أستراليا تعتزم بناء مخزوناتها النفطية

أعلنت أستراليا أنها تعتزم الاستفادة من التراجع التاريخي في أسعار النفط لبناء مخزون استراتيجي من الذهب الأسود، على أن يكون مقرّه في الولايات المتحدة. ومع تدابير الإغلاق التي تتخذها السلطات في أنحاء العالم للحدّ من تفشي وباء (كوفيد-19)، تراجع الطلب العالمي على النفط، وانهارت الأسعار بشكل غير مسبوق. وقال وزير الطاقة الأسترالي، أنجوس تايلور، إن الأوضاع الراهنة ملائمة للتحرك.

وتمتلك أستراليا منذ فترة طويلة، واحداً من أدنى مستويات مخزون النفط لحالات الطوارئ بين البلدان المتقدمة، ما يجعلها أكثر هشاشة، خصوصاً أثناء التوتر في بعض المناطق الاستراتيجية، كمضيق هرمز، الواقع بين إيران، وسلطنة عمان.

وأعلن تايلور أن بلاده ستخصّص 94 مليون دولار أسترالي لبدء بناء مخزون نفطي على الأراضي الأمريكية. وقال «إنها مناسبة فريدة لبدء بناء احتياط نفطي لأن الأسعار في انخفاض تاريخي».

ووقّع البلدان الحليفان مطلع مارس، اتفاقاً يخوّل أستراليا استئجار مساحة في مخزون النفط الأمريكي، ويمكنها أن تستخدمه في حالات الطوارئ.

وأوضح تايلور أن مخزونات النفط العائدة لبلده مشبعة بالفعل. ومع ذلك، بدأت الحكومة مفاوضات مع القطاع الصناعي الأسترالي ليتمكن من تطوير قدرة البلاد التخزينية.

وتمكّن الاتفاقية أستراليا من البدء بالالتزام بتعليمات وكالة الطاقة الدولية التي توصي أعضاءها بأن يحتفظوا بمخزونات نفطية يمكن الوصول إليها في حالة الطوارئ، بما يكفي تسعين 90 يوماً، على الأقل.

وبحسب تايلور، فإن لدى أستراليا ما يتراوح بين 20 و30 يوماً لإمداد المستهلكين على الأراضي الأسترالية، ولكن هذا المستوى يتقلب.