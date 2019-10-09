أعداد «لاجئي الطائرات» الى استراليا تناهز الـ 100 ألف

سيدني، استراليا(ترجمة ميدل ايست هيرالد)-- لقد اصبح الامر سهلا على اللاجئين لدخول استراليا دون تعرضهم للمخاطر والغرق.

فبعد ان كنا نقول «لاجئي القوارب» اصبح علينا تغيير التسمية الى «لاجئي الطائرات».

فقد طالب حوالي 80 شخصًا في اليوم، منذ بداية شهر تموز الماضي، بالحماية بعد هبوطهم في احد مطارات أستراليا، وفقًا لأرقام جديدة.

ووصل أكثر من 95 ألف طالب لجوء إلى أستراليا عن طريق الجو خلال السنوات الخمس الماضية، مما أثار مخاوف من قيام المهربين بنقل نماذج أعمالهم من القوارب إلى الطائرات.

فمنذ بداية شهر تموز، طالب حوالي 80 شخصًا كل يوم بالحماية بعد الهبوط في مطار أسترالي.

ويبدو أن وتيرة وصول «لاجئي الطائرات» سنويًا من المرجح ان ترتفع إلى مستوى قياسي.

وزعمت المتحدثة باسم حقيبة الداخلية في حزب العمال كريستينا كينيلي أن مهربي الأشخاص «يقومون بأعمال شغب» لتهريب الأشخاص المستضعفين تحت مراقبة الحكومة.

وقالت السناتورة كينيلي يوم الثلاثاء «لا حرج في طلب اللجوء - إنه حق مهم».

واضافت تقول «ومع ذلك، ففي 90 في المئة من هذه الحالات بالذات، فإن الأفراد ليسوا لاجئين شرعيين وغالبًا ما يتم الاتجار بهم إلى أستراليا لغرض الاستغلال الواضح».

وارتفع عدد طالبي اللجوء الذين وصلوا جواً من 8562 في عام 2015 إلى 27884 في عام 2018، ليعود وينخفض إلى 24،520 في العام حتى حزيران 2019، وفقا للأرقام المقدمة إلى حزب العمال من وزارة الشؤون الداخلية.

ويشير معدل الطلبات منذ شهر تموز إلى أنه سيكون هناك أكثر من 29 ألف طلب لجوء في العام المالي الحالي، إلا إذا تباطأت اعداد الوافدين.

وقالت السناتورة كينيلي: «هذه الأزمة يتحملها بيتر داتون، وقد حان الوقت للحكومة لاتخاذ إجراء».

واعلنت ان «السيد داتون مهووس بلوم حزب العمال، لكنه لا يستطيع الهرب من إخفاقاته في السيطرة على حدود أستراليا، مما يؤدي إلى الاستغلال والعبودية على نطاق واسع وحتى العبودية الجنسية في جميع أنحاء البلاد.»

بدوره قال وزير الهجرة ديفيد كولمان إنه كان من الغنى بعض الشيء بالنسبة لحزب العمال أن يحاضر الآخرين حول أمن الحدود.

واوضح «لن نأخذ أي نصيحة من حزب العمال، الذي كان سوء إدارته لحدودنا عارًا مطلقًا».

وتابع يقول «على الرغم من إحداث الفوضى في نظامنا للاجئين، فإن حزب العمال مستمر في تأييد السياسات التي تضعف حماية حدودنا».

وقال السيد كولمان إن أقل من 0.25 في المائة من الأشخاص الذين يصلون بشكل قانوني إلى أستراليا يتقدمون بطلب للحصول على الحماية، ويتم رفض الغالبية العظمى.