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أستراليا.. مدير شركة تأمين: ألغوا المديكير وشجّعوا التأمين الصحي الخاص

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
المصدر: SBS
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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أستراليا.. مدير شركة تأمين: ألغوا المديكير وشجّعوا التأمين الصحي الخاص

فيما تجددت الدعوات لفتح تحقيق في عمليات شركات التأمين الصحي الخاص، ومع تراجع أعداد الأستراليين الذين لديهم تأمين خاص، شن أحد أبرز وجوه هذا القطاع هجوماً مضاداً، مطالباً الحكومة بإلغاء المديكير كلياً وتشجيع الأستراليين على الانتقال إلى الشركات الخاصة.

 

صاحب هذه الدعوة المدير التنفيذي لإحدى أكبر شركات التأمين الصحي الخاص في أستراليا، وهي شركة NIB، السيد مارك فيتزغيبن.

 

وتُعتبر NIB رابع أقوى شركة تأمين صحي في البلاد بعد Medibank، Bupa ثم HCF. وقد تجاوزت أرباح هذه الشركة العام الماضي الـ 135 مليون دولار.

 

ويقترح السيد فيتزغبن أن تدعم الحكومة رسوم التأمين الصحي الخاص لذوي الدخل المنخفض لقاء إلغاء المديكير كلياً. وتبلغ ميزانية المديكير أكثر من 25 مليار دولار في السنة.

 

اقتراح فيتزغبن جاء في مقال نشرته صحيفة الفايننشال ريفيو، وقد رأى فيه أن شركات التأمين الصحي الخاص ستنتهي ما لم تبادر الحكومة إلى تشجيع الأستراليين، وبالأخص الشبيبة منهم، على الانضمام إليها.

 

وقد رفض وزير الصحة الفدرالي غراغ هانت اقتراح إلغاء المديكير لصالح ودعم شركات التأمين الخاص، مؤكداً أن حكومة الائتلاف ملتزمة بالمديكير "لمدى الحياة وإلى الأبد".

 

لكنّ بعض المعلقين على وسائل التواصل الاجتماعي اغتنموا الفرصة ليتساءلوا ما إذا كان الوقت حان لدفع رسم رمزي لدى زيارة الطبيب لضمان استمرارية المديكير في المستقبل.

المصدر: SBS

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