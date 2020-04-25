أستراليا: ارتفاع وفيات كورونا إلى ٨٠ وإعادة إغلاق شواطئ سيدني

Swimmers are ordered from the water by police at Clovelly Beach

توفي رجل يبلغ من العمر ٩٠ عاما في ولاية تازمانيا ليرتفع عدد وفيات كورونا في الولاية إلى عشرة، و٨٠ في أستراليا.

توفي الرجل في مستشفى ميرسي كوميونيتي في لاتروب يوم الجمعة. وكان الرجل من سكان شمال غرب الولاية التي شهدت تفشي كبير للفيروس.

هذا وقدم رئيس حكومة ولاية تازمانيا بيتر جوتوين تعازيه القلبية لعائلته وأصدقائه وأحبائه.

وكان تفشي فيروس كورونا في شمال غرب الولاية قد أجبر مستشفيات المنطقة على الإغلاق ووضع حوالى ١٢٠٠ من العاملين في مجال الرعاية الصحية من الحجر الصحي لمدة أسبوعين.

يأتي هذا في الوقت الذي أغلقت فيه مدينة سيدني بعض الشواطئ الشهيرة في الساعة 9 صباح اليوم السبت.

وافتتحت شواطئ كلوفيلى وكوجي وماروبرا لثلاث ساعات فقط بعد تجاهل رواد الشاطئ لإجراءات التباعد الاجتماعي.

وقالت متحدثة باسم بلدية منطقة راندويك إن قرار الإغلاق اتخذ بعد حضور عدد كبير من الأشخاص يوم الجمعة إلى الشاطئ. هذا وستعيد البلدية تقييم الوضع يوم الاثنين.

وفي الوقت الذي يحق فيه للمواطنين في سيدني في ممارسة الرياضة، إلا انه من غير المقبول الذهاب إلى البحر واللعب.

وأضافت المتحدثة "بشكل عام، كان هناك الكثير من الأشخاص الذين يلتزمون بقواعد التباعد الاجتماعي، ولكن رأينا عددا من الأشخاص يتجمعون على الشاطئ ويلعبون في الماء- وهذه ليست أسباب مقبولة لمغادرة المنزل."