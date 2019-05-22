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أستراليا: بعد انسحاب بوين من السباق.. الطريق شبه ممهدة أمام أنطوني ألبانيزي لزعامة حزب العمال اثر اتفاق بينه وبين تشالمرز
سيدني، استراليا(ترجمة ميدل ايست هيرالد)-- انسحب المتحدث باسم الخزانة للظل كريس بوين من السباق لقيادة حزب العمال بعد 29 ساعة فقط من إعلان تنافسه، اثر اعراب عدد كبير من الشخصيات البارزة في الحزب دعمهم لأنطوني ألبانيزي.
وقد مهد الطريق للتوصل إلى اتفاق لايصال ألبانيزي الى منصب الزعامة دون معارضة، التوصل الى اتفاق مع المتحدث باسم المالية جيم تشالمرز على ان يكون الاخير نائبا له، على الرغم من أن البعض في الحزب ما زال يشجع السيد تشالمرز على الترشح ضد ألبانيزي للحصول على الوظيفة العليا، غير انه لم يحسم بعد هذا الخيار.
وقالت مصادر متعددة في حزب العمال إنه من المرجح أن يتم التوصل إلى اتفاق بين السيدين ألبانيزي وشالمرز ولكن لم يكن قد تم الانتهاء من تفاصيله بعد ظهر الأربعاء الماضي.
وبموجب هذا السيناريو، سيطلب من دون فاريل ، عضو نقابة شوبيس (SHOPPIES)، إخلاء منصب نائب رئيس مجلس الشيوخ للسماح للثنائي بيني وونغ وكريستينا كينيلي لرئاسة حزب العمال في هذا المجلس.
وكشف السيد بوين، في مؤتمر صحفي في سيدني، إنه يحظى بدعم الأغلبية من أعضاء نواب حزب العمال، لكن السيد ألبانيزي سيحصل على المزيد من الدعم بين أعضاء الحزب «بهامش جيد».
وقال إنه لذلك قرر الانسحاب من السباق لتجنب الحاجة إلى اقتراع طويل ومكلف لا تتاح له فرصة حقيقية للفوز فيه.
واستخدم السيد بوين خطابه لدعوة زعيم حزب العمال المقبل لإصلاح ما اعتبره مشكلة الحزب مع الناخبين المتدينين على وجه السرعة.
وقال السيد بوين «لم يعد الناس المؤمنون يشعرون أن السياسة التقدمية تهتم بهم. هؤلاء أناس لديهم ضمير اجتماعي يرغبون في الانضمام إلى الحركة التقدمية».
واضاف يقول «نحن بحاجة إلى معالجة هذا على وجه السرعة. أعتقد أن هذه مشكلة من الانتخابات الفيدرالية التي لم نركز عليها بعد.»
ومن بين الشخصيات العمالية من جناحي اليسار واليمين في الحزب، الذين سارعوا للإعلان عن دعمهم للسيد ألبانيزي، يوم الأربعاء، السناتورة بيني وونغ والمتحدثة باسم الصحة كاترين كينغ وأندرو غيلز وبات كونروي وطوني بورك والسناتورة كريستينا كينيلي وتيري باتلر.
وأثنت السناتورة وونغ على السيد ألبانيزي باعتباره «النائب البارز في جيلنا».
وكان السيد بوين قد اعلن يوم الثلاثاء أنه أفضل شخص لقيادة الأجندة الاقتصادية لحزب العمال، على الرغم من ارتباطه الوثيق كمتحدث باسم وزارة الخزانة بالسياسات الاقتصادية التي رفضها الناخبون للتو في انتخابات يوم السبت الماضي.
وقال إن الحزب «من الواضح أنه لا يتواصل مع هذا الجزء من المجتمع الذي هو من أنصار حزب العمال الطبيعي» ، بالنظر إلى أنهم لم يتبنوا إعادة توزيع أجندة الحزب.
واعترف كل من ألبانيزي وبوين بالحاجة إلى دراسة عرض سياسة الحزب بعد صدمة الهزيمة، وتحدثا عن إعادة الاتصال بالناخبين الإقليميين وخارج الضواحي الذين تركوا حزب العمال بأعداد كبيرة.
وسيتيح التعيين بدون منافسة للسيد ألبانيزي أن يبدأ على الفور عملية مراجعة حملة حزب العمال التي تعرضت لانتقادات واسعة من الداخل، مثل الفشل في تنفيذ حملات محلية قوية في المقاعد الرئيسية ومستويات عالية من السرية حول بيانات الاستطلاعات وغيرها من الأبحاث.
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سيدني - استراليا
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