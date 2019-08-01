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أستراليا: السنترلينك يوقف دفعات اكثر من نصف مليون شخص

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
المصدر: SBS
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 140
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أستراليا: السنترلينك يوقف دفعات اكثر من نصف مليون شخص

وهؤلاء الاشخاص هم ضمن المسجلين في برنامج Jobactive الذي يطالب الخاضعين له بالبحث عن عمل مقابل الحصول على دفعات اعانة البطالة والتي تبلغ 490 دولاراً كل أسبوعين للفرد العازب وبالنسبة للمتزوجين يتقاضى كلٌّ من الشريكين 442 دولاراً كل أسبوعين

 

ويقوم برنامج Jobactive الذي يضم اكثر من 744 الف مشارك ومشاركة على نظام النقاط التحذيرية . ويتم منح هذه النقاط لمتلقي الاعانة في حال مخالفته لقوانين البرنامج واهمها البحث عن عمل وتقديم السيرة الذاتية لعدد معين من الوظائف كل اسبوعين، هذا بالاضافة الى حضور المواعيد الدورية مع احد مكاتب التوظيف التي تتعاقد مع السنترلينك لتنفيذ البرنامج

 

وفي حال حصل الشخص على خمس نقاط، يقوم السنترلينك بايقاف دفعته مؤقتا ومن ثم يتم تشديد العقوبة والتي قد تصل لحد الطرد من البرنامج وايقاف الدفعة نهائيا. وتشير ارقام السنترلينك الى ان 60 الف شخص قد تم ايقاف دفعاتهم عشر مرات خلال العام الماضي، بينما تعرض احد الاشخاص لايقاف دفعته ل52 مرة!!

 

وقالت وزيرة العمل والاعمال الصغيرة السيدة Michaelia Cash ان دافعي الضرائب لن يقبلوا بقيام البعض باستغلال نظام الضمان الاجتماعي . وشددت الوزير على ان الهدف الذي يجب ان يسعى اليه الجميع هو ان يدخل متلقو الاعانة الى سوق العمل، ولن يقبل دافعو الضرائب باقل من هذا الهدف.

المصدر: SBS

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