- ضوء أخضر لاستغلال الانهيار لمواجهة حزب الله
- طرابلس تشيّع شهيدها: الغضب على المصارف
- لازمة التسعينات في 2020: مَن لا يُستغنى عنهم!
- «الموجة الأولى» من الأضرار: ثلث العمّال فقدوا وظائفهم
- جنبلاط يستجدي الطمأنينة ولا يريد «الحرب»!
- أستراليا: باحثون في جامعة كوينزلاند يبشرون بلقاح واعد لفيروس كورونا المميت
- أستراليا: الحكومة تعرض دفعات نقدية تتجاوز 3 مليارات دولار لفتح المدارس الخاصة
- بالفيديو.. أستراليا: إعادة فتح شاطئ "بوندي بيتش" الشهير
- موجة برد "شديدة" وامطار غزيرة تضرب أستراليا الخميس
- "لعبة القطّة والفأر" بين الصرّافين والأمنيين... سعر "شبه رسمي" بـ3200 ليرة
- حملة دار الفتوى فرصة للحوار (1): من يمنع جمع الصفّ السني؟
- طُفّار 17 تشرين قلقون تائهون في خلاء وسط بيروت
- من وراء ملاحقة المصارف بالقنابل.. والأحكام القضائية؟
- بالفيديو: باسيليوم للغاز
- طرابلس تضرم شرارة انفجار شعبي يعم لبنان
- لبنان من الانتفاضة إلى الثورة.. ومخاوف من سيناريوهات خطيرة
- لبنان في مرمى الإنذار المبكّر مع «ألسنة النار» في طرابس
- "الشرعية" في اليمن… جزء من المشكلة
- روسيا “تريد حلاً سريعاً” للملف السوري.. بلومبيرغ: بوتين يعاني من صداع بسببه والكرملين يلوم الأسد
- لبنان.. شقيقة قتيل طرابلس: الأمن هو المسؤول.. وهذا ما حدث
- جنرال الكارثة وحزب الحروب وسعر الدولار
- حرق مزيد من البنوك.. احتجاجات عنيفة تتجدد في طرابلس اللبنانية مع تشييع جنازة “شهيد الثورة”
- خسارة ثانية لـ"التيار"... "الحاكمية" بعد قيادة الجيش
- مشقة التوطين للاجئين سوريين في أستراليا
- داخل كهف الخفافيش.. علماء اقتحموا الوكر والنتيجة "مخيفة"
- فيروس كورونا يعشق البرد، والأسترالييون يتخوفون من فصل الشتاء
- أستراليا: عقوبات قاسية بحق أصحاب العمل الذين يرفضون تمرير المساعدات الحكومية لموظّفيهم
- شارع الانتفاضة مجدداً... على احتدام واسع
- إلتباسات تحيط مسودة مكافحة الفساد.. وتحضير لموقف سنّي موحّد.. والسراي: محاولة انقلاب
- أسرار وخفايا لبنانية
- مَن يُخطِّط لشراء البلد بـ«بلاش»؟
- إنهاء الولاية الرئاسية لإنهاء الوصاية
- نقاط سلامة والدولة المنهوبة
- الثوّار: "حزب الجياع".. هم الغالبون
- مطمر الجديدة يطوي أيّامه الأخيرة.. و»البيئة» تَعد بحلّ مستدام
- علاج أمني لخفض سعر صرف الدولار
- الصين تلوح بمقاطعة البضائع الأسترالية إذا استمرت الانتقادات
- الصين مجدداً.. بريطانيا دفعت 20 مليون دولار لشراء أجهزة معطوبة لكشف كورونا
- المواجهات تعود إلى الشارع.. وحزب الله يلوِّح بالمؤتمر التأسيسي
- عرض ألماني لحل ازمة الكهرباء... «من دولة إلى دولة»: السعودية تحشد فريقها للمواجهة!
- تشاور دولي لمنع سقوط لبنان بيد "حزب الله"!
- عون يلوح بملاحقة الفساد السياسي في تحذير شديد لخصومه
- كيدية سياسية تبدأها الحكومة اليوم... مخالفة لكل القوانين
- العهد والحكومة يتوسلان صمت سلامة؟
- بئر النفط الأول: Block؟
- هذه هي "تدابير" وزيرة العدل لمكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة
- الدولة تبدأ من اليوم استرداد الخلوي... لتنظيفه من عقود التنفيعات!
- الثورة نقطة الضوء... والمذهبية بضاعة فاسدة
- "الإشتراكي" في بداية المواجهة... لا لاستنساخ تجربة لحّود
- رياض سلامة يتآمر على الاستقرار: هل انطلق الانفجار الاجتماعي من طرابلس؟
مختارات استرالية
-
بالفيديو: أعمال شغب في ساحة النجمه ...الكاتب:
-
أستراليا: رئيس الوزراء يقف إلى جانب نظام ...الكاتب:
-
أستراليا: نيو ساوث ويلز بصدد وضع سقف ...الكاتب:
-
أستراليا: الأرقام تظهر تدفق الركاب على قطارات ...الكاتب:
-
أستراليا: فريدينبرغ يحدد خريطة الطريق لإصلاح قطاع ...الكاتب:
-
أستراليا: ادعاء موظفتين عملتا لدى سياسيين أحراريين ...الكاتب:
-
أستراليا: بدء الأسبوع الحالي بارتفاع ملحوظ في ...الكاتب:
-
أستراليا: بنك ويستباك يحذر من هبوط السعر ...الكاتب:
-
أستراليا: «الحظ العاطل» قاده الى مركز ...الكاتب:
-
أستراليا: حزب العمال يدعم رفع نيو ستارت ...الكاتب:
-
أستراليا: والدة تحتال على سنترلينك بأكثر من ...الكاتب:
-
أستراليا: بوادر «معركة قانونية» على ميراث (تركة) ...الكاتب:
-
أستراليا: ديك سميث لا يريد 500 ألف ...الكاتب:
-
المفوضية الاسترالية للمنافسة والمستهلك: شراء تلسترا لـ ...الكاتب:
-
أستراليا: الحكومة تعمل لتقليص فترة انتظار الاولاد ...الكاتب:
-
أستراليا: تلسترا «تفوتر» أمـّاً لثلاثة بـ 465 ...الكاتب:
-
أستراليا: فرايدنبيرغ يعتمد على المرتجعات الضريبية مع ...الكاتب:
-
أستراليا: معربا عن قلقه بشأن حرية الصحافة.. ...الكاتب:
-
أستراليا: لامبي تضمن حصول الحكومة على الاغلبية ...الكاتب:
-
أستراليا: خفض سعر الفائدة الرسمي 0،25 في ...الكاتب:
أستراليا: الحكومة تعرض دفعات نقدية تتجاوز 3 مليارات دولار لفتح المدارس الخاصة
وزير التعليم الفيدرالي يرغب في أن يرى الفصول مفتوحة بنهاية مايو أيار في جميع المدارس وحضور الأطفال على الأقل عند النصف في يونيو حزيران
عرضت الحكومة الفيدرالية منح المدارس الخاصة دفعات مبكرة بقيمة 3.3 مليار دولار، فقط في حالة سماح تلك المدارس بعودة الطلاب للفصول الدراسية.
ويسعى وزير التعليم الفيدرالي دان تيهان إلى إعادة جميع الطلاب إلى الفصول في موعد أقصاه نهاية مايو أيار القادم، مع تخفيف القيود المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا. لكن وزير التعليم يواجه مقاومة من حكومات الولايات والمدارس الخاصة.
وفي محاولة لتغيير موقف المدارس الخاصة والكاثوليكية، أرسل الوزير إلى الجمعية التي تمثل المدارس المستقلة والمفوضية الوطنية للتعليم الكاثوليكي رسالة يعرض فيها دفع ربع التمويل السنوي الذي كان مقررا في يوليو تموز القادم.
وقال الوزير إنه حال التزام المدارس بفتح أبوابها للترم الثاني للطلاب الذين لا يمكنهم الحصول على التعليم عن بعد فيمكنهم الحصول على 12.5 في المائة من دفعاتهم الحكومية، بقيمة 1.7 مليار دولار، في 21 مايو أيار القادم.
ولكن من أجل الولوج المبكر لتلك الدفعات يجب عليهم أن يقدموا خططا لفتح الفصول الدراسية بالكامل مع بداية يونيو حزيران القادم.
ويمكن للمدارس الحصول على دفعة ثانية مماثلة في التاسع من يونيو حزيران حال كان نصف الطلاب على الأقل موجودين في الفصول مع بداية الشهر. وقالت الحكومة عن الفكرة هي منح المدارس دعما نقديا لمساعدتهم على التعامل مع أزمة الوباء وإعطائهم حافز لوقف التعليم عن بعد.
ويجب على المدارس تحديد موقفها قبل يوم الجمعة القادم ليستفيدوا من هذا العرض الحكومي.
وتعتمد الحكومة على دفعها لعودة المدارس على النصيحة الطبية الرسمية التي تقول إن الأطفال لا يصابون بفيروس كورونا ولا ينشرونه بنفس معدلات البالغين. وقالت اللجنة الوطنية للصحة إن المدارس يمكنها العمل بشكل اعتيادي وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي المعقولة خاصة للمدرسين.
وقالت اللجنة إن التنظيف الدوري والمستمر طوال اليوم للأسطح من مكاتب ومقابض الأبواب والملاعب سيساعد كثيرا في الحد من إمكانية انتقال العدوى.
ولكن رغم ذلك فإن اتحاد التعليم المستقل في كوينزلاند وأراضي الشمال نشر ورقة بحثية قصيرة أمس قالت إن إعادة فتح المدارس "استراتيجية عالية الخطورة". لكن البحث ركز بشكل رئيسي على الطرق التي يمكن للطلاب فيها نقل عدوى الأنفلونزا.
وكان كبير المسؤولين الصحيين في البلاد براندون ميرفي قد قال أكثر من مرة إن فيروس كورونا يتصرف بشكل يختلف عن الأنفلونزا، ولكن من المفهوم كيف أن هذه التفرقة سيكون من الصعب استيعابها بالنسبة للمدرسين وأولياء الأمور مع معرفتهم بمدى سرعة نقل الأطفال للأنفلونزا خلال مواسم الشتاء العادية.
تابعونا
أحدث الأخبار - أستراليا
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 32
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- أستراليا: باحثون في جامعة كوينزلاند يبشرون بلقاح واعد لفيروس كورونا المميت
- أستراليا: الحكومة تعرض دفعات نقدية تتجاوز 3 مليارات دولار لفتح المدارس الخاصة
- بالفيديو.. أستراليا: إعادة فتح شاطئ "بوندي بيتش" الشهير
- موجة برد "شديدة" وامطار غزيرة تضرب أستراليا الخميس
- مشقة التوطين للاجئين سوريين في أستراليا
- فيروس كورونا يعشق البرد، والأسترالييون يتخوفون من فصل الشتاء
- أستراليا: عقوبات قاسية بحق أصحاب العمل الذين يرفضون تمرير المساعدات الحكومية لموظّفيهم
- الصين تلوح بمقاطعة البضائع الأسترالية إذا استمرت الانتقادات
- أستراليا: نيو ساوث ويلز تخفف من قيود التباعد الاجتماعي بداية من يوم الجمعة
- أستراليا: بولين هانسون ترفض تنزيل تطبيق COVIDSafe قلقا على خصوصيتها
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)