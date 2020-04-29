أستراليا: كيف ستسدد الحكومة ديون كورونا بعد انتهاء الأزمة؟

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"حزم التحفيز الحكومية التي تساعد المواطنين والمقيمين الدائمين على تجاوز أزمة كورونا الصعبة ضرورية جدا. ولكن، هذه الأموال هي دين سيتحمل عبئه دافعي الضرائب."
يتوقع المحللون الاقتصاديون بان يتخطى الدين الحكومي الأسترالي الـ 800 مليار دولار، أولا نتيجة المبالغ الضخمة التي دفعتها الحكومة لتقديم الدعم المالي للمواطنين، وثانيا لانخفاض دخلها بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وثالثا لارتفاع نسبة البطالة التي تلامس الـ 10٪.
ولكن السؤال الذي يراود الجميع حاليا: كيف ستسدد الحكومة هذا الدين الذي يملك المصرف المركزي الحصة الأكبر منه؟
بودكاست لنحكِ عن المال يقدم اليوم في حلقة جديدة مع المحلل الاقتصادي عبدالله عبدالله بعض الاحتمالات التي يمكن أن تستخدم الحكومة أحدها لتسديد الدين العام الأسترالي، و كيف يمكن لهذا الاحتمال أن يؤثر على دافعي الضرائب في استراليا، على سبيل المعلومات العامة فقط.
يقول السيد عبدالله "ان المساعدات و حزم التحفيز الحكومية التي تساعد المواطنين والمقيمين الدائمين على تجاوز هذه الفترة الصعبة ضرورية جدا. ولكن، هذه الأموال هي دين سيتحمل عبئه دافعي الضرائب." ويضيف بأن هناك العديد من خبراء الاقتصاد طرحوا نظريات حول سبل تسديد هذا الدين، ولكن من غير المعروف حتى الآن المسار الذي ستتبعه الحكومة فعلا.
وبحسب عبدالله، برغم من كبر حجم الدين الا أنه يعد مقبولا إذا ما قورن بحجم الاقتصاد الأسترالي او الناتج القومي. ويقول ان المشكلة الحقيقة تكمن بخدمة هذا الدين في السنوات القادمة أي الفوائد المترتبة عليه والتي تتطلب من الحكومة وضع خطة مستدامة ومحكمة للتعامل معه.
وقال بعض من المحللين الاقتصاديين ان ليس لدى الحكومة خيارات كثيرة، سوى أن تزيد الضرائب المتمثلة بضريبة الدخل او ضريبة الخدمة والمبيعات او الـ Medicare Levy وحتى ضرائب حكومات الولايات مثل الـ Stamp duty او الـ Payroll tax او الـ Land tax.
"وجهة نظر الحكومة الحالية تؤمن بعدم رفع الضرائب على الشركات لأنها تعتبر أن الضرائب المنخفضة على الشركات تشجع على الاستثمار مما يخلق فرص عمل جديدة ويساعد على استعادة الاقتصاد لعافيته، وتساهم بخلق مزيد من فرص العمل."
ويفسر عبدالله أن هذا يعني أن الحكومة تحصل على بعض من مردودها عن طريق ضرائب الدخل الفردية او income tax وهي نظرية تسمى بـ trickledown economics. أي أن الاستفادة تبدأ من أعلى الهرم ليستفيد منها معظم الفئات لاحقا. ولكن يقول أن هناك الكثير من الاقتصاديين من الذين يشككون بالجدوى الحقيقية لهذه النظرية وهم ميالين اكثر لوضع ضرائب مرتفعة على الشركات.
ومن أبرز السبل المقترحة لزيادة دخل الحكومة هي إصلاحات القوانين الضريبية على الشركات المتعددة الجنسيات وتسكير الكثير من الثغرات القانونية التي تسمح لهم من تخفيف فاتورتهم الضريبية. ويقول عبدالله أن الكثير منهم لا يدفعون ضريبة على الأرباح التي يجنوها من استراليا وهذا شيء موثق في تقارير علنية من مكتب الضريبة.
ومن النظريات الأخرى التي تداولها البعض لسد الدين العام كانت ما تسمى بـ Modern Monetary Policy او السياسة المالية الحديثة. ويقول عبدالله تتمثل هذه النظرية في أن يقوم البنك المركزي بطباعة النقود لسداد الدين لان لا تضطر الحكومة الى زيادة الضرائب على الناس.
ويضيف ان هذه نظرية تستحق الدراسة ولكن تواجه عقبات داخلية وخارجية. أولها ان المصرف المركزي غير قادر على طبع النقود او ان يضخ الكثير من المال في الاقتصاد لان هذا الشي يمكن أن يؤدي الى الوقوع في التضخم وخسارة العملة لقيمتها وخاصة ان الدولار الأسترالي هو من العملات المتداولة بالسوق العالمي.
"أسوأ سيناريو يمكن أن يحدث لأستراليا هو التضخم بظل الانكماش الاقتصادي."
ومن المعروف ان المصرف المركزي يشتري الدين الحكومي عن طريق سندات وزارة المال Treasury bonds والتي هي متداولة أيضا في السوق العالمي. وفي ظل النظام المالي العالمي الذي نعيش فيه، يمكن لخطوة مثل هذه أن تؤثر على سمعة هذه السندات في السوق العالمية في المستقبل.
"انها حتما نظرية تستحق الدراسة، لكن يجب أن نتذكر ان استراليا جزيرة معزولة جغرافيا، ولكن اقتصاديا وماليا فهي مرتبطة بالاقتصاد العالمي بشكل كبير."
ويشعر الكثير من الاستراليين بالقلق حيال رجوع الحكومة الفدرالية الى تقليل دفعات المساعدات الاجتماعية واعادتها كما كانت بالنسبة لـ jobseeker plan ومساعدات الـ pension وcommission houses و childcareوتقليل الاستثمار في كل من قطاع الصحة والتعليم المدرسي والجامعي.
يقول عبدالله بهذا الصدد: "نتمنى ان لا تلجأ الحكومة الى ذلك على المدى المتوسط والبعيد، لأنها بهذا ستزيد من توسع الهوة بين فئات المجتمع و هذا شي له اثر سلبي على المردود الاقتصادي الإجمالي، وهناك دول شهدت هذه التجربة وواجهت نتائج عكسية."
ويذكر المحلل الاقتصادي انه وبالتزامن مع ايجاد خطة مستدامة لدفع الدين يجب على الحكومة أن تبحث عن سياسات اقتصادية مستدامة التي من خلالها يمكن ان تخلق أنواع جديدة من الاقتصاد في مجالات التكنولوجيا الخضراء.
"على سبيل المثال ارجاع ضريبة الكربون، والاستفادة من التطور التكنولوجي لزيادة الإنتاجية في القطاع الخاص والقطاع العام لتخفيف الهدر الغير مباشر جراء تعثر الكثير من المشاريع الحكومية بسبب ضعف التخطيط والتنفيذ. والامثلة كثيره واولها شبكة NBN الشهيرة التي كلفت دافعي الضرائب أموال أكثر بكثير من التي كان مرصود لها أساسا."
ويضيف: "لا بد لنا من ذكر ان احتمال بيع او خصخصة ما تبقى من قطاعات، المديكير مثلا، يمكن أنن يراود البعض كوسيلة للحكومة لتسديد الدين. نحن نتمنى لا يحدث هذا الامر، لان الخصخصة قد تقوم بحل الازمة مؤقتا عن طريق ادخال أموال لخزائن الحكومة ولكنها ستزيد الأعباء على الأجيال القادمة."
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سيدني - استراليا
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