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بالفيديو... لحظة سقوط نيزك في أستراليا
قيّم هذا المقال/الخبر:
سقط نيزك، مساء يوم الثلاثاء الماضي، في إحدى مدن جنوب أستراليا.
وأظهر مقطع فيديو نشرته شبكة "دويتشه فيله" الألمانية، احتراق النيزك عند اختراقه لغلاف الأرض الجوي.
تم تصوير المقطع بواسطة كاميرات المراقبة، وظهر النيزك لحظة احتراقه ما أدى إلى ظهور ضوء أبيض ساطع أنار ليل المدينة.
شاهد لحظة سقوط #نيزك على الأرض pic.twitter.com/Nw7YyTwTMI— DW عربية (@dw_arabic) May 23, 2019
ويفسر علماء الفلك سبب الظاهرة، بأنها نتيجة دخول قطعة من غبار الفضاء بحجم الحصى مجال الغلاف الجوي.
المصدر: sputniknews
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سيدني - استراليا
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