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أستراليا: العدوى المجتمعية تقترب من الصفر

بعض الولايات تخفف القيود وارتفاع عدد الوفيات في دار المسنين المنكوبة إلى 11 حالة

آخر تحديث: منذ 13 من الدقائق
المصدر: SBS
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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أستراليا: العدوى المجتمعية تقترب من الصفر

نجحت أستراليا في القضاء على العدوى المجتمعية مجهولة المصدر ضمن استراتيجية البلاد الشاملة من أجل العودة إلى الحياة الطبيعية. وخلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية تم تسجيل حالة واحدة نتيجة العدوى المجتمعية من أصل 12 حالة تم تسجيلها على المستوى الوطني.

 

باقي الحالات من مصادر معروفة وتم تعقب بؤرتها واتخاذ إجراءات لعزلها.

 

وقال وزير الصحة الفيدرالي غريغ هانت إن الجهود الاستثنائية التي قام بها الأستراليون من أجل الالتزام بالتباعد الاجتماعي كانت خلف الانخفاض الواضح في معدلات العدوى.

 

وارتفع عدد الوفيات في أستراليا إلى 88 بعد تأكيد وفاة أربع حالات جديدة في دار المسنين المنكوبة في غرب سيدني. وبذلك يصل إجمالي حالات الوفاة في دار Newmarch إلى 11 حالة منذ تسجيل أول حالات الإصابة به.

 

وتعافى أكثر من 5600 شخص من أصل 6731 تم تأكيد إصابتهم بفيروس كورونا على المستوى الوطني. ومن المتوقع أن تصل نحو 10 ملايين اختبار جديد لفحص فيروس كورونا إلى أستراليا وهو ما يمكن أن يرفع قدرات أستراليا على إجراء الفحوصات بمعدل عشرين ضعفا.

المصدر: SBS

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