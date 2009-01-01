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أستراليا: مقاطعة أراضي الشمال تعلن موعد فتح النوادي الرياضية والحانات

من المتوقع أن يعلن رئيس حكومة مقاطعة أراضي الشمال عن خطته المفصلة لرفع القيود يوم الخميس.

آخر تحديث: منذ 3 من الساعات و 47 من الدقائق
المصدر: SBS
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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أستراليا: مقاطعة أراضي الشمال تعلن موعد فتح النوادي الرياضية والحانات
NT Chief Minister Michael Gunner is assuring Territorians fracking will be well regulated. (AAP)

قال رئيس حكومة مقاطعة أراضي الشمال إنه يخطط لإعادة فتح المقاهي والحانات والصالات الرياضية خلال شهر يونيو / حزيران.

 

وقال مايكل جنر في حديث لشبكة ABC هذا الصباح إن الإقليم سوف ينتقل تدريجياً إلى "الوضع الجديد" في يونيو، عندما يتم تخفيف القيود التي فرضها انتشار فيروس كورونا وأدت لإغلاق المقاهي والحانات والصالات الرياضية.

 

ومن المتوقع أن يعلن رئيس حكومة مقاطعة أراضي الشمال عن خطته المفصلة لرفع القيود يوم الخميس.

 

وقال جنر: "بشكل أساسي ، سوف يكون الوضع الطبيعي الجديد ساريًا خلال شهر يونيو، سأتحدث مع غرفة التجارة اليوم لتنسيق الأطر الزمنية الممكنة، لكننا نهدف لأن يعيش السكان في الإقليم الوضع الطبيعي الجديد في يونيو".

 

وقال إن الشركات ستحتاج لوضع خطط للسلامة عند إعادة افتتاح منشآتها وأضاف: "سوف نسأل الشركات التي ستفتح حول الكيفية التي تنوي بها إدارة منشآتها بأمان، وستقوم الحكومة بتوفير خطط يمكن للشركات تبنيها أو استخدامها كحد أدنى للحفاظ على السلامة."

 

هذا و أعلن رئيس حكومة مقاطعة أراضي الشمال عن إعادة افتتاح الحدائق الوطنية نهاية هذا الأسبوع.

 

كما حث رئيس الحكومة سكان الإقليم على التوجه إلى حدائق مثل حديقة ليتشفيلد الوطنية، لكنه حذر: "نحن المكان الأكثر أمانا في البلاد في الوقت الحالي، لكننا لسنا محصنين ضد الفيروس التاجي، ليس لدينا لقاح بعد".

 

وقال جنر إن سكان الإقليم سيكونون قادرين على التخييم والسباحة والمشي لمسافات طويلة في بعض حدائق مقاطعة أراضي الشمال.

المصدر: SBS

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