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أستراليا.. مطعم تركي يتكفل بإطعام الطلاب المحتاجين طيلة رمضان
مع تردي الأوضاع المادية للكثيرين بسبب فيروس كورونا
أبدى مطعم تركي في مدينة ملبورن الأسترالية، استعداده لتقديم وجبات الإفطار والسحور للطلاب والمحتاجين طيلة شهر رمضان، مع تردي الأوضاع المادية بسبب جائحة كورونا.
وقدم مطعم "فليندرز" للمشاوي، في الإفطار الأول بأستراليا وجبات من الشاورما التركية، والأرز، والمقبلات، والمشروبات، لمجموعة تضم 10 طلاب.
وقال صاحب المطعم، فرات عثمان أوغوللاري، لمراسل الأناضول، إن المطعم سيقدم وجبات الفطور والسحور خلال رمضان للطلاب الأتراك العالقين هناك، والذين باتوا يعانون من مشاكل مادية مؤخرا بسبب الفيروس.
وأضاف بأن أبواب مطعمه مفتوحة لجميع الطلاب المحتاجين، مشيرًا أن الكثير منهم تأثر سلبا بتبعات فيروس كورونا، ما دفعه لمد يد المساعدة لهم.
من جانبه، أوضح الطالب أيهان ألكان، في حديثه للأناضول، أنه جاء إلى أستراليا قبل نحو شهرين، بهدف تعلم اللغة الإنجليزية.
وأفاد بأن أوضاع الطلاب ساءت موخرا بسبب كورونا، وأن الكثير منهم أصبح عاطلا عن العمل بسبب إغلاق معظم المحلات، وأنهم أصبحوا عالقين هناك بسبب توقف حركة الطيران.
بدورها، قالت الطالبة توبا بكتاش، للأناضول، إنها تتواجد في أستراليا منذ 5 أشهر بهدف تعلم اللغة، مضيفة بأن معظم الطلاب فقدوا أعمالهم بسبب فيروس كورونا.
وأعربت "بكتاش" عن بالغ شكرها لصاحب المطعم، لوقوفه إلى جانب الطلاب المحتاجين، في شهر رمضان المبارك.
وحسب الإحصائيات الرسمية، يوجد في أستراليا ألف و640 طالب تركي، وتقوم القنصليات التركية في مدن "كانبره" و"ملبورن" و"سيدني" بحملات مساعدة للمحتاجين منهم.
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