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أستراليا: مطاردة بوليسية لمشتبه به والبطل سائح

آخر تحديث: الثلاثاء, 23 تموز / يوليو 2019, 01:19:AM
المصدر: RT
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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طاردت الشرطة الأسترالية رجلا اشتبهت بترويجه مخدرا خطيرا في مدينة غولد كوست.

 

وكانت الشرطة قد أوقفت رجلا (40 عاما) حوالي الساعة 9 مساء، وبحوزته مادة، يعتقد أنها مخدرات. حاول الرجل الهرب من الشرطة، لكنها تمكنت من الإمساك به بمساعدة أحد المواطنين. وبتحليل المادة ثبت أنها مادة "الميثيل أمفيتامين" شديدة الخطورة.

 

وسوف يمثل الرجل أمام المحكمة بتهمتي حيازة المخدرات والتهرب من الشرطة.

المصدر: RT

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