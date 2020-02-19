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مصرع 4 أشخاص جراء تحطم طائرتين صغيرتين في أستراليا

اصطدمتا في السماء بلدة "مانجالور" شمالي ملبورن لأسباب غير معروفة بعد

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
المصدر: الأناضول
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 126
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مصرع 4 أشخاص جراء تحطم طائرتين صغيرتين في أستراليا

لقي أربعة أشخاص مصرعهم جراء تحطم طائرتين صغيرتين بعد اصطدامهما في سماء ولاية فكتوريا الأسترالية.

 

وذكر بيان صادر عن شرطة فيكتوريا، الأربعاء، أن طائرتين صغيرتين إصطدمتا في سماء بلدة "مانجالور" شمالي ملبورن، لأسباب غير معروفة بعد.

 

وأضاف البيان أن أربعة أشخاص ممن كانوا على متن الطائرتين لقوا مصرعهم بعد تحطمهما.

 

وأشار البيان أن الشرطة فتحت تحقيقاً في الحادث.

 

وأضاف البيان أن الشرطة أبلغت المسؤولين في مؤسسة الطيران المدني الأسترالي بخصوص الحادث.

المصدر: الأناضول

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