازنة التفاتة إيجابيا للبنية التحتية حيث رصدت ما مجموعه 15 مليار دولار لمشاريع الطرق والسكك الحديدية الجديدة.

العنصر البارز هو وصلة سكة حديد سريع بقيمة 2 مليار دولار بين جيلونغ وملبورن.حيث سيكون أسرع قطار في أستراليا، بمتوسط سرعة 160 كم/ساعة مما سيخفض وقت سفر الركاب الى النصف اي 32 دقيقة.

وتقوم الحكومة بتمويل خمسة مقترحات للسكك الحديدية في نيو ساوث ويلز وفيكتوريا وكوينزلاند.

كما أنها زادت التمويل أربعة أضعاف إلى 4 مليارات دولار لتقليص الاحتقان الحضري (في المدن الرئيسية)، وسيتم استخدام جزء كبير منها لتحسين مرافق ركون السيارات حول محطات القطار. إذا كنتم ترغبون في أن تنتقلوا بالسيارة إلى المحطة واستقلال القطار، فمن الصعب العثور الان على أي موقف لسياراتكم.

وتعتقد الحكومة أن عشرات الآلاف من السيارات في اليوم يمكن أن تصبح خارج الطريق جراء هذه الفكرة، مما يخفف من الازدحام في عواصمنا.

المصالح والاعمال الصغيرة

اعطت الحكومة تخفيضات الضريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة لخمس سنوات. سينخفض معدل الضريبة من 27.5 في المئة إلى 26 في المئة العام المقبل و25 في المئة ابتداء من عام 2021.

وستستفيد من التخفيضات الضريبية حوالي 970 ألف شركة توظف حوالي 5.2 مليون أجير.

كما تم تمديد وتوسيع شطب الأصول الفورية حيث سيغطي الآن المشتريات لترتفع من 25 ألف دولار 30 ألفا وتستفيد من ذلك الشركات التي يبلغ حجم مبيعاتها السنوية أقل من 50 مليون دولار، ارتفاعًا من 10 ملايين دولار سابقًا.

وستكون حوالي 22 ألف شركة ومصلحة إضافية توظف حوالي 1.7 مليون شخص مؤهلة الآن لشطب الضرائب ، والتي يمكن استخدامها الآن «في كل مرة يتم فيها شراء أصل أقل من هذا المبلغ».

المزارعون المكافحون

رصدت الموازنة الكثير من المال للمناطق الإقليمية، وخاصة المزارعين الذين يعانون من الجفاف والفيضانات.

فقد التزمت الحكومة بما مجموعه 6.3 مليارات دولار لمساعدتهم. ويشمل ذلك مبادرات كبيرة نسبيًا، مثل 200 مليون دولار لزيادة فرص الحصول على دعم الدخل، ومبادرات أصغر مثل زيادة قدرها 2.5 مليون دولار من التمويل لدعم الصحة العقلية للمزارعين ورفاهياهم.

وتقول الحكومة إنها تعمل مع البنوك لتقديم قروض منخفضة التكلفة بقيمة 1.75 مليار دولار ولتوفير أسعار فائدة منخفضة للمزارعين المتضررين من الفيضانات.

وسيكون هناك مبلغ 300 مليون دولار إضافية في شكل منح هذا العام لمساعدة المزارعين المتضررين من الفيضانات في شمال كوينزلاند على إعادة البناء، واستبدال المواشي وزراعة الحقول والمحاصيل، إضافة إلى 232 مليون دولار للإغاثة التي تم توفيرها بالفعل. وسيتم اعفاء هذه المنح من ضريبة الدخل.

وللحماية من الجفاف والفيضانات في المستقبل، تنفق الحكومة 3.9 مليار دولار لإنشاء صندوق الاستجابة لحالات الطوارئ الذي سوف يوفر مصدراً مستقراً للمال استعدادا للكوارث الطبيعية والاستجابة لها.

المتقاعدون

سيحصل الأستراليون كبار السن على بعض المزايا الرائعة من موازنة هذا العام. سيتمكنون الآن من وضع الأموال في صندوق التقاعد لمدة أطول، حتى لو لم يكونوا يعملون.

ففي الوقت الحالي، يجب على أي شخص يتراوح عمره ما بين 65 و 74 عامًا أن يعمل 40 ساعة على الأقل في الشهر إذا كان يريد تقديم مساهمات طوعية لصندوق تقاعده. ولكن اعتبارًا من الأول من تموز 2020، سيتم زيادة الحد الأدنى للسن إلى 67 عامًا، لذا لا يتعين عليهم العمل لوضع المال في صندوق التقاعد.

سيتم السماح لأي شخص يقل عمره عن 67 عامًا بوضع مساهمات في صندوق التقاعد تصل إلى ثلاث سنوات في عام واحد. هذا يعني أنهم سيكونون قادرين على وضع ما يصل إلى 300 ألف دولار في حسابه في عام واحد (إذا لم يضع أي أموال إضافية في صندوق التقاعد في ثلاث سنوات).

وكبار السن المحظوظون الذين لديهم شريك على استعداد للمساهمة في صندوق تقاعدهم، سيكونون قادرين على القيام بذلك لفترة أطول. سيتمكنون الآن من الحصول على مساهمات الزوج حتى سن 74 بدلاً من 70 عاما.

أما المرضى أو الذين يعانون من مرض عقلي فهناك الكثير من الأموال المخصصة للصحة والصحة العقلية بما في ذلك 308.9 ملايين دولار لتحسين الوصول إلى خدمات مثل الأشعة السينية والموجات فوق الصوتية.

سيتم أيضًا تخفيض التكاليف الخارجة من جيوب المرضى لهذه الفحوصات كما سيتم تخفيض تكاليف بعض الأدوية.

تم تعديل خمسة أدوية أو إضافتها إلى مخطط الفوائد الصيدلانية (PBS)، وسيتم توفير دواءين منقذين للحياة يستخدمان لعلاج التيروزينيميا الوراثية (HEREDITARY TYROSINAEMIA) من النوع 1 وأمراض باتن (BATTEN) مجانًا.

سيتم إنشاء برنامج منح لتحسين النتائج والمردودات بالنسبة للأستراليين المصابين بمرض مزمن، وهناك أموال لأبحاث السكري، وللحكومة صندوق أبحاث طبية بقيمة 5 مليارات دولار للتجارب السريرية وغيرها من البحوث.

عندما يتعلق الأمر بالصحة العقلية، سيتم توفير حوالي 229.9 مليون دولار على مدار سبع سنوات. هذا سيساعد في تمويل تجربة ثمانية مراكز للصحة العقلية.

سيتم توفير حوالي 6.1 ملايين دولار لإنشاء مركز ما يسمى مكان النعمة (GRACE’S PLACE)، وهو مركز سكني لعلاج الصدمات النفسية للأطفال ، و5 ملايين دولار لبناء مستشفى مخصص لهذا الغرض (اديلايد) لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الأكل.

سيتم توفير مبلغ 263.3 دولارًا إضافيًا اعتبارًا من 2018/19 لتحسين الوصول إلى خدمات الصحة العقلية للشباب.

مدارس اللغات الخاصة

خصصت الحكومة في الموازنة الجديدة نحو 27 مليون دولار لمدارس اللغات الخاصة بالجاليات وللجمعيات التي توفر خدمات للجاليات.

الخاسرون

أصحاب الدخل المرتفع

التخفيضات الضريبية هي نقطة بيع كبيرة لهذه الموازنة ، ولكنها لم تشمل أصحاب الدخل المرتفع. فإذا كنت تتقاضى أكثر من 126 ألف دولار سنويا، فلن يكون هناك شيء تستفيد منه في موازنة هذا العام المالي، اللهم الا تخفيض متواضع قدره 135 دولاراً العام الماضي.

الشركات الكبيرة

في حين أن الموازنة منحت إعفاءات ضريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، فقد خلت من اي مُحلَّيات (حلوينات) للشركات الكبيرة.

إذا كان عملك يفوق 50 مليون دولار، فلا توجد تخفيضات ضريبية لك. وفي الواقع، ستقوم الحكومة باتخاذ إجراءات صارمة ضد الشركات الكبرى التي تتجنب دفع الضرائب كما يجب والتأكد من أنها تدفع حصتها الضريبية العادلة.

مشترو المنزل الأول

للسنة الثانية على التوالي ، أنا آسف لمشتري المنزل الأول، هذه الموازنة ليست لكم.. قال وزير الخزانة في خطابه إنه يفهم بوضوح أن القدرة على تحمل تكاليف الإسكان تشكل مشكلة بالنسبة إلى الحكومة، لكن يبدو أن ذلك لعب دورًا أكبر لصالح الإسكان المجتمعي (الاسكان الشعبي). لا يوجد شيء هنا لتسهيل عملية توفير إيداع أو شراء منزلك الأول.

العاطلون عن العمل

لم يكن المستفيدون من NEWSTART - مدفوعات الرفاهية للباحثين عن عمل - يتوقعون أن يتصدروا هذه الموازنة. لم تتم زيادة الدفعة لأكثر من عقود، على الرغم من دعوات دعاة الرعاية الاجتماعية والاقتصاديين.

ولكن بالإضافة إلى عدم تلقي اي زيادة في الدفعة، فقد فات أولئك، الذين يحصلون على بدل البطالة هذه المرة، الحصول على مدفوعات الحكومة للمساعدة في مجال الطاقة التي تذهب إلى متلقي الرعاية الاجتماعية الآخرين.

سيتم دفع مبلغ 75 دولارًا للأفراد و 125 دولارًا للأزواج لمساعدة الأسر في دفع فواتير الكهرباء الخاصة بهم في الحسابات المصرفية للمحاربين القدامى ومقدمي الرعاية والآباء/ الامهات غير المتزوجين/ المتزوجات والمتقاعدين المسنين والأشخاص الذين يتلقون معاش دعم الإعاقة.

المهاجرون إلى أستراليا

عن الهجرة قال وزير الخزانة إن الحكومة بصدد وضع نوعين جديدين من التأشيرات لجذب المهاجرين للمناطق النائية، في مشروع ينفذ على خمسة أعوام ويكلف الحكومة 49.6 مليون دولار، ويسمح النظام المقترح للمهاجرين بالقدوم والمكوث في المناطق النائية لخمس سنوات على الأقل.

واضاف قائلا إن الحكومة ستركز جهودها في الفترة القادمة على إلغاء قانون إجلاء اللاجئين الطبي وستبقي على مخيم جزيرة الكريسماس مع تقليل الإنفاق عليه ليصل إلى نحو 23 مليون دولار.

ردود فعل

فيما وصف وزير الخزانة الموازنة بأنها بالـ «تاريخية» لاحتوائها على فائض لأول مرة منذ سنوات، كان للأحزاب السياسية الأخرى لها رأي مختلف.

فقد أعلن زعيم حزب العمال المعارض بيل شورتن أن الموازنة هي محاولة لمسح ذاكرة الأستراليين قائلاً «هذه الحكومة تلقي بحفنة من الدولارات، وتأمل أن ينسى الأستراليون ما عانوه في السنوات الماضية»

وقال شورتن: «هذه الحفنة لن تعوض اقتطاع الأموال من المدارس والمستشفيات، وعدم التحرك فيما يتعلق بالتغير المناخي.»

في حين اعتبر زعيم حزب الخضر الأسترالي ريتشارد دي ناتالي أن الموازنة «محاولة بائسة لشراء الأصوات بدلا من التخطيط لمستقبل الأمة.»

وقال دي ناتالي «نحتاج لخطة لمقاومة التغير المناخي، وللطاقة المتجددة، وللتحول من الوقود. كان من الممكن تمويل الجامعات والتدريب المهني مجاناً من كل هذه الحسومات والفائض.»