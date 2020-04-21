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أستراليا.. دراسة طبية: التباعد الإجتماعي قد يستمر للعام 2022 لعدة اسباب

رجحت دراسة أمريكية أن العالم قد يحتاج إلى الاستمرار في تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، بهدف احتواء تفشي فيروس كورونا، حتى عام 2022

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
المصدر: SBS
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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أستراليا.. دراسة طبية: التباعد الإجتماعي قد يستمر للعام 2022 لعدة اسباب
Crowd numbers seemed no less than normal for an average autumn day pre-coronavirus outbreak. Picture: Damian ShawSource:News Corp Australia

وأشارت الدراسة التي نشرتها كلية الصحة العامة بجامعة هارفارد الأمريكية في مجلة ساينس إلى أن العثور على عقار لوباء كوفيد- 19 قد يستمر لسنوات.

 

وقالت الدراسة انه ربما هناك حاجة إلى الاستمرار في تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي حتى عام 2022، ما لم ترتفع قدرة البلدان ومنها الولايات المتحدة على رعاية الحالات الحرجة بشكل رئيسي، أو يتم التوصل إلى علاج أو لقاح مضاد للفيروس.

 

وأضافت أن أحد السيناريوهات هو أن الوباء سيعود من جديد في المستقبل حتى عام 2025 في غياب لقاح أو علاج فعال.

 

ولمناقشة هذا الموضوع، التقى برنامج أستراليا اليوم بطبيب الصحة العامة الدكتور انطوان باريش الذي قال انهُ "من الناحية العملية من الممكن الاستمرار في تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي حتى عام 2022 في حال لم نتمكن من وقف انتشار المرض، لذا فالاستمرار بالتباعد الاجتماعي مهم لمنع انتشار المرض. وان هذه الطريقة اثبتت فعاليتها في أستراليا وجميع انحاء العالم."

 

وفي سؤالِ للدكتور انطوان باريش عن ان الناس تفكر وتنتظر ان تنتهي فترة التباعد الاجتماعي والا بدراسة طبية وتحذيرات للعلماء من احتمال عودة COVID-19 بعد عدة سنوات. لماذا؟ وهل هذا التوقع منطقي؟ أجاب قائلا ان التوقع منطقي لان طريقة انتشار الوبائيات سريعة وتحتاج إلى أكثر من سنة عفلى الاقل حتى تنحسر,

المصدر: SBS

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