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إلى أين تتجه معدلات الفائدة في أستراليا؟
لا تزال أستراليا قارة، لكنها لم تعد جزيرة. إن الدولة التي كانت في يوم من الأيام محصّنة من دورات الأعمال التجارية يتم تعميقها في دوامة التيسير النقدي العالمي. هذا مقياس لمدى انخفاض حجم الاقتصاد العالمي.
اعتاد بنك الاحتياطي الأسترالي على متابعة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تحركاته النقدية مع تأخير كبير في بعض الأحيان. ولكن لم يعد الأمر كذلك؟ تشير الإجراءات الأخيرة التي اتخذها بنك الاحتياطي الأسترالي، بما في ذلك تخفيض سعر الفائدة يوم الثلاثاء الماضي، إلى أنها تدرك تمامًا القوى التي تقود التباطؤ الاقتصادي العالمي.
ومن جهته، قال فيليب لوي، محافظ المركزي الأسترالي، إن المركزي يتجه نحو تكاليف الاقتراض الصفرية، وربما، مرة واحدة، تدابير غير متوقعة مثل التيسير الكمي وأسعار الفائدة السلبية.
هذا ويتجه سعر الفائدة الرئيسي في أستراليا يتجه نحو الصفر. ويعد هذا أمر مخيف لأن البلاد اكتسبت سمعة في العقود الثلاثة الماضية كأرض سحرية حيث لم يحدث الركود. في الواقع، كانت الأمور أبدا وردية. الآن، تبدو أكثر قتامة.
بعد إجراء تخفيضين متتاليين في معدل الفائدة في يونيو ويوليو، اعتبر المراقبون أن بنك الاحتياطي الأسترالي سيستقر عند 1٪ ويقيم المشهد لفترة من الوقت. غير أنه من الواضح أن المسؤولين لم يكونوا مطمئنين لما رأوه واختاروا تخفيضًا آخر بمقدار ربع نقطة، مع احتمال حدوث المزيد من الخفض في وقت لاحق.
في هذه المرحلة، يتعين عليك أن تفكر في الاحتمال المقلق المتمثل في أن لوي يقرأ حالة التأرجح في الاقتصاد العالمي بمهارة أكثر من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. هذه علامة على كيف أن عالمنا المالي أحادي القطب يتلاشى حول الحواف. قوة الدولار ووزن التجارة الأمريكية تجعل الاحتياطي الفيدرالي الأول بين متساوين.
ومع ذلك، فإن عددا من سلطات منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى جانب بنك الاحتياطي الأسترالي قد استبقت بنك الاحتياطي الفيدرالي. فيما لا يزال البنك المركزي الأمريكي يرسم الاتجاه العام. وهو ما يتمكن الأخرين من رؤيته بشكل أكثر وضوحًا؟
على الرغم من خفض سعر الفائدة الأسترالي الأخير، فإن أكثر التعليقات التي كشفت عن لوي مؤخراً كانت مدمجة في خطاب ألقاه في أرميدال.
حيث قال "لوي" نحن نعيش في عالم مترابط، مما يعني أنه لا يمكننا عزل أنفسنا تمامًا عن التحولات الطويلة الأمد في أسعار الفائدة العالمية. يوفر لنا سعر الصرف العائم درجة من الاستقلال النقدي، لكن لا يمكننا تجاهل التحولات الهيكلية في أسعار الفائدة العالمية. إذا سعينا لتجاهل هذه التحولات، فإن سعر صرفنا سيرتفع، والذي سيكون في البيئة الحالية غير مفيد من حيث تحقيق كل من هدف التضخم والعمالة الكاملة".
كما أكد لوي على الموضوع في البيان المصاحب للحدث الأخير. بالإضافة إلى دعم سوق العمل المحلي وتعزيز فرص عودة التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ 2٪، أشار المجلس أيضًا إلى "الاتجاه نحو خفض أسعار الفائدة عالمياً وتأثير هذا الاتجاه على الاقتصاد الأسترالي".
كما أنا الوظائف ارتفعت أيضا بشكل ملحوظ في مداولات بنك الاحتياطي الأسترالي. هذا وقد أصدر البنك المركزي كل الضجيج الصحيح بشأن التضخم الذي يتجه نحو 2%، لكن لديهم نغمة مثالية لهم.
وعلى صعيد البيانات الاقتصادية الأسترالية الأخيرة، أظهرت البيانات التي نشرت بالاشتراك مع ماركيت إيكونوميكس وبنك الكومنولث الأسترالي أن نشاط الأعمال في قطاع الخدمات في أستراليا قد توسع في سبتمبر في حين انخفض قطاع الصناعات التحويلية في منطقة الانكماش مع تراجع مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى 49.4 من 50.9 في أغسطس وفقد توقعات السوق من 50.9.
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