بالفيديو... لحظة سقوط نيزك في أستراليا

سقط نيزك، مساء يوم الثلاثاء الماضي، في إحدى مدن جنوب أستراليا.

وأظهر مقطع فيديو نشرته شبكة "دويتشه فيله" الألمانية، احتراق النيزك عند اختراقه لغلاف الأرض الجوي.

تم تصوير المقطع بواسطة كاميرات المراقبة، وظهر النيزك لحظة احتراقه ما أدى إلى ظهور ضوء أبيض ساطع أنار ليل المدينة.

​ويفسر علماء الفلك سبب الظاهرة، بأنها نتيجة دخول قطعة من غبار الفضاء بحجم الحصى مجال الغلاف الجوي.