أستراليا: موريسون يلمح إلى إمكانية رفع القيود أسرع مما كان متوقعا

قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون في مؤتمر صحفي إن القيود على الطيران الداخلي والذهاب إلى المطاعم والحانات قد يتم رفعها في وقت أقرب من التقديرات السابقة. لكنه أكد على أن المباريات الرياضية والسفر الدولي ما زال أمامها مشوار طويل.

وبعد أن كانت التقديرات المبدئية تشير إلى أن القيود من الممكن أن تستمر لمدة ستة أشهر، إلا أن رئيس الوزراء اليوم قال إن نجاح أستراليا في تسطيح منحنى الإصابات سيمنح الاجتماع الوطني، والذي يضم قادة الولايات والمقاطعات، خيارات أكبر قبل عقد مراجعة شاملة للقيود في وقت لاحق من الأسبوع القادم.

وقال موريسون في المؤتمر الصحفي "لا أستطيع أن أرى إمكانية عودة الطيران الدولي قريبا. لا يمكنني رؤية هذا. المخاطر واضحة. لكن الاستثناء الوحيد كما أشرت قد يكون مع نيوزيلندا، وقد عقدنا مناقشات مثمرة بهذا الشأن. ولكن غير ذلك فإن الأمر مستبعد."

وأضاف موريسون "ولكني أتطلع إلى الوقت الذي يمكن للأستراليين فيه السفر داخل أستراليا مرة أخرى. أتطلع إلى الوقت الذي يمكن أن نجلس فيه في مطعم أو مقهى أو حانة مجددا."

وقال في المؤتمر الصحفي "أتطلع إلى الوقت الذي يمكننا فيه متابعة الرغبي أو كرة القدم أو كرة الشبكة أو أي كانت اللعبة التي تتابعها، ويكون بإمكاننا مشاهدة هذا مجددا. ولكن لا أرى أنه بإمكاننا الذهاب إلى الاستاد لمشاهدة المباراة قريبا، في هذه التجمعات الكبيرة."

وقال رئيس الوزراء "يمكنني رؤية فرصة لعودة من يرغبون في الصلاة بمفردهم داخل مكان للعبادة، يمكنني رؤية ذلك. ولكن هذا لا يعني بالضرورة عودة الصلاة بأعدادها الكبيرة مرة أخرى. ولكن على كل حال، هذه هي المواضيع التي يجب علينا أن نعمل من أجل حسمها."