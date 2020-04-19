أستراليا: رئيس حكومة فيكتوريا يصر على أن فتح المدارس سينشر فيروس كورونا

Victorian Premier Daniel Andrews

يعتقد رئيس حكومة فيكتوريا دانيال اندروز أن فتح المدارس سيؤدي إلى نشر فيروس COVID-19 بالنظر إلى عدد الأشخاص الذين سيتنقلون من وإلى المدارس.

وقال أندروز إن استراتيجية الحكومة المتشددة ستظل كما هي، على الرغم من بقاء عدد الحالات الجديدة منخفضًا.

وأضاف أن وجود مليون طالب يتجولون، بالإضافة إلى 100 ألف من الآباء الذين يقومون بالتنقل والتوصيل إلى المدارس وعشرات الآلاف من المعلمين، لا يتفق مع الدعوة للبقاء في المنزل لحماية النظام الصحي.

وقال أندروز لشبكة سكاي نيوز يوم الأحد: "هذا لن يحقق أي شيء بخلاف نشر هذا الفيروس، من الجيد إرسال أطفالك إلى المدرسة إذا لم يكن بإمكانهم التعلم من المنزل، ولكن إذا كان بإمكانك جعل الأطفال يتعلمون من المنزل، فيجب عليهم التعلم من المنزل."

ومن المتوقع أن تبقى الترتيبات المدرسية الحالية كما هي طوال الفصل الدراسي الثاني.

وأضاف "إذا كان هذا سيتغير، إذا أردنا أن نستمر في رؤية أرقام مستقرة للغاية، وإذا واصلنا رؤية هذا التقدم الذي نشهده، فسنحتفظ دائمًا بالحق في النظر إلى هذه الترتيبات".

وعلى الرغم من تحسن الوضع ، قال حاكم فيكتوريا إنه لن يكون هناك تخفيف لقيود المباعدة الاجتماعية ودعا الناس للبقاء في المنزل.

هذا وتوفي في فيكتوريا اليوم رجل في الثمانينيات من عمره، مع تأكيد إصابة تسع حالات جديدة اليوم بعد الإبلاغ عن 17 حالة جديدة يوم السبت.

وقال أندروز لشبكة سكاي نيوز صنداي أجندا: "هذه الأرقام تقفز قليلاً ، لكن الزيادات صغيرة".