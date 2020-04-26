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أستراليا تطلق تطبيقاً لتتبع المخالطين لمصابي كورونا

آخر تحديث: منذ 4 من الساعات و 46 من الدقائق
المصدر: (د ب أ)
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 326
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أستراليا تطلق تطبيقاً لتتبع المخالطين لمصابي كورونا

اطلقت الحكومة الأسترالية اليوم الأحد تطبيقاً للمساعدة في تتبع الأشخاص الذين خالطوا أشخاصا مصابين بكوفيد.19-

ويعتمد التطبيق الأسترالي على برنامج "تراستوجيذر" السنغافوري، والذي يسجل اتصالات البلوتوث التي يجريها الهاتف مع الآخرين حتى يتمكن المستخدم من تقديم هذه البيانات إلى السلطات الصحية في الولاية حال اصابته بالفيروس.

ونقلت وكالة الأنباء الأسترالية عن وزير الشؤون الداخلية بيتر داتون، الذي تعافى من الاصابة بكوفيد19-، قوله إنه أسلوب أكثر فعالية من التحقق من مذكراتك أو محاولة تذكر المكان الذي كنت فيه.

وأضاف أنه تم حل مشكلة الخصوصية وأن التطبيق سيساعد السلطات على وقف انتشار الفيروس.

المصدر: (د ب أ)

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