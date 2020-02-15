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أستراليا: أجبار سكان مناطق في كوينزلاند على الإخلاء وسط مخاوف من احتمال انهيار السد

رصد ملاك الأرض شقاً بطول 3.5 متر في سد بولزان في تالاجي الذي يقع على بعد حوالي 170 كم جنوب غرب بريزبان.

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
المصدر: SBS
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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أستراليا: أجبار سكان مناطق في كوينزلاند على الإخلاء وسط مخاوف من احتمال انهيار السد

لا يزال السكان المحيطون بسد بولزان في تالاجي بكوينزلاند في حالة تأهب قصوى، حيث تستمر المياه في التسرب من سد بولزان الذي يحجز 433 ميجا لتر من المياه.

 

وتم إخلاء سكان المناطق الريفية بعد ظهر يوم الجمعة بعد أن رصد ملاك الأرض شقاً بطول 3.5 متر في سد بولزان في تالاجي الذي يقع على بعد حوالي 170 كم جنوب غرب بريزبان.

 

 

وحضرت هيئة من المجلس الإقليمي لجنوب ساذرن، ومهندسون استشاريون، وموظفو مكافحة الحرائق والطوارئ في كوينزلاند لتقييم الأضرار التي لحقت بالجدار.

 

ولن يسمح للأشخاص الذين تم إجلاؤهم من 12 عقارًا - خاصة مزارع الحبوب والماشية - بالعودة إلى ديارهم.

 

وقالت متحدثة باسم المجلس الاقليمي يوم السبت "حدد المهندسون في الموقع أن جدار السد ما زال عرضة لخطر الانهيار، على هذا النحو، تم نصح الأشخاص الذين تم إجلاؤهم بالبقاء في أماكنهم في هذه المرحلة".

المصدر: SBS

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