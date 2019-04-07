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التوقيت الشتوي يبدأ في هذه الولايات الأسترالية يوم الاحد 7/4/2019

ستكسبون ساعة من النوم اذا كنتم من سكان NSW أو فكتوريا أو تازمانيا أو أراضي العاصمة

آخر تحديث: منذ 13 من الدقائق
المصدر: SBS
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 16
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التوقيت الشتوي يبدأ في هذه الولايات الأسترالية يوم الاحد 7/4/2019

يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي أي ارجاع عقارب الساعة ساعةً للزوراء يوم الاحد السابع من نيسان ابريل في كل من NSW وفكتوريا و تازمانيا و مقاطعة أراضي العاصمة. أمّا في جزيرة Lord Howe Island الواقعة في مكان جغرافي نادر فترجع عقارب الساعة نصف ساعة للوراء فقط.

 

هذا ويشار إلى أنّ كلاً من مقاطعة أراضي الشمال و وكوينزلاند وغرب أستراليا لا تشهد تغييراً في التوقيت ولا تتأثر بالتوقيت الشتوي الأمر الذي ينطبق أيضاً على كل من Christmas Island, Cocos Island و Norfolk Island.

 

وفي أستراليا يعمل بالتوقيت الصيفي أي تقدم الساعات ساعة للأمام ابتداءً من أول احد من شهر تشرين أول أكتوبر ولغاية أول احد من نيسان أبريل.

 

وسيعود لنا التوقيت الصيفي في أستراليا في السادس من تشرين أوكتوبر للعام 2019 في حين يعود التوقتي الصيفي لنويزلاندة في التاسع والعشرين من ايلول سبتمبر من العام الجاري.

 

أمّا في الجارة نيوزيلاندة فسترجع عقارب الساعة ساعة لوراء في كلا الجزيرتين الشمالية والجنوبية لتشمل مدناً مثل أوكلاند وكرايست تشيرش وويلنغتون.

 

وفي ساموا ايضاً تعاد عقارب الساعة هذا الاحد ساعة للوراء.

المصدر: SBS

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