أستراليا: حكومة بيرجيكليان الفضفاضة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

سيدني، استراليا(ترجمة ميدل ايست هيرالد)-- اقسمت حكومة بيريجيكليان، يوم الثلاثاء، اليمين الدستورية امام حاكم ولاية نيو ساوث ويلز ديفيد هيرلي وذلك قبل انتقاله الى كانبيرا.

وبعدها انتقلت بيريكيليان، وهي اول سيدة منتخبة لرئاسة نيو ساوث ويلز ونائبها جون باريلارو الى مقر الحكومة قبل أن يتوجه الجميع إلى قاعة الاحتفالات.

وكانت السيدة بيرجليان قد استدعت 23 وزيرا من الزملاء في الاحرار والوطني بالاسماء حيث حمل كل منهم الكتاب المقدس وأقسموا على «أداء وظائف وواجبات» الوزراء «بأمانة وبأفضل قدراتهم» قبل قسم اليمين.

ووقف في الصف الأول ستة من كبار الوزراء، بمن فيهم وزير الخزانة الحالي دومينيك بيروتيت ووزير الطرق الذي جرت ترقيته بول تول (TOOLE) ووزير الخدمة العامة دون هاروين.

وكانت هناك ثلاثة صفوف خلفهم هي الوجوه الأكثر إثارة في الغرفة.. الستة الموالون الذين تمت مكافأتهم بأول حقائب لهم، بما في ذلك وزير الرياضة جون سيدوتي ووزير المهارات جيف لي لاعادة الفوز في مقعديهم ووزير المالية داميان تودهوب الذي ضحى بحقيبته للسيد بيروتيت.

ويبلغ متوسط عمر وزراء السيدة بيريجليان 48 عامًا. أصغرهم هو وزير الزراعة آدم مارشال، 34 عاماً، وأقدمهم وزير الصحة براد هازارد ووزيرة الحكومة المحلية شيلي هانكوك ، وكلاهما يبلغان من العمر 67 عامًا.

وفي تقليد معمول به على مر السنين، تعهد سبعة وزراء، بمن فيهم الوزراء هازارد ومارك سبيكمان وستوارت أيريس، بالولاء لـ «جلالة الملكة إليزابيث الثانية وورثتها وخلفائها» ولـ «أستراليا ونيو ساوث ويلز»، وذلك أمام حشد من 200 من الأصدقاء والعائلات. وكان في الاحتفال تلاميذ أيضًا حيث استمتعوا ببعض الوقت خارج الصفوف الدراسية.

وغطت ابنة السيد باريلارو الأصغر، صوفيا البالغة من العمر 3 سنوات ، بنوم عميق على حضن أمها دون ان تتأثر بجولات التصفيق المتعددة.

وجلس، في المقدمة، والدا السيدة بيريكيليان كريكور و أرشا بفخر وهما يشاهدان ابنتهما الكبرى في هذا المنصب.

ومجلس الوزراء هذا، الذي يضم 24 عضواً و»يجمع بين دماء جديدة وذوي تجربة وخبرة»، هو الأكبر في تاريخ نيو ساوث ويلز. وتم انتقادها لزيادة عدد الرجال اثنين وخفض واحدة من عدد النساء.

وقالت قبل أن تعود إلى مقر الحاكم لتناول شطائر الخيار مع الأصدقاء والعائلة: «إنه فريق متنوع وملتزم بخدمة شعب هذه الولاية العظيمة..الآن وبعد اتمام الإجراءات الرسمية نتطلع إلى النزول والمضي قدمًا بجدول أعمالنا.»