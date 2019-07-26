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أستراليا: الشيوخ يقر منع عودة المقاتلين الأجانب إلا بعد الحصول على "إذن عودة"
أقر مجلس الشيوخ مشروع القانون الحكومي الرامي إلى منع الأستراليين الذين التحقوا بتنظيمات متطرفة خارج البلاد من العودة إلى أستراليا لمدة تصل إلى عامين.
و بموجب القانون الذي مر أمس في مجلس الشيوخ، يتعين على الراغبين في العودة الحصول على ما يسمى "إذن عودة". وينظم هذا الأذن وضع اجراءات للحماية تتضمن شروطا خاصة بكيفية العودة و إلى أي مكان سيعودون للإقامة أو العمل أو الدراسة.
وتبادل العمال والائتلاف الانتقادات حتى مع تميري الفانون بدعم الحزبين. وقال وزير الأمن الداخلي بيتر داتون إن حزب العمال هو السبب في تأخير تلك القوانيين. وهاجم العمال داتون لأنه حاول كسر التقليد المتعارف عليه في قوانين الأمن الوطني، وهي أنها تمر بموافقة الحزبين حتى لو كان أحدهما يملك الأغلبية. وقالت الناطقة باسم شؤون الأمن الداخلي في حزب العمال كريستينا كينيلي إن حزبها لطالما دعم هذا القانون. وأضافت "لهذا حرصنا على اتخاذ كل الخطوات للتأكد من أن القانون سيحافظ على أمن الأستراليين وصحيح دستوريا في نفس الوقت."
وكانت منظمات حقوقية قد حذرت من عدم دستورية القانون حتى لو تم إقراره في البرلمان. وقال رئيس المجلس القانوني في أستراليا آرثر موسى "القانون قد يتم الطعن به أمام المحكمة العليا لأنها الجهة الوحيدة المخوّلة بتحديد من يحق له دخول البلاد، إذ لا يعتبر هذا الأمر من صلاحيات الحكومة."
جدير بالذكر أن نحو مئتين و ثلاثين أستراليا انضموا إلى تنظيمات متطرفة في الشرق الأوسط. وطبقا لتقديرات حكومية فإن من بقى من هؤلاء على قيد الحياة أقل من مائة شخص، أكثر من نصفهم من النساء و الأطفال.
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سيدني - استراليا
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