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مصرع 4 أشخاص جراء تحطم طائرتين صغيرتين في أستراليا
اصطدمتا في السماء بلدة "مانجالور" شمالي ملبورن لأسباب غير معروفة بعد
قيّم هذا المقال/الخبر:
لقي أربعة أشخاص مصرعهم جراء تحطم طائرتين صغيرتين بعد اصطدامهما في سماء ولاية فكتوريا الأسترالية.
وذكر بيان صادر عن شرطة فيكتوريا، الأربعاء، أن طائرتين صغيرتين إصطدمتا في سماء بلدة "مانجالور" شمالي ملبورن، لأسباب غير معروفة بعد.
وأضاف البيان أن أربعة أشخاص ممن كانوا على متن الطائرتين لقوا مصرعهم بعد تحطمهما.
وأشار البيان أن الشرطة فتحت تحقيقاً في الحادث.
وأضاف البيان أن الشرطة أبلغت المسؤولين في مؤسسة الطيران المدني الأسترالي بخصوص الحادث.
المصدر: الأناضول
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