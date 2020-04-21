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أستراليا: نيو ساوث ويلز تكشف عن الموعد "الأكيد" لعودة الطلاب إلى الفصول الدراسية

مع دراسة الحكومة للرفع التدريجي للقيود الاجتماعية، عودة الطلاب إلى المدارس ستكون أحد أول القيود المرفوعة

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
المصدر: SBS
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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أستراليا: نيو ساوث ويلز تكشف عن الموعد &quot;الأكيد&quot; لعودة الطلاب إلى الفصول الدراسية
NSW Premier Gladys Berejiklian

قالت حكومة نيو ساوث ويلز إن الطلاب سيكون عليهم العودة إلى المدارس بداية من 11 مايو أيار القادم، لمدة يوم واحد في الأسبوع مبدئيا، على أن يتم التمهيد للعودة التدريجية بكامل الطاقة إلى الفصول الدراسية مع نهاية يوليو تموز.

 

وقالت رئيسة حكومة الولاية غلاديس بريجيكليان صباح اليوم إن المدارس المستقلة والكاثوليكية وافقت على الجدول الزمني الذي طرحته السلطات. وفي الوقت الراهن، المدارس في الولاية مفتوحة ولكن النصيحة الرسمية أن يتلقى الطلاب التعليم عن بعد قدر الإمكان.

 

وسيبقى الوضع على ما هو عليه لمدة أسبوعين مع بداية الترم الثاني وصولا إلى الاثين 11 مايو أيار، حيث سيبدأ الطلاب في العودة إلى المدرسة ليوم واحد في الأسبوع.

 

وسيتم تدوير هذا اليوم بين الطلاب، بحيث لا يزيد عدد الطلاب الموجودين في المدرسة في أي يوم عن ربع إجمالي عدد الطلاب. وتأمل الحكومة أن تكون العودة الكاملة للطلاب إلى المدارس في الترم الثالث الذي يبدأ في نهاية يوليو تموز القادم.

 

وقالت بريجيكليان خلال المؤتمر الصحفي صباح اليوم "هل سيكون الوضع مثلما كان الطلاب يذهبون إلى المدرسة في الظروف العاذية؟ لا لن يكون كذلك."

 

وأضافت "حرصنا على أن نستغل هذا الوقت، ليس فقط من أجل بناء قدراتنا في التعليم عن بعد ولكن من أجل تزويد المدارس بما يكفي من الصابون ومعقم اليدين وكل الأشياء التي ستجعل الموجودين في المدرسة يشعرون بالآمان."

 

وسيكون لدى المدارس القدرة على قياس حرارة الطلاب عند الحاجة كما سيتم تشديد معايير النظافة.

 

وسجلت ولاية نيو ساوث ويلز يوم الثلاثاء ست حالات إصابة جديدة بفيروس كوفيد-١٩ ليصل إجمالي الحالات في الولاية إلى 2969 بينهم 21 شخصا داخل العناية المركزة.

 

وهذا هو اليوم الثاني على التوالي الذي تسجل فيه الولاية ست حالات جديدة فقط. وقالت بريجيكليان "يمكننا أن نرى نمطا يتشكل من ناحية تراجع أعداد الحالات. ولكن أريد أن أؤكد أنه في أحيان كثيرة لا يحتاج الأمر إلا لعدد قليل من الأشخاص يرتكبون مخالفات لتضييع كل هذا الجهد الشاق."

 

وتعافى أكثر من 1750 شخصا بشكل كامل من كوفيد-١٩ داخل الولاية كما قالت كبيرة المسؤولين الصحيين الدكتورة كيري تشانت. وبالنسبة للسلطات الصحية فإن الجهود حاليا تتركز على وقف تفشي العدوى في دار للمسنين غربي سيدني حيث تم تأكيد 42 حالة حتى الآن مرتبطة بتلك البؤرة.

 

ويعيش حوالي 100 شخص في دار Newmarch للمسنين في ضاحية Caddens، وتم تأكيد حتى الآن إصابة 28 من النزلاء و14 من المرضى. ويوم أمس تم تأكيد ثاني حالة وفاة لرجل يبلغ من العمر 94 عاما جراء التقاط العدوى، حيث كان سبقه رجل يبلغ من العمر 93 عاما في اليوم السابق.

 

ووصلت حالات الوفاة جراء فيروس كوفيد-١٩ إلى 30 حالة في الولاية.

المصدر: SBS

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