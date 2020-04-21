- أسرار نشوء الكورونا القديم ١٩٤٤، بين هملر وبيريا!!
- مسؤول أمريكي: حالة زعيم كوريا الشمالية في "خطر شديد" بعد إجرائه عملية جراحية
- أستراليا.. دراسة طبية: التباعد الإجتماعي قد يستمر للعام 2022 لعدة اسباب
- أستراليا: نيو ساوث ويلز تكشف عن الموعد "الأكيد" لعودة الطلاب إلى الفصول الدراسية
- الحكومة ترفض إنقاذ فيرجين أستراليا وتترك مصيرها في يد المستثمرين
- كورونا تحرم أميركا نفطها... الخام تحت الصفر للمرة الأولى
- إنهيار شركة الطيران "فيرجين أستراليا" تحت ضغط الديون
- «جلسة الاونيسكو»: إحتياطات وتباينات.. دياب: ساعدونا .. وبري لوقف الإشتباكات
- أسرار وخفايا لبنانية
- الطبقة السياسية شرّ البليّة
- رزمة ضريبية جديدة: هل يتحمّلها القطاع الخاص؟
- مفاجآت مصرفية من العيار الثقيل
- من هم الـ2 % من المودعين الذين سيدفعون ثمن سوء إدارة الدولة؟
- كيف استرد بري أوراق قوّته؟
- شون بيكر... كائنات هائمة على أنقاض الحلم الأميركي
- هل يكون الشفاء في البلازما؟ بارقة أمل لإيجاد حل لكارثة كورونا
- كباش التشريع والتجويع: ثلاثة أيام صعبة تحدّد مصير التعبئة العامة
- "العفو" على "خشبة" الأونيسكو... و"الدخان الأبيض" يتصاعد من "الحشيشة"!
- مجلس النواب: انفصال عن الواقع
- استباقاً لثورة الغضب.. عون يرمي فشل العهد على المعارضة
- أصوات إستغاثة اللبنانيين تتصاعد... روسيا "ستالينغراد كورونا"؟
- "حزب الله" - "القوات"... خطان متوازيان لا يلتقيان!
- الحريري ـ جنبلاط ـ جعجع: لا جبهة معارضة
- من «إيرفد» إلى خطة الإنقاذ: مشكلة أرقام
- فيدرالية المرجعيّات السياسية
- الصيادلة يرفضون إنهاء معاناة المضمونـين!
- الخلاف يستعر بين وزيرة العدل ومجلس القضاء: هل تطيح «التجزئة» التشكيلات القضائـية؟
- الحريري تحرم مدينتها افتتاح المستشفى التركي: هل تربح صيدا المليارات السبعة؟
- تشريع اللاضرورة
- طرق أبواب المستوطنات: اختبار الجاهزية بين الهجوم والدفاع
- كارتيل الأفران يفرض تسعيرة جديدة للتوزيع: حرب على الفقراء
- خطة الطوارئ الزراعية: الأمن الغذائي لسنة واحدة!
- مصادر: المعارضة «المستجدة» لا تخطط لإسقاط الحكومة بل لمواجهة إجراءاتها و«التعيينات»
- السفيرة الأميركية في مواجهة حزب الله: صراع على مستقبل لبنان
- الأفران تستمر بالخداع.. وبلدية الغبيري تكسر شوكتها
- سيرة عائلة وحاكم (2/2): قصر سلامة الأصفر
- حكومة لبنان تائهة بين خياري بيع أملاك الدولة والهيركات
- بيروت: «نجوم» جلسات البرلمان العفو ورفْع الحصانة والحشيشة
- ما سبب مقاومة العرب لفيروس كورونا؟
- توقعات الأبراج ليوم April 21, 2020
- سيرة عائلة وحاكم (2/1): من الأقدام الحافية إلى الثروة
- أوساط دياب: أمر عمليات خارجي للإطاحة بالحكومة
- سوريا تتصدى لـ"عدوان إسرائيلي" في سماء تدمر
- أسعار النفط الأميركي دون الصفر للمرة الأولى في التاريخ
- ألمانيا تطالب بكين بـ160 مليار دولار تعويضات بسبب كورونا.. انضمت لنادي الدول المنتقدة للصين
- معركة الرئاسة السورية التي بدأت
- 4 اصابات جديدة بكورونا في لبنان
- أستراليا: المحكمة تستمع الى ان الشركة المالكة لروبي برينسيس كانت على علم بتفشي فيروس كورونا على متن السفينة
- أستراليا ستجبر "فيسبوك" و"غوغل" على الدفع لوسائل الإعلام مقابل المحتوى الإخباري
- أستراليا.. غرامة 26 ألف دولار في فيكتوريا للحاضرين في حفل عيد ميلاد
مختارات استرالية
-
بالفيديو: أعمال شغب في ساحة النجمه ...الكاتب:
-
أستراليا: رئيس الوزراء يقف إلى جانب نظام ...الكاتب:
-
أستراليا: نيو ساوث ويلز بصدد وضع سقف ...الكاتب:
-
أستراليا: الأرقام تظهر تدفق الركاب على قطارات ...الكاتب:
-
أستراليا: فريدينبرغ يحدد خريطة الطريق لإصلاح قطاع ...الكاتب:
-
أستراليا: ادعاء موظفتين عملتا لدى سياسيين أحراريين ...الكاتب:
-
أستراليا: بدء الأسبوع الحالي بارتفاع ملحوظ في ...الكاتب:
-
أستراليا: بنك ويستباك يحذر من هبوط السعر ...الكاتب:
-
أستراليا: «الحظ العاطل» قاده الى مركز ...الكاتب:
-
أستراليا: حزب العمال يدعم رفع نيو ستارت ...الكاتب:
-
أستراليا: والدة تحتال على سنترلينك بأكثر من ...الكاتب:
-
أستراليا: بوادر «معركة قانونية» على ميراث (تركة) ...الكاتب:
-
أستراليا: ديك سميث لا يريد 500 ألف ...الكاتب:
-
المفوضية الاسترالية للمنافسة والمستهلك: شراء تلسترا لـ ...الكاتب:
-
أستراليا: الحكومة تعمل لتقليص فترة انتظار الاولاد ...الكاتب:
-
أستراليا: تلسترا «تفوتر» أمـّاً لثلاثة بـ 465 ...الكاتب:
-
أستراليا: فرايدنبيرغ يعتمد على المرتجعات الضريبية مع ...الكاتب:
-
أستراليا: معربا عن قلقه بشأن حرية الصحافة.. ...الكاتب:
-
أستراليا: لامبي تضمن حصول الحكومة على الاغلبية ...الكاتب:
-
أستراليا: خفض سعر الفائدة الرسمي 0،25 في ...الكاتب:
الحكومة ترفض إنقاذ فيرجين أستراليا وتترك مصيرها في يد المستثمرين
حزب العمال يتهم الحكومة بعدم الاكتراث بمصير 15,000 عامل قد يفقدون وظائفهم بسبب انهيار الشركة
رفض وزير المالية ماثياس كورمان الدعوات التي تطالب الحكومة الفيدرالية بشراء حصة في شركة طيران فيرجين أستراليا والتي دخلت طوعيا تحت الوصاية بسبب تراكم الديون.
ويعني انهيار شركة فيرجين، ثاني أكبر شركة طيران في البلاد، أن 15,000 شخص باتت وظائفهم في مهب الريح، ما لم تحصل الشركة على قرض لإنقاذها بقيمة 1.4 مليار دولار.
واتفق السناتور كورمان مع أن من مصلحة قطاع الطيران في البلاد أن يكون لديه شركتي طيران كبيرتين، واحدة منهما كوانتس. لكنه قال إن دخول الشركة تحت الوصاية لا يعني نهايتها، وإنما أنها ستقوم بالبحث عن حلول طويلة الأمد من القطاع الخاص لإنقاذ مستقبل الشركة.
وقال كورمان "الحكومة لا تسعى لامتلاك شركة طيران." وأضاف "لكننا نرغي في رؤية شركتي طيران مستمرتين في السوق ونعتقد أن الفرص موجودة خلال فترة الوصاية لحدوث هذا."
وتم تعيين أربعة أوصياء من عملاق الإدارة المالية Deloitte لإدارة شؤون الشركة بينما تبحث عن حلول للتخلص من الدين وعودة أسهمها للتداول في البورصة. الإدارة الجديدة تتكون من: Vaughan Strawbridge, John Greig, Sal Algeri and Richard Hughes.
وستنظر تلك الإدارة في طرق لإعادة هيكلة الديون وإعادة هيكلة رأس المال، بينما تراقب المحافظ الاستثمارية الكبرى الوضع على أمل إعلان بيع الشركة.
وطالب حزب العمال رئيس الوزراء سكوت موريسون بإنقاذ شركة فيرجين من هلال تقديم قرضا مقابل حصول الحكومة على حصة في أسهم الشركة.
وقال زعيم المعارضة أنتوني ألبانيزي إن الحكومة لن تترك فقط 15,000 عامل في مهب الريح ولكنها ستعرض الاقتصاد الوطني للخطر من خلال تعريض نظام شركات الطيران للخطر.
وقال ألبانيزي "هذا ليس فشلا نتيجة تفاعلات السوق." وأضاف "هذا حدث نتيجة لقرار حكومي، قرار صائب، بإغلاق قطاعات من الاقتصاد من أجل التعامل مع الأزمة الصحية."
وقال ألبانيزي أن الحكومة تحت تأثير الأوهام لو كانت تعتقد أن شركة طيران أخرى ستظهر محل شركة فيرجين لو انهارت الأخيرة تماما.
ولكن السناتور كورمان أصر على أن عملية الدخول تحت الوصاية تقدم فرصة لشركة فيرجين من أجل إعادة هيكلة الشركة والتخلص من القطاعات غير المفيدة فيها. وقال وزير المالية "هذه العملية توفر فرصة من أجل أن يتقدم القطاع الخاص لشراء أو المساعدة في إعادة هيكلة رأسمال الشركة."
وأضاف "هناك الكثير من الفرص هنا لضمان أن هناك شركة طيران أخرى يمكن الاعتماد عليها في مستقبل أستراليا." وشدد كورمان على أن المسؤولية تقع على عاتق كبار حملة الأسهم في الشركة وعلى رأسهم شركة طيران سنغافورة وخطوط طيران الاتحاد والمستثمرون الصينيون.
من جانبه قال النائب عن حزب الوطنيين دايفيد جيلسيبي إن الحكومة ارتكبت خطأ بعدم توفير حزمة إنقاذ لشركة الطيران من خلال قرض بقيمة 1.4 مليار دولار. وقال النائب في البرلمان "أنا محبط للغاية أننا لم نكن قادرين على تلبية طلب الشركة بالمساعدة."
وقال جيلسيبي "كانت لدينا شركتا طيران قبل أزمة وباء كورونا ولكن يبدو أننا سنخرج من الأزمة بشركة واحدة فقط."
تابعونا
أحدث الأخبار - أستراليا
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 32
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- أستراليا.. دراسة طبية: التباعد الإجتماعي قد يستمر للعام 2022 لعدة اسباب
- أستراليا: نيو ساوث ويلز تكشف عن الموعد "الأكيد" لعودة الطلاب إلى الفصول الدراسية
- الحكومة ترفض إنقاذ فيرجين أستراليا وتترك مصيرها في يد المستثمرين
- إنهيار شركة الطيران "فيرجين أستراليا" تحت ضغط الديون
- أستراليا: المحكمة تستمع الى ان الشركة المالكة لروبي برينسيس كانت على علم بتفشي فيروس كورونا على متن السفينة
- أستراليا ستجبر "فيسبوك" و"غوغل" على الدفع لوسائل الإعلام مقابل المحتوى الإخباري
- أستراليا.. غرامة 26 ألف دولار في فيكتوريا للحاضرين في حفل عيد ميلاد
- أستراليا.. خطاب مفتوح من علماء الاقتصاد: لا تضحوا بالصحة العامة من أجل الاقتصاد
- أستراليا: تفكيك شبكة دعارة أطفال في خمس ولايات
- أستراليا.. بعد رفض نواب تحميله: الحكومة تؤكد أن تطبيق تعقب الكورونا آمن تماما
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)