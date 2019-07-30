استراليا

اخبار الجالية اللبنانية والعربية

إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

مختارات استرالية

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | استراليا | أستراليا: راتبه 211 ألف دولار سنويا لكنه لا يكفيه..برنابي جويس متحدثا عن معاناته المالية
المصنفة ايضاً في: استراليا

أستراليا: راتبه 211 ألف دولار سنويا لكنه لا يكفيه..برنابي جويس متحدثا عن معاناته المالية

آخر تحديث: منذ 16 من الدقائق
المصدر: SBS
image
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 1
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
أستراليا: راتبه 211 ألف دولار سنويا لكنه لا يكفيه..برنابي جويس متحدثا عن معاناته المالية

قال النائب في البرلمان الفيدرالي عن حزب الوطنيين إنه خبرته الشخصية مع صعوبات الإنفاق على عائلتيه اعتمادا على راتبه الذي يبلغ 211 ألف دولار سنويا. وقال جويس إن لديه فهم أكبر الآن للصعوبات المعيشية التي يواجهها العاطلون عن العمل.

 

وقال نائب رئيس الوزراء السابق لصحيفة الكوريير ميل إنه يغلق التدفئة ليلا، ويذبح الخراف بنفسه للحصول على اللحم ولا يأكل في المطاعم إلا نادرا ليتمكن من العيش على راتبه حتى نهاية الشهر. وقال النائب عن نيو إنجلند والذي يعول ستة أبناء إنه يعتبر شراء كوب من القهوة رفاهية، لكنه لا يبحث عن التعاطف مع وضعه الصعب.

 

وقال جويس للصحفيين "أنا لست مفلسا ولا أحمل طبقا للتسول في الشارع." وأضاف تعقيبا على مقابلته "أنا أحصل على راتب جيد للغاية، فكيف يمكن لشخص يحصل على 280 دولارا في الأسبوع أنا يعيش، الله وحده يعرف."

 

وقال جويس إن معاناته الشخصية مع المال منذ انفصاله عن زوجته الأولى هي من فتحت عينيه أن إعانة البطالة غير ملائمة. وقال جويس " هذا الأمر يمنحك إحساسا أكبر بالتعاطف عما قبل، وعليم أن تستخدم هذا الأمر لفعل شئ إيحابي، وهذا هو ما أحاول فعله بهذا الحوار حول إعانة البطالة."

 

وأظهر جويس نشاطا كبيرا داخل الائتلاف الحاكم لإقناع زملائه من النواب دعم زيادة إعانة البطالة والتي لم ترتفع لتواكب التضخم منذ 1994. واقترح جويس أن ترتبط الزيادة بنظام الكروت بديلا عن "الكاش"، وهي الفكرة التي رفضتها المجموعات الحقوقية التي تقترح زيادة بمقدار 75 دولارا.

 

من جانبه قال رئيس الوزراء سكوت موريسون إن 99 في المائة من الذين يحصلون على إعانة البطالة يحصلون على دفعات أخرى مثل مساعدة الإيجار وإعانة الطاقة. وشددت الحكومة على أن تلك الإعانة من المفترض أن تكون شبكة أمان لفترة قصيرة ريثما ينتقل متلقيها من وظيفة إلى أخرى. وقال موريسون "الأمر يتعلق بدفع الناس للحصول على وظائف." ولكن في المتوسط يقضي متلقو الإعانة البالغ عددهم 700 ألف أسترالي نحو ثلاثة أعوام متعطلين عن العمل.

 

وبدأ البرلمان تحقيقا في المسألة بعد أن خالف عدد من نواب المقاعد الخلفية في الائتلاف الحاكم توجيهات قادة الحزبين ودعوا علانية إلى زيادة الإعانة. وانضم حزب العمال إلى تلك الدعوات بالإضافة إلى شخصيات مثل برنابي جويس وبولين هانسون.

المصدر: SBS

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

أحدث الأخبار - أستراليا

المزيد >

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)

العنكبوت الالكتروني

العنكبوت الالكتروني

العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.

سيدني - استراليا

المزيد من اعمال الكاتب