استراليا

اخبار الجالية اللبنانية والعربية

إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

مختارات استرالية

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | استراليا | أستراليا: رئيس حكومة فيكتوريا يصر على أن فتح المدارس سينشر فيروس كورونا
المصنفة ايضاً في: استراليا

أستراليا: رئيس حكومة فيكتوريا يصر على أن فتح المدارس سينشر فيروس كورونا

"من الجيد إرسال أطفالك إلى المدرسة إذا لم يكن بإمكانهم التعلم من المنزل، ولكن إذا كان بإمكانك جعل الأطفال يتعلمون من المنزل، فيجب عليهم التعلم من المنزل."

آخر تحديث: منذ 7 من الساعات و 10 من الدقائق
المصدر: SBS
image
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 585
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
أستراليا: رئيس حكومة فيكتوريا يصر على أن فتح المدارس سينشر فيروس كورونا
Victorian Premier Daniel Andrews

يعتقد رئيس حكومة فيكتوريا دانيال اندروز أن فتح المدارس سيؤدي إلى نشر فيروس COVID-19 بالنظر إلى عدد الأشخاص الذين سيتنقلون من وإلى المدارس.

 

وقال أندروز إن استراتيجية الحكومة المتشددة ستظل كما هي، على الرغم من بقاء عدد الحالات الجديدة منخفضًا.

 

وأضاف أن وجود مليون طالب يتجولون، بالإضافة إلى 100 ألف من الآباء الذين يقومون بالتنقل والتوصيل إلى المدارس وعشرات الآلاف من المعلمين، لا يتفق مع الدعوة للبقاء في المنزل لحماية النظام الصحي.

 

وقال أندروز لشبكة سكاي نيوز يوم الأحد: "هذا لن يحقق أي شيء بخلاف نشر هذا الفيروس، من الجيد إرسال أطفالك إلى المدرسة إذا لم يكن بإمكانهم التعلم من المنزل، ولكن إذا كان بإمكانك جعل الأطفال يتعلمون من المنزل، فيجب عليهم التعلم من المنزل."

 

ومن المتوقع أن تبقى الترتيبات المدرسية الحالية كما هي طوال الفصل الدراسي الثاني.

 

وأضاف "إذا كان هذا سيتغير، إذا أردنا أن نستمر في رؤية أرقام مستقرة للغاية، وإذا واصلنا رؤية هذا التقدم الذي نشهده، فسنحتفظ دائمًا بالحق في النظر إلى هذه الترتيبات".

 

وعلى الرغم من تحسن الوضع ، قال حاكم فيكتوريا إنه لن يكون هناك تخفيف لقيود المباعدة الاجتماعية ودعا الناس للبقاء في المنزل.

 

هذا وتوفي في فيكتوريا اليوم رجل في الثمانينيات من عمره، مع تأكيد إصابة تسع حالات جديدة اليوم بعد الإبلاغ عن 17 حالة جديدة يوم السبت.

 

وقال أندروز لشبكة سكاي نيوز صنداي أجندا: "هذه الأرقام تقفز قليلاً ، لكن الزيادات صغيرة".

المصدر: SBS

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

أحدث الأخبار - أستراليا

المزيد >

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)