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أستراليا: إعادة فتح شاطئ "بوندي بيتش" الشهير

آخر تحديث: منذ 7 من الساعات و 10 من الدقائق
المصدر: (د ب أ)
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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أستراليا: إعادة فتح شاطئ &quot;بوندي بيتش&quot; الشهير

قررت السلطات الأسترالية إعادة فتح شاطئ "بوندي بيتش" الشهير اعتبارا من صباح اليوم الثلاثاء، لكن حمامات الشمس على الرمال لا تزال ممنوعة.

 

وشاطئ "بوندي بيتش" في الضواحي الشرقية لسيدني، هو أكثر الوجهات شعبية للسياح في أستراليا بعد منطقة "سيدني هاربور"، وقد زاره 9ر2 مليون شخص في 2018.

 

وأغلقت السلطات الشاطئ قبل نحو خمسة أسابيع بعد أن استخف آلاف الأشخاص بقيود التباعد الاجتماعي الصارمة من أجل الحمامات الشمسية والسباحة هناك.

 

وسيسمح بالسباحة وركوب الأمواج اعتبارا من اليوم الثلاثاء، لكن لن يسمح بالحمامات الشمسية أو المشي.

 

وستظل الشواطئ مغلقة في عطلات نهاية الأسبوع.

 

وسجلت أستراليا حتى الآن أكثر من 6720 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس إلى جانب 84 وفاة.

المصدر: (د ب أ)

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