استراليا

اخبار الجالية اللبنانية والعربية

إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

مختارات استرالية

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | استراليا | بالفيديو: تحرير حوت علق في شباك صيد القروش في أستراليا
المصنفة ايضاً في: استراليا, تقارير بالفيديو, منوعات

بالفيديو: تحرير حوت علق في شباك صيد القروش في أستراليا

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
المصدر: euronews
image
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 81
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
Loading the player...

تمكن رجال الإنقاذ يوم الجمعة من تحرير حوت صغير علق في شباك لصيد أسماك القرش قبالة سواحل ولاية كوينزلاند في أستراليا. والتصق جزء كبير من الشباك بجسد الحوت بعد تحريره إلا أن وسائل إعلام محلية أفادت بأنه يتوقع أن تسقط عن جسده مع استمرار سباحته بشكل طبيعي عقب إنقاذه.

المصدر: euronews

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

أحدث الأخبار - أستراليا

المزيد >

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)