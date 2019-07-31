- شبكات “الجيل الخامس” تصل إلى أستراليا .. كل ما تريد معرفته عن الـ”G5″
- بيلا حديد بـ"شورت ضيق" يُظهر تفاصيل عضوها الجنسي!
- بيلا حديد بـ"ميني بيكيني" على شواطئ جزيرة ميكونوس اليونانية!
- الطائف في دائرة الصراع: أي تفسير للمادة 95؟
- "ثورة القبعات الواقية" في هونغ كونغ تمشي بخطى ثابتة نحو الحرب الأهلية
- مؤشرات إلى توافق ومخارج..
- “المسيحيون الجدد” ينتصرون على “مشروع ليلى”
- إذ يفجر نواف الموسوي الحزب من الداخل؟
- «الإخوة- الأعداء» هل يخافهم الحريري؟
- عن أحوال اللاجئين وأهوال العالم
- رسالة عون إلى مجلس النواب... هل تحسم الجدل أو تثير أزمة؟
- "مخطّط كبير" يلاحق جنبلاط... والمواجهة في بداياتها!
- لا موعد لزيارة ماكرون إلى بيروت
- ردود سلبية على تحذير «حزب الله» للمصارف اللبنانية
- رؤساء الطوائف اللبنانية أكدوا التمسك باتفاق الطائف
- ماذا طلب شهيِّب من «حزب الله»؟ وما رسالته الى باسيل؟
- جنبلاط يخشى خديعة... وباسيل يلوّح بـ«خيارات» لمواجهة «العدّ»
- أبعد من العودة إلى مجلس الوزراء.. إنها أزمة وطنية؟
- تحصيل الحقوق المسيحية: مسار الانفجار الطائفي
- العمالة الفلسطينية: القوات تعرقل الحل
- الجمارك في مطار بيروت: سجن تاجر ذهب وترك مهرِّبَيْن!
- جنبلاط «يتدلع»: مطالبة حزب الله بضمانات واستعطاف روسيا
- ميقاتي: لسوء الحظ رئيس الجمهورية يكون أحياناً طرفاً عوضاً عن أن يكون حكماً
- الجبهة الداخلية الإسرائيلية: لسنا مستعدّين للحرب
- المراوحة تجدد لنفسها والحكومة في «ضمير الغيب»
- أحوال الأحزاب والزعماء في لبنان.. 2 ـ الحزب الاشتراكي ـ وليد جنبلاط
- قمة روحية في لبنان تحضّ على حماية «المصالحة الكنز» والإفراج عن الحكومة
- توقعات الأبراج ليوم July 31, 2019
- خالد شيخ محمد “العقل المُدبّر” لهجَمات 11 سبتمبر هل يكون الشاهد “الملك” الذي سيُوجّه طعَناته المسمومة إلى السعوديّة في المحاكم الأمريكيّة؟ وما هي الأدلّة التي يملكها في “صندوقه الأسود”؟ وهل سيُلحِق الضّرر بقطر والإمارات أيضًا؟ ولماذا نحنُ أمام عمليّة ابتزاز مالي غير مسبوقة في التّاريخ؟
- حدث في مثل هذا اليوم July 31, 2019
- أستراليا.. بالفيديو: أين الأفعى في هذه الصورة؟
- أستراليا: راتبه 211 ألف دولار سنويا لكنه لا يكفيه..برنابي جويس متحدثا عن معاناته المالية
- أستراليا.. تحقيق: سياسيون سهلوا دخول شخصيات مشبوهة إلى أستراليا لصالح كازينوهات "كراون" للقمار
- مصرع 11 ونقل الآلاف إلى المستشفيات جراء موجة حارة باليابان
- أبعد من محكمة وموازنة: تكرار 7 أيار بلا رصاص
- ما لا ينساه حسن نصرالله.. ولا نحن
- جنبلاط: لن أقبل الأحكام العُرفيّة.. السنيورة: ليثبت عون أنّه «بيّ الكل»
- حلحلة حكومية ومشاورات تغطي توقيع الموازنة
- إلى أين يمضي ”حزب الله” في اشتباكه مع المختارة ومتى الحل؟
- الحريري – جنبلاط – جعجع: المواجهة أو الموت بصمت
- مسيحيو لبنان يواجهون الاختلال الديموغرافي بالتمسك بـ«الطائف»
- «حزب الله» لم يحسم مرشحه لخلافة نائب «أزمة الاقتحام»
- مساعي حل أزمة جبل لبنان تصطدم بتصعيد أرسلان
- رؤساءُ الطوائف رجالُ إطفاء.. ماذا بعد القمّة؟
- «القوات» لـ«العونيِّين»: لهذا انتخبنا خصمنا اللدود
- كيف يرد الجيش على منتقدي سلوكه في الجبل؟
- يختصر قطبٌ سياسيّ كبير المشهدَ السياسيّ السائد حالياً بفعل حادثة قبرشمون ومضاعفاتها المُستمِرّة بالقول إنها «معركةُ وجود تقابلها معركةُ إثبات وجود».
- لبنان في «نور سلطان» ولو مِن «الباب الضيّق»!
- عون إقترح التصويت السرّي في الحكومة
- جريمة مروعة بموسكو.. "نحر" مدونة شابة ووضع جثتها في حقيبة
مختارات استرالية
-
-
-
-
-
-
-
المفوضية الاسترالية للمنافسة والمستهلك: شراء تلسترا لـ ...الكاتب:
-
أستراليا: الحكومة تعمل لتقليص فترة انتظار الاولاد ...الكاتب:
-
-
أستراليا: فرايدنبيرغ يعتمد على المرتجعات الضريبية مع ...الكاتب:
-
-
-
-
أستراليا: بعد انسحاب بوين من السباق.. الطريق ...الكاتب:
-
أستراليا: لبنانيون يحشدون لإنقاذ مشروع «روزانا» التطبيعي ...الكاتب:
-
أستراليا: خطة لموريسون بكلفة 500 مليون دولار ...الكاتب:
-
أستراليا: حزب العمال سيتعقب مزاعم نصائح ...الكاتب:
-
أستراليا: بوين يتعهد ابقاء حزب العمال العبء ...الكاتب:
-
أستراليا: «هجوم» بالبيض على رئيس الوزراء سكوت ...الكاتب:
-
أستراليا: تجمع مسيحي اسلامي يستهدف حزب العمال ...الكاتب:
شبكات “الجيل الخامس” تصل إلى أستراليا .. كل ما تريد معرفته عن الـ”G5″
تشرع شبكات المحمول الأسترالية، حاليًا، في إجراء تحسينات كبيرة استعدادًا لشبكات الجيل الخامس الـ (5 G).
وأوضحت صحيفة (الغارديان) البريطانية، أن شبكات “الجيل الخامس” متوفرة بالفعل في بعض المدن الأسترالية، يظهر تأثيرها على البلاد، حتى عام 2020.
وتعتقد (الغارديان) أن شبكات “الجيل الخامس”، (5G)، ستشكل ثورة تقنية واجتماعية في آن واحد، حيث أن المعيار القائم على الزمان والمكان سيصبح شيئًا من الماضي؛ ولن يشكل أي عقبة، وهذا ما أكّده خبراء عاملون في مختبرات تطوير شبكات “الجيل الخامس” (5G)، فعندما نصل إلى مرحلة من تدفق المعلومات تتخطى حاجة الشخص الواحد أو قدرة جهاز على معالجة هذه المعلومات خلال ثانية واحدة.
ما هو الجيل الخامس (5G) للاتصالات ؟
“الجيل الخامس” للاتصالات، (5G)، هو الجيل الجديد من الاتصالات؛ والذي سيستبدل “الجيل الرابع”، (4G)، خلال السنوات القادمة؛ ليقدم سرعات إنترنت أعلى ودعم عدد أكبر من الأجهزة الذكية بإطار أوسع من الهواتف.
يعمل (5G) في موجات الراديو مثل (4G)، ولكن بترددات أعلى بكثير – في أي مكان بين 1 غيغاهرتز و300 غيغاهرتز، مقارنةً بأبرز نطاق لـ”الجيل الرابع” في “أستراليا”، 700 ميغاهرتز.
في البداية، سيعمل (5G)، في “أستراليا” في نطاق أقل، (3.6 غيغاهرتز)، لكن شركات الاتصالات ستسعى في النهاية إلى الوصول إلى نطاقات أعلى تسمح لها بتقديم الخدمات عبر موجة ملليمتر، (النطاق بين 30 غيغاهرتز و300 غيغاهرتز). موجة الملليمتر هي طيف تردد أعلى من شبكات المحمول التي تمكنت من الوصول إليها في الماضي.
كما هو الحال مع الأجيال السابقة، سيعمل (5G) مع (4G)؛ حتى ينتقل كل مستخدم في النهاية، ويمكن إلغاء تنشيط الشبكات القديمة.
لا تزال الشبكات الأسترالية تشغل “الجيل الثالث” كخلفية، على الرغم من أن (4G) أصبح الآن هو المعيار.
كيف يعمل “5G“ ؟
قسم معيار (5G) عمل الجيل الجديد إلى قسمين، القسم الأول يعتمد على التقنيات والترددات المستخدمة في الأجيال السابقة، أما القسم الثاني فهو الإعتماد على موجات جديدة بصورة مستقلة.
مزايا الـ”G5“..
أكبر مزايا (5G)؛ هي الكم الهائل من البيانات التي يمكن نقلها؛ ما يؤثر على سرعة تحميل الصفحات.
في نهاية المطاف، ستكون هناك سرعات تنزيل تصل إلى 10 غيغابت في الثانية، وهو ما يزيد 10 أضعاف عن أعلى حزمة معروضة على (NBN).
ولكن في الوقت الحالي، تتخلف سرعات (5G) حاليًا عن سرعات (4G) في “أستراليا”، وفقًا لموقع تحليل السوق (OpenSignal).
ويعزى ذلك جزئيًا إلى أنها لا تزال تقنية جديدة إلى حد ما لم يتم نشرها في العديد من المواقع، ولكن أيضًا لأن الشركات في “أستراليا” لا تستخدم نطاق الطيف العالي، الذي يوفر سرعات أعلى بكثير.
ستكون المرحلة الأولى من (5G) مماثلة لـ”الجيل الرابع” و”الجيل الثالث”، (3G)، ولكن بمجرد وصول شركات الاتصالات إلى الطيف الترددي العالي، يمكن نقل المزيد من البيانات عبر الشبكة.
يتيح (G5) نقلًا أكثر كفاءة للبيانات من خلال استهداف المستخدمين الباحثين عن البيانات بشكل مباشر؛ بدلاً من النهج الحالي الذي ينثر البيانات في كل مكان في وقت واحد.
سيكون من الجيد أيضًا وصول ما يسمى، “إنترنت الأشياء”. في وقت يتصل فيه كل شيء تقريبًا بالإنترنت، بطريقة ما.
وقام “كومنولث بنك”، وهو بنك مقره في “أستراليا”، أنه قام باختبار (5G) في الحوسبة السحابية، ويتم تخزين جميع البيانات والتطبيقات مركزيًا والوصول إليها عبر الشبكات. في الحوسبة المتطورة، الهدف هو تقريب البيانات من المستخدم، وتقليل استخدام عرض النطاق الترددي ومقدار الوقت الذي يستغرقه لمعالجة البيانات.
الميزة الأخرى، التي غالبًا ما يتم الترويج لها، هي ميزة (5G) للأتمتة، لا سيما في قطاعي الزراعة والتعدين. تتطلب الاتصالات من آلة إلى آلة والتحكم عن بُعد في الآلات الزراعية والري نوعًا من النطاق الترددي الذي يمكن أن توفره شبكة (5G) فقط.
هل سيحل محل “NBN” ؟
قالت صحيفة (الغارديان) أن شبكة الـ (G5)، لن تؤثر على (NBN)، وهي أحد أنواع اتصالات الإنترنت المنزلية، وهي عبارة عن كابلات جديدة موصولة ببنية تحتية جديدة؛ ربما تم تركيبها مؤخرًا على شارعك أو بالقرب منه. على الأقل في الوقت الحالي، فهي لا تشكل أي تهديد كبير لشبكات الخطوط الثابتة التي تتصل بها في المنازل أو الأعمال التجارية اليوم.
تقول “Telstra”، وهي أكبر شركة اتصالات في “أستراليا”؛ تقوم ببناء وتشغيل شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية وتسويق خدمات الصوت والهاتف والإنترنت وخدمة التليفزيون المدفوع، وغيرها من المنتجات والخدمات، إن حوالي 15% فقط من عملاء الأجهزة المحمولة، ليس لديهم خدمة الإنترنت الثابت في المنزل.
وتابع: “إذا كان لدى المستخدمين إمكانية الوصول إلى خدمة أكثر موثوقية؛ يتم تسعيرها بنفس الخدمة الثابتة دون أي متاعب”.
وفي الوقت نفسه، تقوم (NBN) باختبار “الجيل الخامس”، على الرغم من استمرار وجود مشكلات في شبكة (4G) الثابتة للمناطق الإقليمية في “أستراليا”.
ماذا يعني لهاتفي ؟
تتوقع شركة “Analyst Telsyte”؛ أن إعتماد أجهزة (5G)، في “أستراليا”، سيكون أسرع مما كان عليه الحال بالنسبة لـ”الجيل الرابع”، حيث يصل إلى 15 مليون هاتف في “أستراليا”؛ خلال ستة أشهر.
حتى الآن، أعلنت “Samsung” و”LG” و”Oppo” و”Huawei” عن هواتف تدعم الـ (5G)، لـ”أستراليا”.
وذكرت شركة أبحاث “Telsyte”؛ أن واحدًا من كل أربعة مستخدمين على استعداد لدفع المزيد مقابل (5G)، بمعدل يتراوح بين 5 إلى 10 دولارات إضافية شهريًا.
تقدم “Telstra” حاليًا خدمة (5G) مجانًا لمدة 12 شهرًا، في المناطق الـ 35 المحدودة للغاية، ولكن بعد ذلك سيتعين على العملاء دفع 15 دولارًا شهريًا إضافية.
هل هناك مخاطر صحية ؟
تزامنًا مع ظهور شبكات “الجيل الخامس”، ظهرت شائعات تؤكد أن لها تأثير قوي على الصحة البدنية، ومن الممكن أنها تعزز الأمراض السرطانية. ما أثار القلق والفزع لدى بعض المستخدمين الذين يشعرون بالقلق إزاء تأثير تكنولوجيا الموجات الملليمترية الجديدة على البشر.
وقالت “منظمة الصحة العالمية”؛ أنه على الرغم من الأبحاث المكثفة، لا يوجد حتى الآن دليل يخلص إلى أن التعرض للحقول الكهرومغناطيسية منخفضة المستوى يضر بصحة الإنسان.
وأعلنت “الوكالة الأسترالية للحماية من الإشعاع والسلامة النووية”، أنه لا توجد آثار صحية مثبتة من الموجات الراديوية التي تستخدمها تقنية (5G).
لماذا تم حظر “Huawei“ من “5G“ في أستراليا ؟
هذا سؤال سياسي أكثر منه تقني.. كانت هناك مخاوف طويلة الأمد في الأجهزة الأمنية في بعض الدول حول علاقات “هواوي” بالحكومة الصينية.
حتى التغييرات الأخيرة في القانون، لم يكن لدى الحكومة الأسترالية أي سلطة لإخبار شركة مثل “Telstra” أو “Optus”؛ بأنها لا تستطيع استخدام مورد معين في شبكاتها إذا كانت هناك مخاوف أمنية.
تم حظر شركة “Huawei” بالفعل من قِبل الحكومة من تزويد (NBN)؛ لأن الحكومة تمتلك (NBN)، ويمكن أن تخبرها بما يجب القيام به، ولكن بعد تغيير القانون، منعت الحكومة بعض الموردين الصينيين من المشاركة في (5G) في “أستراليا”.
جادلت “Telstra” أنه من خلال شراكتها الطويلة مع شركة “Ericsson”، فإن الشركة ليست محرومة من حظر “Huawei”.
ومع ذلك، قامت شركة “TPG”، في شهر كانون ثان/يناير 2019، بتعبئة استثمارات بقيمة 100 مليون دولار في بناء شبكة (4G) نتيجة الحظر. كانت الشركة تقوم ببناء شبكة (4G) مع شركة “Huawei” كبائعها الرئيس، وكانت تهدف إلى ترقية الشبكة إلى شبكة “الجيل الخامس” باستخدام المزيد من معدات شبكة “Huawei”، لكنها قالت إنه ليس من المنطقي الاستمرار في بناء الشبكة نظرًا لحظر شركة “Huawei”.
تابعونا
أحدث الأخبار - أستراليا
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 176
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 32
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- شبكات “الجيل الخامس” تصل إلى أستراليا .. كل ما تريد معرفته عن الـ”G5″
- أستراليا.. بالفيديو: أين الأفعى في هذه الصورة؟
- أستراليا: راتبه 211 ألف دولار سنويا لكنه لا يكفيه..برنابي جويس متحدثا عن معاناته المالية
- أستراليا.. تحقيق: سياسيون سهلوا دخول شخصيات مشبوهة إلى أستراليا لصالح كازينوهات "كراون" للقمار
- أستراليا: مشروع قانون جديد يلغي تجريم الإجهاض في نيو ساوث ويلز
- أستراليا: الشيوخ يقر منع عودة المقاتلين الأجانب إلا بعد الحصول على "إذن عودة"
- أستراليا: وفاة شخصين تناولا سلمون مدخن ملوث بالبكتيريا مصدره تازمانيا
- استدعاء حشوات تكبير الثدي عالميا بعد منع استرالي
- أستراليا: بنك ويستباك يحذر من هبوط السعر الرسمي للفائدة الى 0،5 في المئة
- أستراليا: «الحظ العاطل» قاده الى مركز الشرطة.. سيارة فان تصطدم بسيارة شرطة وبداخلها 200 مليون دولار من المخدرات
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)