أستراليا.. إخلاء مطار "أديليد" لفترة وجيزة بسبب تحذير أمني

مطار أديليد - أستراليا

قال مطار أديليد في أستراليا، الأربعاء، إنه أجلى الركاب من إحدى صالاته بسبب عطل إحدى الآلات الأمنية.

وأضاف المطار في بيان بالبريد الإلكتروني أن المشكلة قد تم حلها، مشيراً إلى احتمال حدوث بعض تأخيرات الرحلات.

وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون الأسترالية قالت، في وقت سابق، إن السلطات الأمنية أخلت مطار "أديليد" في أستراليا بسبب تحذير أمني.