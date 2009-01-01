حرائق أستراليا قد تكون مبرمجة لبناء قطار سريع و8 مدن ذكية

مضى شهر تقريباً على بدء الحرائق الهائلة التي تلتهم، ومن دون توقف، مساحات شاسعة من الغابات والأحراج والمناطق الزراعية في أستراليا، سبقته أسابيع من حرائق الغابات بدأت منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر واستمرت على فترات متقطعة.

الأضرار الصحية الناجمة عن تلوث الأجواء بدخان كثيف مستمرة، وقد تجاوزت مساحات الأرض المحروقة المليون هكتار.

معظم المساحات التي احترقت والمنازل التي أتت عليها النيران هي حتى الآن في ولايتيْ نيو ساوث ويلز وكوينزلاند، في حين أن الحرائق شملت أيضاً ولايتيْ جنوب أستراليا وفيكتوريا، وإن بدرجات أقل حدةً.

الناشطون البيئيون يعتبرون أن ما يجري هو من العلامات الجديدة على تغيُّر المناخ، فيما ترى الحكومة الفدرالية المحافظة أن المسألة لا تتعدى كونها موسماً للحرائق أتى باكراً هذه السنة.

لكن هناك من يتحدث عن نظرية مؤامرة في ما يحصل. هذه النظرية نشرها موقع tottnews.com المتخصص بالتحقيقات والاستقصاءات الصحافية.

وجاء في التحقيق أن معظم الحرائق المندلعة الآن وتلك التي أُخمدت بعدما التهمت "الأخضر واليابس"، تقع على طول خط سريع للقطار من المقترح إنشاؤه بين مدينتيْ ملبورن في الجنوب وبريزبن في الشمال. وقد ورد هذا الاقتراح في خطة متكاملة وضعتها شركة أسترالية تُعرف اختصاراً باسم CLARA وقدّمتها للحكومة الفدرالية في العام 2017.

وتلحظ هذه الخطة بناء ما يُسمّى بثماني مدن ذكية جديدة على امتداد خط القطار السريع المقترح بطول 2500 كليومتر، على أن يتراوح عدد سكان كلٍّ من هذه المدن بين 200 ألف و600 ألف نسمة.

وتتماشى هذه الخطة مع برنامج الأمم المتحدة لإنشاء مدن نموذجية مستدامة في كل أنحاء العالم بحلول العام 2030.

إذا صحّ ما كشفه هذا التحقيق الصحافي، فإن معظم المساحات الحرجية والزراعية والسكنية التي تقف في وجه خط القطار السريع تكون قد أصبحت جاهزة لمد سكك الحديد، ولن يُسمح للسكان بالعودة إلى ممتلكاتهم، بل سوف يتم إغراؤهم للعيش في المدن الذكية التي ستُبنى على امتداد هذا الخط.

ولاحظ التحقيق أيضاً أن حكومة نيو ساوث ويلز المحافظة برئاسة غلاديس بيريجكليان اقتطعت في ميزانيتها الأخيرة من مخصصات هيئة الإطفاء والإنقاذ التي خسرت حوالى 13 مليون دولار، ومن هيئة خدمات الإطفاء في الأرياف والتي بلغت الأموال المقتطعة منها 26 مليون و700 ألف دولار. وقد جاءت هذه الاقتطاعات قبيل البدء بالحرق الاحتياطي أو ما يسمى Back burning.

وأشار التحقيق الصحافي أيضاً إلى حالات غريبة من نماذج المناخ تشهدها أستراليا حالياً، إذ لم يحصل أبداً انحباس المطر بشكل تام عن كل أنحاء البلاد ولو ليوم واحد في التاريخ. وتساءل كاتبو التحقيق ما إذا كانت البلاد تتعرض الآن لإعادة هندسة اصطناعية جيولوجية عبر تكنولوجيا فائقة التطور.

ما الذي يحصل وإلى أي مدى يمكن لهذه النظرية أن تكون صحيحة؟

خبير البيئة لدى جامعة غرب سيدني الدكتور جمال رزق رفض تصديق هذه النظرية معتبراً أن الحجج التي تقدمها غير متماسكة، ولافتاً إلى أن حبس المطر اصطناعياً غير مثبت علمياً وإن سبق وجرى الحديث عن مثل هذا الأمر خلال أولمبياد موسكو.

ودعا الدكتور رزق في حديث مع أس بي أس عربي 24 إلى إنشاء مفوضية ملكية للتحقيق في حرائق كوينزلاند ونيو ساوث ويلز ووضع استراتيجية وطنية متكاملة لمكافحة الحرائق التي تتكرر كل سنة.