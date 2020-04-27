أستراليا: نيو ساوث ويلز تسجل أقل عدد من حالات العدوى بفيروس كورونا منذ بداية مارس

NSW Premier Gladys Berejiklian provides an update on the COVID-19 situation to the media during a press conference in Sydney, Monday, 27 April, 2020. Source: AAP

سجلت ولاية نيو ساوث ويلز حالتين جديدتين فقط لمصابيْن بـ COVID-19 في انخفاض للحالات هو الأكبر منذ سبعة أسابيع.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في نيو ساوث ويلز حتى مساء الأمس 3004 حالة، وأجرت الولاية 4400 اختباراً جديداً، ولم تسجل وفيات جديدة منذ وفاة أحد نزلاء دار لرعاية المسنين في غرب سيدني يوم السبت.

وتعتبر الحصيلة الأقل منذ تسجيل حالتين في 8 مارس.

وقالت د.كيري شانت كبيرة المسؤولين الصحيين في الولاية إن الحالتين الجديدتين أصيبتا بالعدوى بعد الاتصال بشخص جاء من الخارج، وليس من خلال انتقال العدوى من داخل المجتمع.

في سياق آخر أعلنت دار أنجل كير لرعاية المسنين في ​​سيدني أن ما يقرب من 50 شخصًا أصيبوا بالفيروس في أحد مقرات الدار في غرب سيدني.

وكان آخر الضحايا في الدار رجل يبلغ من العمر 82 عامًا، ورفعت وفاة المسن إجمالي عدد ضحايا الفيروس في الولاية إلى 36.

وتعتبر دار Anglicare لرعاية المسنين أكبر بؤرة للفيروس في الولاية، حيث أصيب 31 مسن من أصل 100 من النزلاء، بالإضافة إلى 17 موظفًا.

ومن بين الحالات الجديدة التي كشف عنها يوم الأحد عامل في مستشفى نيبان، لكن السلطات تقول إنه لم يكن على اتصال بالمرضى لمدة 48 ساعة قبل ظهور الأعراض عليه.

كما تم تشخيص عامل مصاب بكورونا في دار رعاية المسنين في بودنغتون للرعاية الصحية الكاثوليكية في بلو ماونتن، لكن إدارة الدار تقول إنه لم يتصل بالنزلاء خلال 48 ساعة من ظهور الأعراض.