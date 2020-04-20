أستراليا: تفكيك شبكة دعارة أطفال في خمس ولايات

The New York Times

تمكنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية بالتعاون مع أجهزة الأمن الأسترالية من تفكيك شبكة عالمية لاستغلال الأطفال جنسياً، تم على اثرها انقاذ أربعة أطفال أستراليين تم استغلالهم في تصوير مقاطع فيديو وصور إباحية جرى تداولها على نطاق واسع عبر شبكات المتحرشين بالأطفال على الشبكة المظلمة.

وفي واحدة من أكبر العمليات الأمنية في تاريخ البلاد، قادت الشرطة الفيدرالية بالتعاون مع أجهزة الأمن المحلية في خمس ولايات أسترالية الحملة التي انتهت باعتقال 16 شخصاً بعدما وجهت بحقهم 728 تهمة تتعلق باستغلال الأطفال جنسياً. وتجدر الإشارة إلى أن التحقيق استمر لمدة عامين وتتبع تناقل وعرض مواد إباحية عبر شبكة الانترنت.

وتأتي الاعتقالات في الوقت الذي حذر فيه مفوض الشرطة الفدرالية ريس كيرشو من زيادة نشاط المتحرشين بالأطفال عبر الشبكة المظلمة، في الوقت الذي لا يزال فيه العالم مشغولاً بجائحة كوفيد-19.

ودعا كيرشو الأهل إلى مراقبة أنشطة أطفالهم على الانترنت بشكل مكثف أثناء فترة الإغلاق. وقالت الصحيفة إن مصادرها أشارت إلى أن الأطفال الأربعة تتراوح أعمارهم بين شهرين وثماني سنوات ويعتقد أنه تربطهم علاقة قربى بأولئك الذين أساءوا إليهم جنسياً ثم تبادلوا الصور من خلال منتديات مشفرة على الشبكة المظلمة.

تجدر الإشارة إلى أن الغالبية العظمى من البث المباشر للاستغلال الجنسي للأطفال يأتي من النقاط الساخنة المعروفة عالمياً بما في ذلك الفلبين، ولكن تفكيك هذه الشبكة العالمية كشف عن المواد الإباحية التي يتم إنتاجها هنا في أستراليا ويتم توزيعها عبر قنوات مشفرة يصعب تقفي أثرها.

وفي تصريح لصحيفة الأستراليان، قال كيرشو: "هذا النوع من الإساءات ليس له حدود. من الصعب على معظم الناس أن تفهم مدى بشاعة هذه الأنشطة. من الصعب للغاية أن تشرح للمجتمع وللأشخاص ما الذي يحدث. إذا كانت لدي القدرة، لأضرمت النار في الشبكة المظلمة"

وتعقب ضباط الأمن الداخلي في مدينة فينيكس في ولاية أريزونا الأمريكية نشاطاً مشبوهاً في أستراليا وقاموا على الفور بتزويد الشرطة الفدرالية بالمعلومات والذي بدوره تعاون مع المركز الأسترالي لمكافحة استغلال الأطفال وإتمام العملية بنجاح.

ومن جانبه، قال وزير الشؤون الداخلية بيتر داتون إن إنشاء المركز المتخصص بتعقب المتحرشين جنسياً منذ عامين، أدى إلى إنقاذ الكثير من الأطفال الأستراليين واعتقال الجناة، وأضاف: "وصلتنا تقارير عن الأشخاص الذين يسعون إلى استغلال الوقت الطويل الذي يقضيه الأطفال أمام شاشات الكمبيوتر للايقاع بهم في واستغلالهم جنسياً."