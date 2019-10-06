بالفيديو: تحرير حوت علق في شباك صيد القروش في أستراليا

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تمكن رجال الإنقاذ يوم الجمعة من تحرير حوت صغير علق في شباك لصيد أسماك القرش قبالة سواحل ولاية كوينزلاند في أستراليا. والتصق جزء كبير من الشباك بجسد الحوت بعد تحريره إلا أن وسائل إعلام محلية أفادت بأنه يتوقع أن تسقط عن جسده مع استمرار سباحته بشكل طبيعي عقب إنقاذه.