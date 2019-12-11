أحدث الأخبار:
- جمهورية ميشال عون.. واللواء مرتضى قرباني
- محاولات مكثفة لشيطنة طرابلس مجدداً
- الأساطير اللبنانية المؤسِّسة للكابيتال كونترول و"قصّ الشعر"
- أستراليا.. إخلاء مطار "أديليد" لفترة وجيزة بسبب تحذير أمني
- الحريري لإستبعاد باسيل من التوزير.. و"التيار" يلوِّح بعدم المشاركة
- دعم دولي وعربي لتأليف حكومة قبل تفاقم الوضع هل يكون اثنين الحسم؟
- بعبدا - بيت الوسط... "حرب الإلغاء" تحتدم
- الميثاقيّة شراكة في المسؤوليّة لا مُحاصصة!
- مناقصة البستاني... "تنفيعة" في غير زمانها
- ماذا لو فَعَلها «حزب الله»؟
- الثنائي الشيعي يُجدّد التأكيد أنه ”ممنوع على الحريري أن يهرب من العودة”
- الحريري ونادي "الترويكا"... شراكة مضاربة!
- الحريري... معركة وجوديّة!
- هل يئست باريس من بيروت؟
- البقاعيون: حكومة اختصاصيين أو تنحّي الرئيس!
- مفاجأة الحكومة... السياسيون بلا حقائب؟
- القطاع الخاص يُعلن العصيان: الضرائب أو الرواتب
- أين جنبلاط من إستشارات الإثنين... إذا حصلت؟
- لبناننا العليل ينازع البقاء: هذا المرض... وهذا الدواء
- "القوات" والحريري... ما فرّقته السياسة جمعته حكومة "إختصاصيين"
- ثورة الشلاعيط وجمهورية الجبابرة
- "التيار الوطني" يعترض... ويُحضّر "خطوات مفاجئة"
- دعوة لإعلان الطوارئ منعاً لصرف العمال وخفض رواتبهم
- خارطة طريق عربية - دولية للخروج من الأزمة: حكومة سريعة تُلبّي طموحات الشعب
- التيار الحرّ إلى المعارضة؟
- أسامة سعد ورئاسة الحكومة: لا تضيّعوا الوقت على الأوهام
- عون يميل إلى حكومة اللون الواحد... وحزب الله يرفضها
- «كارتيل» الأفران يأكل رغيف الفقراء
- إقفال مالية طرابلس يضعها أمام مصير غامض
- مقتل شخصين في الميناء بانهيار مبنى: انتفاضة ضدّ رئيس البلدية
- حرب باردة بين «الثوار»: من ينسّق «الثورة»؟
- المواجهة المباشرة: شروط أميركا أو ضدّها؟
- حملة «المقاطعة» لـ«خطيب وعلمي»: أوضِحوا مسألة تعاملكم مع إسرائيليين في أفغانستان
- إيزنكوت: الفرصة متاحة لاتفاقيّة غاز تفصل لبنان عن حزب الله!
- الحريري منفرداً في السباق: حكومة اختصاصيين أو يشكلونها من دوني!
- الجزائر والعسكر
- التّلاسُن بالصّواريخ يتصاعد بين إيران ودولة الاحتلال.. لماذا يُهدِّد الحرس الثوري الآن بتسويةِ تل أبيب بالأرض ومن لبنان؟ وهل الغضب اللّبنانيّ الرسميّ “مُبَرّر”؟ وكيف دخَل الحوثيّون على حلبَة التّهديدات؟ ومن سيُطلِق الصّاروخ الأوّل الذي سيُفَجِّر الحرب الشّاملة؟
- حدث في مثل هذا اليوم December 11, 2019
- إهمال يفجّر طرابلس.. غاضبون يهاجمون مقر البلدية
- هل تعيش حلا شيحة قصة حب "سرية" مع رجل أعمال شهير؟
- وزير دفاع لبنان رداً على الحرس الثوري: كلام غير مقبول
- مناقصة البنزين: العونيون يستفيدون.. ولا انخفاض للأسعار
- الحرس الثوري: إذا أخطأت إسرائيل تجاهنا سنسويها بالأرض انطلاقا من لبنان
- لمن يعاني البدانة.. فواكه تساعد في القضاء على دهون البطن
- حرائق أستراليا قد تكون مبرمجة لبناء قطار سريع و8 مدن ذكية
- نبوءة السلطة... "سنجرفكم في لحظة لا تتوقعونها"
- "حكومة الوحدة الوطنيّة" نصٌّ في الطائف أم لا؟
- المطران الياس عودة يرفع عصا الانتفاضة بوجه السلطة و"الوصاية"
- طرابلس الثورة في خطر: عصابة تحاصر المدينة وتبطش بمواطنيها
- كيف تسعى روسيا الأرثوذكسية لبسط نفوذها على لبنان
مختارات استرالية
-
أستراليا: رئيس الوزراء يقف إلى جانب نظام ...الكاتب:
-
أستراليا: نيو ساوث ويلز بصدد وضع سقف ...الكاتب:
-
أستراليا: الأرقام تظهر تدفق الركاب على قطارات ...الكاتب:
-
أستراليا: فريدينبرغ يحدد خريطة الطريق لإصلاح قطاع ...الكاتب:
-
أستراليا: ادعاء موظفتين عملتا لدى سياسيين أحراريين ...الكاتب:
-
أستراليا: بدء الأسبوع الحالي بارتفاع ملحوظ في ...الكاتب:
-
أستراليا: بنك ويستباك يحذر من هبوط السعر ...الكاتب:
-
أستراليا: «الحظ العاطل» قاده الى مركز ...الكاتب:
-
أستراليا: حزب العمال يدعم رفع نيو ستارت ...الكاتب:
-
أستراليا: والدة تحتال على سنترلينك بأكثر من ...الكاتب:
-
أستراليا: بوادر «معركة قانونية» على ميراث (تركة) ...الكاتب:
-
أستراليا: ديك سميث لا يريد 500 ألف ...الكاتب:
-
المفوضية الاسترالية للمنافسة والمستهلك: شراء تلسترا لـ ...الكاتب:
-
أستراليا: الحكومة تعمل لتقليص فترة انتظار الاولاد ...الكاتب:
-
أستراليا: تلسترا «تفوتر» أمـّاً لثلاثة بـ 465 ...الكاتب:
-
أستراليا: فرايدنبيرغ يعتمد على المرتجعات الضريبية مع ...الكاتب:
-
أستراليا: معربا عن قلقه بشأن حرية الصحافة.. ...الكاتب:
-
أستراليا: لامبي تضمن حصول الحكومة على الاغلبية ...الكاتب:
-
أستراليا: خفض سعر الفائدة الرسمي 0،25 في ...الكاتب:
-
أستراليا: بعد انسحاب بوين من السباق.. الطريق ...الكاتب:
أستراليا.. إخلاء مطار "أديليد" لفترة وجيزة بسبب تحذير أمني
قيّم هذا المقال/الخبر:
قال مطار أديليد في أستراليا، الأربعاء، إنه أجلى الركاب من إحدى صالاته بسبب عطل إحدى الآلات الأمنية.
وأضاف المطار في بيان بالبريد الإلكتروني أن المشكلة قد تم حلها، مشيراً إلى احتمال حدوث بعض تأخيرات الرحلات.
وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون الأسترالية قالت، في وقت سابق، إن السلطات الأمنية أخلت مطار "أديليد" في أستراليا بسبب تحذير أمني.
المصدر: العربية نت
تابعونا
أحدث الأخبار - أستراليا
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 32
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- أستراليا.. إخلاء مطار "أديليد" لفترة وجيزة بسبب تحذير أمني
- حرائق أستراليا قد تكون مبرمجة لبناء قطار سريع و8 مدن ذكية
- أستراليا.. بالفيديو: حفل فارس كرم يتحول لمعركة بالسكاكين
- رئيس وزراء أسترالي سابق "طلب من ابنته التكتم على اغتصابها"
- حكومة أستراليا في ورطة.. و"ثقة الناخبين" بأدنى مستوى
- أستراليا.. تخوف من اقتراب حرائق الغابات من سيدني
- أستراليا تلغي قانونا يتيح معالجة اللاجئين على أراضيها
- أستراليا: تجربة اختبارية عن سبب رغبة النساء بارتداء ملابس تكشف مفاتنهن
- أستراليا: الناشطة السويدية تونبرغ تطلق شرارة احتجاجات عالمية ضد الاحتباس الحراري
- أستراليا: العمل بالجنس أصبح قانونيا تماما في مقاطعة أراضي الشمال
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)