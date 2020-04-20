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أستراليا.. خطاب مفتوح من علماء الاقتصاد: لا تضحوا بالصحة العامة من أجل الاقتصاد

الضغوط على رئيس الوزراء في ازدياد لتخفيف القيود الاجتماعية الحالية واستعادة النشاط الاقتصادي

آخر تحديث: منذ 2 من الساعات و 31 من الدقائق
المصدر: SBS
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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أستراليا.. خطاب مفتوح من علماء الاقتصاد: لا تضحوا بالصحة العامة من أجل الاقتصاد

ناشد أكثر من 100 عالم اقتصاد الحكومة الأسترالية بجعل الصحة العامة أولوية عند معالجة الآثار الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء كورونا في البلاد.

 

ويخضع رئيس الوزراء سكوت موريسون لضغوط من أجل تحفيف العبء الاقتصادي لوباء كوفيد-١٩ من خلال تخفيف القيود الاجتماعية المفروضة في ظل تراجع أعداد الحالات.

 

ولكن مجموعة تضم أكثر من 170 عالم اقتصاد كتبوا خطابا مفتوحا إلى رئيس الوزراء يناشدونه فيه بعدم التعجل في رفع القيود الاجتماعية والبقاء على نفس المسار الحالي.

 

وقال الخطاب "بعض المعلقين أعربوا عن وجهة النظر القائلة إن علينا الاختيار بين الصحة العامة والجوانب الاقتصادية للأزمة." وأضاف "نحن كاقتصاديين، نعتقد أن هذه مقابلة خاطئة، فلا يمكننا الحصول على اقتصاد فعال ما لم نواجه أزمة الصحة العامة بشكل شامل."

 

ونجحت القيود الاجتماعية المطبقة بشكل واسع في تحجيم تفشي الفيروس في أستراليا. وسجلت نيو ساوث ويلز، أكثر الولايات تضررا، ست حالات جديدة فقط صباح اليوم.

المصدر: SBS

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