استراليا

اخبار الجالية اللبنانية والعربية

إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

مختارات استرالية

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | استراليا | موجة برد "شديدة" وامطار غزيرة تضرب أستراليا الخميس
المصنفة ايضاً في: استراليا

موجة برد "شديدة" وامطار غزيرة تضرب أستراليا الخميس

توقعات بانخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ

آخر تحديث: منذ 52 من الدقائق
المصدر: SBS
image
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 124
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
موجة برد &quot;شديدة&quot; وامطار غزيرة تضرب أستراليا الخميس

حذر مكتب الارصاد الجوية الاسترالي من موجة برد شديدة ستضرب الولايات الجنوبية والشرقية ابتداء من الخميس.

 

وستجلب موجة البرد "القارس" القادمة من القارة القطبية الجنوبية معها الامطار الغزيرة والعواصف والثلج والصقيع.

 

وسيكون يوم غد الخميس ابرد يوم تشهده جنوب أستراليا واجزاء من فيكتوريا وشمال غرب نيو ساوث ويلز وجنوب غرب كوينزلاند في مثل هذا الوقت من السنة منذ الستينيات والسبعينيات.

وقال المكتب انه من المتوقع هبوب رياح قوية، مع احتمال تساقط بَرَد صغير اليوم الاربعاء اي قبل وصول الموجة.

وتوقع المكتب عواصف رعدية عبر أجزاء من فيكتوريا ، ونيو ساوث ويلز اليوم الأربعاء.

 

وحذر مكتب الارصاد الجوية من انخفاض في درجات الحرارة يصل الى 8 درجات مئوية فيما ستشهد بعض مناطق فيكتوريا الشمالية الشرقية انخفاضا يصل الى 14 درجة مئوية عن المعدل في مثل هذا الوقت من السنة.

المصدر: SBS

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

أحدث الأخبار - أستراليا

المزيد >

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)