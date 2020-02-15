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أستراليون يتوجهون لأندونيسيا لمحاولة الإمساك بتمساح عملاق
مات رايت مقدّم برنامج "منستر كروك رانغلر" "قد لا ننجح في إلقاء القبض عليه خلال يومين، ولكننا في النهاية سننجح في ذلك".
انضمّ نجم تلفزيوني أسترالي إلى مسابقة أطلقتها السلطات الأندونيسية للمساعدة في القبض على تمساح عملاق يعاني منذ سنوات طويلة من إطار درّاجة نارية عالق حول عنقه.
وسيستخدم مات رايت، المتخصّص في الحيوانات الخطيرة ومقدّم برنامج "منستر كروك رانغلر" على محطة "ناشونال جيوغرافيك"، مع فريقه مصائد البط كطعم وطائرات من دون طيّار والرماح لمحاولة إلقاء القبض على التمساح.
وقال رايت لصحافيين في مدينة بالو الخميس إن "الرمح لن يجرح التمساح، بل بالكاد سيدخل تحت جلده، تماماً كما يحصل عند ثقب الأذن".
وأشار رايت على "إنستغرام" إلى أنه وفريقه ألقى القبض على تمساح أصغر الأربعاء في إطار التدريبات التي يقومون بها.
إلّا أن القبض على التمساح العملاق سيكون أصعب بكثير لأسباب عديدة منها البيئة غير المناسبة ووجود الكثير من الغذاء في النهر.
ويضيف رايت "قد لا ننجح في إلقاء القبض عليه خلال يومين، ولكننا في النهاية سننجح في ذلك".
وانضمّ إلى رايت أيضاً الخبير الاسترالي كريس ويلسن المتخصّص بصيد التماسيح بهدف التعاون مع الوكالة المحلّية لحماية الطبيعة التي تسعى منذ سنوات لإنقاذ هذا الحيوان.
وكانت السلطات المحلّية قد أطلقت، خلال الشهر الماضي، مسابقة مع مكافأة مالية لمن ينجح في مساعدة التمساح البحري الذي يبلغ طوله نحو أربعة امتار.
إلّا أن محاولات القبض عليه، والتي شاهدها حشد من الناس الفضوليين باءت كلّها بالفشل، ما دفع إلى إيقاف المسابقة.
وأشار كريس ويلسن إلى أن وجود حشود من الناس قد يعيق جهود إنقاذ التمساح، خصوصاً أنه "ذكي وماكر للغاية. فهو يعرف الناس ويخاف منهم. وكلما حاولنا الاقتراب منه يغوص تحت الماء".
إلى ذلك قال فيديل جمالي، أحد سكّان المنطقة، نأمل أن "يتمكّن هذا الفريق الأسترالي من إنقاذ التمساح الذي يعاني منذ سنوات من وجود الإطار حول عنقه".
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سيدني - استراليا
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