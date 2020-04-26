أستراليا: كوينزلاند تخفف قيود كورونا بدءا من الأسبوع المقبل

Shoppers at Jan Powers Farmers Market at the Brisbane Powerhouse ignore the social-distancing requirements.

بدءا من الأسبوع المقبل سيتمكن سكان ولاية كوينزلاند من العودة إلى بعض النشاطات التي كانوا يقيمونها قبل بداية قيود كورونا، وذلك بعد تراجع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى أقل من ١٠٠.

وسيتمكن السكان من إقامة نزهات عائلية والخروج بالسيارة مع أفراد الأسرة أو الأشخاص المتواجدين في منزل واحد، على أن لا يبتعدوا أكثر من مسافة ٥٠ كلم عن مكان إقامتهم.

فبدءًا من منتصف ليل الجمعة سيسمح بـ:

- إقامة نزهات لأفراد البيت الواحد في الهواء الطلق؛

- شراء وجبة سريعة وتناولها في الهواء الطلق؛

- الاسترخاء على الشاطئ؛

- زيارة المنتزهات الوطنية؛

- الذهاب في رحلة ترفيهية بالسيارة أو ركوب دراجة نارية لمسافة ٥٠ كلم عن المنزل؛

- تسوق الأغراض غير الضرورية مثل الملابس، مع اتباع قاعدة التباعد الاجتماعي بإبقاء مسافة ١.٥ متر بين شخص.

وبحسب رئيسة حكومة الولاية أناستازيا بالاشيه فإن نجاح رفع القيود مرتهن بمدى التزام السكان بالتعليمات. وأضافت "إذا رأينا تجمعات حاشدة، فلن نتردد في إعادة فرض القيود."

ويأتي رفع القيود بعد أن انخفض عدد حالات الإصابات من ١٠٣٠ إلى ٩٨ حالة في الولاية.

وكانت مدارس كوينزلاند المستقلة قد دعت الحكومة للسماح لجميع طلاب السنة 11 و 12 بالعودة إلى المدرسة على الفور إسوة بالولايات الأخرى.

ففي كوينزلاند المدارس مغلقة حتى ٢٢ أيار/مايو ولكنها مفتوحة لأولاد العمال الضروريين والأطفال العرضة للإصابة بالفيروس.

أما في ولاية جنوب أستراليا وغرب أستراليا ومقاطعة أراضي الشمال فتم تشجيع الطلاب على الذهاب إلى المدرسة، بينما سيحضر طلاب نيو ساوث ويلز الى المدرسة يومًا واحدًا في الأسبوع فقط اعتبارًا من 11 مايو.