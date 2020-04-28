موجة برد "شديدة" وامطار غزيرة تضرب أستراليا الخميس

حذر مكتب الارصاد الجوية الاسترالي من موجة برد شديدة ستضرب الولايات الجنوبية والشرقية ابتداء من الخميس.

وستجلب موجة البرد "القارس" القادمة من القارة القطبية الجنوبية معها الامطار الغزيرة والعواصف والثلج والصقيع.

وسيكون يوم غد الخميس ابرد يوم تشهده جنوب أستراليا واجزاء من فيكتوريا وشمال غرب نيو ساوث ويلز وجنوب غرب كوينزلاند في مثل هذا الوقت من السنة منذ الستينيات والسبعينيات.

وقال المكتب انه من المتوقع هبوب رياح قوية، مع احتمال تساقط بَرَد صغير اليوم الاربعاء اي قبل وصول الموجة.

وتوقع المكتب عواصف رعدية عبر أجزاء من فيكتوريا ، ونيو ساوث ويلز اليوم الأربعاء.

وحذر مكتب الارصاد الجوية من انخفاض في درجات الحرارة يصل الى 8 درجات مئوية فيما ستشهد بعض مناطق فيكتوريا الشمالية الشرقية انخفاضا يصل الى 14 درجة مئوية عن المعدل في مثل هذا الوقت من السنة.