أستراليا: المحكمة تستمع الى ان الشركة المالكة لروبي برينسيس كانت على علم بتفشي فيروس كورونا على متن السفينة

سيدني، استراليا(ترجمة ميدل ايست هيرالد)-- تم اتهام روبي برينسيس بأنها كانت على علم بتفشي فيروس كورونا على متنها خلال رحلتين أخيرتين لروبي برينسيس معرضةً «بتهور» الأرواح للخطر من خلال استمرار «العمل كالمعتاد» ، وفقًا لقضية رفعت في الولايات المتحدة.

وقد تم تقديم الشكوى، التي حصلت عليها صحيفة سيدني مورنينغ هيرالد ، من قبل عائلة احد ركاب روبي برينسيس تشونغ تشين المقيم في لوس أنجلوس، والذين توفى في 4 نيسان بسبب الفيروس.

وتسعى أرملة السيد تشين، وعقيلته جويشان هسو وابنتهما فيفيان اللتان كانتا على متن السفينة واصابهما الفيروس، للحصول على تعويضات تزيد عن مليون دولار أميركي (1.58 مليون دولار استرالي) في محكمة ولاية كاليفورنيا.

ونعتبر روبي برينسيس في صلب تفشي فيروس كورونا في أستراليا، حيث تم ربطها بوفاة 19 أستراليًا وأكثر من 600 حالة إصابة بالفيروس منذ أن سمح للركاب بالنزول في سيدني دون فحوصات صحية في 19 آذار الماضي.

وكشف الزميلة، السيدني مورنينغ الهيرالد، أن أفراد الطاقم، الذين تقطعت بهم السبل حاليًا على متن السفينة بالقرب من ميناء كمبلا، يخشون أن يتم إرسالهم «إلى حتفهم» إذا مرضوا بعد اجبارهم على المغادرة إلى الفيليبين في الأيام المقبلة.

وتتهم الدعوى المقدمة في الولايات المتحدة، التي تم رفعها يوم الأربعاء من الاسبوع الماضي، بشكل مثير مكتب شركة روبي برينسيس بإدراكها لتفشي الفيروس ليس فقط خلال الرحلة المشينة الآن من 8 إلى 19 آذار ولكن أيضًا الرحلة التي سبقتها من 24 شباط إلى 8 آذار.

وتقول الشكوى إن الشركة حققت «أرباحًا على حساب سلامة ركابها» وكانت مهملة بشكل كبير عندما سمحت للركاب بمن فيهم تشين بالانضمام إلى السفينة «المنكوبة» في 8 آذار.

وزُعم انه الركاب صعدوا الى السفينة دون الخضوع لفحص مناسب إلى جانب الطاقم الذي تعرض بالفعل للفيروس وبعضهم «[جاء] مع الأعراض».

وسرعان ما أصبح الفيروس «يتفشى» في الرحلة الثانية حول نيوزيلندا، وعندما اصبحت روبي برينسيس على علم، أضافت «إهانة للإصابة» بالفشل في الحجر الصحي للركاب.

وتقول الشكوى «إنهم لم يكلفوا أنفسهم عناء إخطار الركاب بوجود تفشي فعلي للفيروس، مما سمح استمرار الإبحار كما لو كانت رحلة عادية حتى وقت عودته إلى أستراليا قبل الموعد المحدد للوصول بثلاثة أيام».

بدورها نفت روبي برينسيس، المملوكة لشركة كارنيفال، بشدة جميع هذه المزاعم.

وقال متحدث باسم الشركة «بما أن هذا هو موضوع التقاضي النشط في دولة أخرى، فإننا لا نرغب في إضافة مزيد من التعليقات في الوقت الحالي».

وافيد ان السلطات الصحية في نيو ساوث ويلز اعتبرت السفينة «متوسطة الخطورة» بسبب وجود 158 راكبا مريضا على متنها عندما رست في 8 آذار.

ومع ذلك ، وفقًا لبيان صادر عن روبي برينسيس، لم يكن هناك سبب لإلغاء الرحلة الثانية، لأن مسحات كوفيد 19 التي أخذتها السلطات الصحية في نيو ساوث ويلز من الأشخاص على متن الطائرة كانت سلبية.

ورداً على أسئلة حول عملية التنظيف التي أجريت في 8 آذار، قال متحدث باسم روبي برينسيس إن السفينة تم تطهيرها «فوق معايير عالية بالفعل بناءً على أفضل نصيحة دولية للصحة العامة» باستخدام مطهر «معروف بقتل الفيروسات التاجية خلال 30 ثانية».

جاء الكشف عن الدعوى الأميركية في نفس اليوم الذي شددت فيه شرطة نيو ساوث ويلز تركيزها على الرحلتين السابقتين لرحلة 8 آذار كجزء من تحقيق جنائي في السفينة المحاصرة.

وقال مفوض الجريمة في الولاية، مساعد المفوض، ستيوارت سميث إن الركاب الذين سافروا في رحلة سابقة تم استدعاؤهم للمرة الأولى للمساعدة في الاستفسارات.

وهذا يعني أن أكثر من 5000 راكب، بالإضافة إلى أعضاء الطاقم في كلتا الرحلتين، قد طُلب منهم الآن إكمال استطلاع عبر الإنترنت يتضمن أسئلة تتعلق بالممارسات الصحية وأي معلومات أخرى يتم جمعها أثناء الركوب.

وترسو السفينة الآن قبالة ساحل نيو ساوث ويلز في ميناء مع أكثر من 1000 شخص على متنها، لكنها ستضطر قريبًا إلى المغادرة إلى الفيليبين.

وقال اثنان من أفراد الطاقم لصحيفة السيدني مورنينغ الهيرالد، إن خوفهما الأكبر هو أن يصابا بالمرض ويحتاجا إلى جهاز تهوية خلال الرحلة التي تستمر 14 يومًا إلى مانيلا.

وصرح عضوا الطاقم، اللذان تحدثا بشرط عدم الكشف عن هوياتهما، إنهما يخشيان أن يتم عزلهما على متن السفينة إذا تم نشر اسميهما.

وقال أحدهما: «في الأساس يرسلون الناس إلى وفاتهم إذا كانوا مرضى عندما نكون في البحر».