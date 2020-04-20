أستراليا.. غرامة 26 ألف دولار في فيكتوريا للحاضرين في حفل عيد ميلاد

birthday party in Melbourne were breaching the social restrictions Source: Channel 9

أصدرت شرطة ولاية فيكتوريا غرامات بقيمة تتجاوز 26 ألف دولار للحاضرين في حفل عيد ميلاد طفل في الثامنة في جنوب شرق مدينة ملبورن يوم أمس. وقالت الشرطة إن 16 شخصا من الحاضرين في الحفل الذي أقيم في ضاحية بيوماريس الغنية حصلوا على غرامة فورية بقيمة 1652 بإجمالي 26,432 دولار.

وقام رجال الشرطة بفض الاحتفال بعد أن أبلغ الجيران عن أن الحفل ينتهك قواعد الإغلاق التي تطبقها سلطات الولاية.

وأظهرت صور تم التقاطها من الشارع عدد من الآباء والأطفال واقفين معا ومتجمعين دون مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي والحد من التجمعات، بينما يقوم رجال الشرطة بتحرير الغرامات وصرف الحاضرين إلى منازلهم.

المنزل الذي استضاف الحفل ظهر مزينا بالبالونات وبدا أن الحفل تم إقامته في الحديقة الأمامية للمنزل.

كان هؤلاء من بين 91 شخصا حصلوا على غرامة فورية في فيكتوريا يوم الأحد الماضي. وأجرت السلطات 819 تفتيشا على المنازل والشركات والخدمات غير الضرورية في جميع أنحاء الولاية خلال الساعات الأربعة وعشرين الماضية. وفضت الشرطة مباراة لكرة السلة في حي يارافيل غربي ملبورن.

وألقت القبض على شاب يبلغ من العمل 20 عاما من ميلدورا بعد قيامه بانتهاك القواهد خمس مرات خلال خمس ساعات، ووجهت له تهم مخالفة التعليمات.

كما تم تغريم خمسة أشخاص كانوا جالسين سويا لاحتساء الشراب. كما ألقت الشرطة القبض على مراهق عمره 18 ‘اما من سانبيري يوم الجمعة بعد أن قام بخمس مخالفات خلال عشرة أيام في منطقة كارولاين سبرينغز.