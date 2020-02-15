سحب أنواع جديدة من الحليب من متاجر Aldi و 7-Eleven في أستراليا

أصدرت سلسلة متاجر Aldi و 7-Eleven دعوة لسحب مجموعة متنوعة من الحليب الكامل الدسم على خلفية المخاوف من احتمال تلوثها ببكتريا E.coli التي تسبب المرض لمن يستهلكها.

وحددت المتاجر العبوات المباعة في ولاية نيو ساوث ويلز ومنطقة أراضي العاصمة.

ونصحت هيئة الغذاء في نيو ساوث ويلز بسحب منتج السوبر ماركت من حليب Farmdale كامل الدسم سعة ثلاثة لتر والذي تم بيعه في المتاجر في جميع أنحاء ولاية نيو ساوث ويلز ومنطقة أراضي العاصمة.

وقالت الهيئة إن المنتج بتاريخ 25 فبراير قد يكون ملوثا ببكتريا E.coli والتي يمكن أن تسبب المرض إذا تم تناولها.

كما أصدرت سلسلة متاجر 7-Eleven استدعاءًا يوم الخميس لمنتجها الذي يحمل اسم المتجر الكامل الدسم والذي تبلغ سعته 2 لتر ويحمل تاريخ 24 فبراير.

وقالت هيئة الغذاء في نيو ساوث ويلز في بيان يوم الجمعة "يجب ألا يستهلك المستهلكون هذا المنتج ويجب أن يعيدوه إلى مكان الشراء أو الاتصال لاسترداد أموالكم بالكامل، ويجب على أي مستهلك قلق بشأن صحته طلب المشورة الطبية."