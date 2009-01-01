أستراليا: الحكومة تعرض دفعات نقدية تتجاوز 3 مليارات دولار لفتح المدارس الخاصة

The Federal Government is offering private schools an incentive worth billions to get students back in the classroom quickly.

عرضت الحكومة الفيدرالية منح المدارس الخاصة دفعات مبكرة بقيمة 3.3 مليار دولار، فقط في حالة سماح تلك المدارس بعودة الطلاب للفصول الدراسية.

ويسعى وزير التعليم الفيدرالي دان تيهان إلى إعادة جميع الطلاب إلى الفصول في موعد أقصاه نهاية مايو أيار القادم، مع تخفيف القيود المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا. لكن وزير التعليم يواجه مقاومة من حكومات الولايات والمدارس الخاصة.

وفي محاولة لتغيير موقف المدارس الخاصة والكاثوليكية، أرسل الوزير إلى الجمعية التي تمثل المدارس المستقلة والمفوضية الوطنية للتعليم الكاثوليكي رسالة يعرض فيها دفع ربع التمويل السنوي الذي كان مقررا في يوليو تموز القادم.

وقال الوزير إنه حال التزام المدارس بفتح أبوابها للترم الثاني للطلاب الذين لا يمكنهم الحصول على التعليم عن بعد فيمكنهم الحصول على 12.5 في المائة من دفعاتهم الحكومية، بقيمة 1.7 مليار دولار، في 21 مايو أيار القادم.

ولكن من أجل الولوج المبكر لتلك الدفعات يجب عليهم أن يقدموا خططا لفتح الفصول الدراسية بالكامل مع بداية يونيو حزيران القادم.

ويمكن للمدارس الحصول على دفعة ثانية مماثلة في التاسع من يونيو حزيران حال كان نصف الطلاب على الأقل موجودين في الفصول مع بداية الشهر. وقالت الحكومة عن الفكرة هي منح المدارس دعما نقديا لمساعدتهم على التعامل مع أزمة الوباء وإعطائهم حافز لوقف التعليم عن بعد.

ويجب على المدارس تحديد موقفها قبل يوم الجمعة القادم ليستفيدوا من هذا العرض الحكومي.

وتعتمد الحكومة على دفعها لعودة المدارس على النصيحة الطبية الرسمية التي تقول إن الأطفال لا يصابون بفيروس كورونا ولا ينشرونه بنفس معدلات البالغين. وقالت اللجنة الوطنية للصحة إن المدارس يمكنها العمل بشكل اعتيادي وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي المعقولة خاصة للمدرسين.

وقالت اللجنة إن التنظيف الدوري والمستمر طوال اليوم للأسطح من مكاتب ومقابض الأبواب والملاعب سيساعد كثيرا في الحد من إمكانية انتقال العدوى.

ولكن رغم ذلك فإن اتحاد التعليم المستقل في كوينزلاند وأراضي الشمال نشر ورقة بحثية قصيرة أمس قالت إن إعادة فتح المدارس "استراتيجية عالية الخطورة". لكن البحث ركز بشكل رئيسي على الطرق التي يمكن للطلاب فيها نقل عدوى الأنفلونزا.

وكان كبير المسؤولين الصحيين في البلاد براندون ميرفي قد قال أكثر من مرة إن فيروس كورونا يتصرف بشكل يختلف عن الأنفلونزا، ولكن من المفهوم كيف أن هذه التفرقة سيكون من الصعب استيعابها بالنسبة للمدرسين وأولياء الأمور مع معرفتهم بمدى سرعة نقل الأطفال للأنفلونزا خلال مواسم الشتاء العادية.