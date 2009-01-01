أستراليا: باحثون في جامعة كوينزلاند يبشرون بلقاح واعد لفيروس كورونا المميت

The vaccine was on track to undergo clinical trials in the coming months

سيدني، استراليا(ترجمة ميدل ايست هيرالد)-- أعلن باحثون في كوينزلاند إن الاختبارات المبكرة للقاح محتمل لفيروس كورونا او ما يعرف بـ COVID-19 أظهرت نتائج واعدة ضد الفيروس القاتل.

فقد أظهر لقاح COVID-19 الذي توصل اليه الباحثون، في الاختبارات قبل السريرية، أنه يمكن أن يرفع مستويات عالية من الأجسام المضادة التي يمكنها ابطال مفعول الفيروس.

وأعلن البروفيسور بول يونغ الرئيس المشارك لمشروع الجامعة إن النتائج مؤشر ممتاز على عمل اللقاح كما هو متوقع.

وقال في حديث صحفي: «هذا ما كنا نأمل فيه، وهو مصدر ارتياح كبير للفريق بالنظر إلى الإيمان الهائل الذي وضعه (ائتلاف ابتكار التأهب للوباء) CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovation». في بيان له يوم الأربعاء من الاسبوع الحالي.

واضاف البروفيسور يونغ يقول «لقد سررنا بشكل خاص بأن قوة استجابة الجسم المضاد كانت أفضل حتى من تلك التي لوحظت في عينات من مرضى تماثلوا للشفاء من الفيروس القاتل»

بدورها البروفيسورة كانتا سوباراو من معهد دوهرتي، الذي يعمل مع جامعة كوينزلاند، اختبرت عينات اللقاح في المختبر.

وقالت البروفيسورة سوباراو «هذه نتيجة مهمة للغاية لأن الاستجابات المناعية المماثلة مع لقاحات السارس (SARS) في النماذج الحيوانية أظهرت أنها تؤدي إلى الحماية من العدوى».

وتتعاون شركة Viroclinics Xplore الهولندية أيضًا في اختبارات اللقاحات.

قال رئيس مشروع UQ المشترك الدكتور كيث تشابيل إن الفريق قرر في وقت مبكر أن ضمان حزمة قوية من بيانات ما قبل السريرية وبيانات السلامة أمر بالغ الأهمية قبل بدء اي تجربة سريرية.

واعلن الدكتور تشابيل ان «Viroclinics Xplore تبحث بمزيد من التفصيل قدرة اللقاح على الحماية من التحدي المباشر للفيروس الحي في نماذج حيوانية متعددة، وبدون هذه الشراكة لم يكن هذا ممكناً في هذا الإطار الزمني مع القدرات التي لدينا هنا في أستراليا».

أعلنت المجموعة مؤخرًا عن تعاون مع Cytiva - سابقًا GE Healthcare Life Sciences - لتمكين أنشطة التصنيع الرئيسية.

ومن بين الشركاء التجاريين الآخرين الذين ساعدوا في توفير مدخل الى التكنولوجيا الرئيسية هذه Lonza وThermo Fisher Scientific وSyneos Health، بينما وفرت CSL / Seqirus و Dynavax و GSK.

وقال مدير البرنامج، البروفيسور ترنت مونرو: «عندما تبدأ في الجمع بين الاستعداد السريري والتصنيع المتصاعد، فإن التكاليف تتزايد بسرعة وهدفنا الأساسي هنا هو محاولة كسر القيود المالية بقدر ما نستطيع».

ومن المأمول به أن تكون النتائج النهائية للاختبارات ما قبل السريرية بحلول أوائل حزيران المقبل قبل أن تبدأ التجارب السريرية.