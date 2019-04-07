أستراليا: حزب العمال يعلن دعم الحكومة في مساعدة فاتورة الطاقة

سيدني، استراليا(ترجمة ميدل ايست هيرالد)-- سوف يدعم حزب العمال الفيدرالي مدفوعات الائتلاف للمساعدة في مجال الطاقة على الرغم من أنه لن يكون قادرا على تعديل مشروع القانون ليشمل الأشخاص المستفيدين من نيوستارت (القاعدين ع الدول).

سيتم دفع مبلغ 75 دولارًا للأفراد و 125 دولارًا للأزواج لمساعدة الأسر في دفع فواتير الكهرباء الخاصة بهم في الحسابات المصرفية للمحاربين القدامى ومقدمي الرعاية والآباء غير المتزوجين والمتقاعدين المسنين والأشخاص الذين يتلقون معاش دعم الإعاقة.

وقد سعى حزب العمال في اجتماعه يوم الاثنين إلى تمديد مشروع القانون ليشمل المستفيدين من نيوستارت لكنه تلقى نصيحة بأنه لا يمكن تعديل ذلك لأنه سيتطلب اعتمادًا إضافيًا من الحكومة.

تعتبر مدفوعات المساعدة هذه إحدى المبادرات التي سيتم وضعها في الموازنة الفيدرالية ليتم تسليمها من قبل وزير الخزانة جوش فريدينبرغ يوم الثلاثاء من الاسبوع الحالي.

ففي موازنته الأولى توقع فريدنبرغ فائضا في 2019/20 وما بعدها، هو الأول خلال 12 عامًا، وخطة لتخفيض الديون على مدى العقد المقبل.

وأبلغ زعيم المعارضة بيل شورتن في الاجتماع الحزبي أنه سيتم إخبار الأستراليين ليلة الثلاثاء وفي صحف الأربعاء، ان الميزانية عبارة عن «تغيير في اللعبة وإعادة ضبط» وسكتة دماغية «عبقرية سياسية».