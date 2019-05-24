أستراليا: ترشح جودي مكاي لقيادة العمال في نيو ساوث ويلز

أكدت النائبة في الصفوف الأمامية جودي مكاي أنها ستترشح لقيادة حزب العمال في نيو ساوث ويلز ضد زميلها في الجناح اليميني للحزب كريس مينز.

وطرح مينز، النائب عن Kogarah ، نفسه كمنافس وقائد "الجيل الجديد" كزعيم لحزب العمال بعد ثلاث خسائر متتالية في الانتخابات العامة.

أما مكاي، فقد أعلنت اليوم أنها تعتقد بأن لديها أفضل فرصة لإعادة العمال إلى الحكومة.

وقالت النائبة عن ستراتفيلد من هومبوش ويست "في الوقت الحالي، أعتقد أنه يمكنني الفوز على غلاديس بريجيليان".

وأضافت مكاي"لآن ، أعتقد أنني أستطيع الفوز في انتخابات 2023".

ووعدت مكاي بجعل التعليم أولوية رئيسية في حال انتخابها.

الجدير بالذكر أن أبواب الترشح لرئاسة الحزب بنيو ساوث ويلز ستغلق للقيادة في الساعة الثانية بعد ظهر يوم الجمعة.

وتبوئت الزعيمة المؤقت بيني شارب منصب الزعامة منذ استقالة الزعيم السابق مايكل دالي إثر هزيمة حزب العمال المدوية في انتخابات الولاية مارس/ آذار.