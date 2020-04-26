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أستراليا.. دراسة: المدارس آمنة للأساتذة والطلاب في ظل كورونا

وجدت دراسة أجريت على الطلاب والموظفين في نيو ساوث ويلز المصابين بفيروس كورونا ان معدل انتشار الفيروس بالمدارس منخفض بشكل كبير.

آخر تحديث: منذ 7 من الساعات و 57 من الدقائق
المصدر: SBS
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 401
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أستراليا.. دراسة: المدارس آمنة للأساتذة والطلاب في ظل كورونا
School material and a face mask as children plan to resume school in some countries around the world

وفقا لدراسة استشهدت بها الحكومة الفيدرالية في سعيها لإعادة فتح المدارس، فلا توجد أي أدلة على أن الطلاب الذين أصيبوا بفيروس كورونا نقلوا العدوى إلى طلاب أو معلمين آخرين.

 

وقام المركز الوطني لبحوث اللقاحات بدراسة كل حالات الإصابات بكوفيد- ١٩ في مدارس نيو ساوث ويلز والذي يبلغ عددهم ١٨ شخصا.

 

وقام الباحثون بتتبع تسعة معلمين وتسعة طلاب مع 863 شخصا كانوا على اتصال وثيق بهم. ووجدوا أن طالبين أصيبوا بالفيروس بعد إصابة أصدقائهم.

 

وقالت البروفيسورة كريستين ماكارتني، المشرفة على الدراسة لصحيفة صن هيرالد: "لم تجد تحقيقاتنا أي دليل على أن الطلاب يعدوا المدرسين". وأضافت "لقد شهدنا معدل انتقال منخفض للغاية في المدارس".

 

وتعمل الحكومة الفيدرالية على زيادة الضغط على الولايات الأسترالية لإعادة المدارس إلى وضعها الطبيعي في أقرب وقت ممكن ، بينما تستمر كل ولاية تطبيق قوانين مختلفة بما يتعلق بإغلاق أو فتح المدارس.

 

هذا وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون الجمعة، إن متطلبات التباعد الاجتماعي لا تنطبق على المدارس، مما يمهد الطريق أمام الطلاب للعودة إلى المدرسة.

 

وأضاف موريسون إن "اللجنة الرئيسية لحماية الصحة الأسترالية (AHPPC) قررت أن الطلاب ليسوا بحاجة إلى الالتزام بهذه النصيحة في الفصل الدراسي".

 

وتنص قواعد التباعد الاجتماعي على ترك مسافة 1.5 متر بين الأشخاص.

المصدر: SBS

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