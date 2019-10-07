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وزير خارجية أسترالي سابق يطالب بعودة اللاجئين
سوثوماسان يصفه بالخطاب التحريضي اليميني المتطرف
اتهم وزير الخارجية السابق ألكساندر داونر بتهمة "تطبيع العنصرية والكراهية"، بعد اتهامه اللاجئين الذين يستقرون في أستراليا بشكل دائم بتقويض النظام من خلال مطالبتهم بالحصول على الإقامة الدائمة.
وفي خطاب ألقاه أمام قمة الهجرة في المجر، حذر داونر أيضًا من المهاجرين الذين فشلوا في تعلم اللغة الإنجليزية وإمكانية إقامتهم مجتمعات منفصلة على هيئة "بانتوستانات في أستراليا"، مؤكدا على أهمية إدماج المهاجرين. والبانتوستانت مستوطنات سكنها سكان أفارقة في جنوب أفريقيا العنصرية.
ولم يُسلط الضوء على الخطاب الذي ألقاه داونر في كلية ماثيس كورفينيس في بودابست خلال شهر مارس/آذار ، لكنه تعرض لانتقادات واسعة النطاق منذ نشر خطابه لأول مرة من قبل The Age وSydney Morning Herald يوم الأحد.
وقال داونر "إذا استقبلت الناس كمهاجرين ، فأنت تريد التأكد من اندماجهم".
وأضاف "أنا لا أتفق حقًا مع اليسار الليبرالي الذي يجادل بأنه في أستراليا يجب علينا تغيير ثقافة بلدنا لاستيعاب المهاجرين. أعتقد ، من ناحية أخرى ، على المهاجرين الذين يرغبون في المجيء إلى بلادنا أن يحاولوا لاندماج في مجتمعنا ، وليس اقامة غيتوات (مجتمعات) منفصلة".
وأردف قائلا أن أستراليا ملزمة بحماية اللاجئين، لكن بشكل مؤقت فقط أثناء فرارهم من الاضطهاد.
وتابع أمام جمهوره في بودابست "عندما ينتهي هذا يجب أن يعودوا إلى ديارهم بسلام" ، موضحا، أن هناك اختلافا بين "شخص مهاجر إلى بلدنا وبين شخص نحميه كلاجئ".
كما اتهم اللاجئين بالسعي لأكثر من الأمان قائلا "هؤلاء الناس لا يبحثون فقط عن الحماية ، هؤلاء الناس يتطلعون إلى الهجرة ويتطلعون إلى الهجرة إلى البلد الذي يريدون الذهاب إليه".
من جهته، قال مفوض هئية مكافحة التمييز العنصري السابق تيم سوثوماسان إن " الخطاب كان تحريضيا يمينيا متطرفا".
وأضاف في تغريدة "تعزيز الانقسام، وزيادة الخوف والغضب تجاه المهاجرين واللاجئين: هكذا يبدو تطبيع العنصرية والكراهية".
من جهتها قالت الأكاديمية البارزة من السكان الأصليين مارسيا لانغون ، أكاديمية السكان الأصليين البارزة أن "أسرة داونر" ساعدت في إنشاء محميات للسكان الأصليين بعد الاستيلاء على أراضيهم.
وسلطت الأضواء بشكل غير متوقع على داونر ، والذي ساهم كسفير أسترالي سابق في بريطانيا بالمساعدة في تحقيق مولر حول في الروابط الروسية مع حملة دونالد ترامب الرئاسية لعام 2016.
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سيدني - استراليا
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