أستراليا: ربع سكان سيدني عاجزون عن دفع الفواتير والايجارات...و"الآتي أعظم"

أظهرت آخر الأرقام أن سكان سيدني بالتحديد يعانون لدفع فواتيرهم وحتى لتأمين لقمة عيشهم بحيث أن واحداً من كل خمسة منهم ليس لديه القدرة على دفع الايجار أو قسط المنزل في وقت لا يستطيع ربعهم تقريباً تسديد فواتيرهم في الوقت المحدد.

كما أشارت الدراسة التي قام بها مجلس نيو ساوث ويلز للخدمات الاجتماعية أن خمس سكان الولاية ليس لديهم القدرة على دفع مستحقات بطاقات الـCredit Cards.

غير أن هذه الظاهرة ليست بالجديدة بالرغم من أنها متفاقمة الآن أكثر من أي وقت مضى كما أكد الخبير في الشؤون الإقتصادية رضوان حمدان: "سكان سيدني بالتحديد كانوا يعانون من الغلاء المعيشي حتى قبل بدء أزمة كورونا".

فخلال الأسابيع الماضية، وجد نحو المليون شخص أنفسهم عاطلين عن العمل وفي بعض الحالات خسر عدة أفراد في المنزل الواحد وظائفهم وباتوا يعتمدون على السنترلنك أو دفعات الJobKeeper والتي يشير حمدان إلى أنها "أعلى بقليل من الحد الأدنى للأجور"، ويضاف إلى ذلك الارتفاع بأسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية إثر زيادة الطلب عليها مع أزمة كورونا.

وسط هذه الظروف المعيشية الصعبة، اضطر الكثير من الناس للتأخر في دفع قروضهم المنزلية وفي دفع الايجارات مما سيؤدي إلى تراكم في الديون بشكل مخيف كما يؤكد الخبير الاقتصادي: "اذا قمنا بدراسة لحجم المتأخرات في الفواتير التي لا يدفعها الناس، سيكون المبلغ ضخماً ومرعباً ولا نعرف مدى خطورته لذا علينا الانتظار إلى ما بعد أيلول/ سبتمبر 2020 حتى تبدأ الشركات باللجوء إلى القانون لاستيفاء الديون لأن هذه الاجراءات معلّقة خلال أزمة الكورونا".

ويبدو أن الخاسر الأكبر هم الأشخاص الذين يتلقون المعونات الاجتماعية من السنترلنك خصوصاً بعد انتهاء فترة المساعدات الاضافية: "إذا كان ربع السكان حالياً لا يستطيعون تسديد الفواتير ماذا سيحصل عندما تتوقف معونات الكورونا فيروس؟ الكثير من الناس ستجد نفسها في وضع حرج". وأضاف حمدان: "الآتي أعظم وما بعد أيلول/ سبتمبر 2020 سنكون أمام مشكلة اقتصادية عصيبة جداً وأكبر من تلك التي نعيشها اليوم".

على خط آخر، أشارت بعض التقارير إلى إمكانية هبوط أسعار المنازل بنسبة 30% في أسوأ السيناريوهات فقد أظهرت آخر الاحصاءات أن أكثر القطاعات والأعمال التي تأثرت سلباً بأزمة كورونا فيروس كانوا وكلاء العقارات والسبب الأساسي في ذلك يعود إلى تعليق المزادات التقليدية على المنازل إضافة إلى ارتفاع نسبة البطالة التي ستصل إلى 10% بحسب مصرف الاحتياط ولكنها قد تتعدى هذه النسبة لتصل إلى 12% بحسب الخبير الاقتصادي رضوان حمدان: "المؤكد أننا قادمون على فترة ستتراجع فيها أسعار المنازل وإذا كانت عملية التعافي الاقتصادي سريعة مثلما يتوقع رئيس الوزراء قد تتراجع الأسعار بحدود 10% ولكن إذا كانت هذه العملية بطيئة عندها ستتراجع أسعار المنازل بشكل أسرع وأخطر وسيكون التراجع ربما من 15 إلى 20%"

وختم حمدان قائلاً: "سنشهد تراجعاً في الأسعار لا مهرب منه بعد أيلول/ سبتمبر القادم...حالياً هناك 70 ألف قرض منزلي بقيمة 26 مليار دولار تم تأجيلهم إلى ما بعد هذه الفترة إضافة إلى 17 مليار دولار من ديون الشركات أجلت أيضاً أي أن البنوك لديها مبالغ تفوق 43 مليار دولار من الديون لا نزال نجهل مصيرها ومتى سيتم دفعها ولكن في حال لم يتمكن عدد كبير من الأشخاص من دفع ديونهم سنرى عرضاً كبيراً على المنازل في السوق ما سيؤدي حتماً إلى تراجع في الأسعار".