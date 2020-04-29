- أستراليا: ربع سكان سيدني عاجزون عن دفع الفواتير والايجارات...و"الآتي أعظم"
- بالفيديو.. رياض سلامة: الودائع موجودة ومصرف لبنان موّل الدولة لكنه ليس من صرف الأموال
- بعد إصابتها مرتين بكورونا.. انتحار طبيبة شاركت في مواجهة الفيروس بأحد مستشفيات نيويورك
- 46 قتيلاً على الأقلّ في انفجار صهريج مفخّخ في شمال سوريا
- جلطات لدى مرضى كورونا.. والأطباء في حيرة من "التطور الخطير"
- الصين تصف أستراليا أنها "مثل العلكة العالقة في أسفل حذاء الصين"
- الإنتفاضة ثورة جياع... تحرق المصارف أولاً
- باريس لدياب: سنجمع مجموعة «سيدر»... وواشنطن للتعاون مع «الصندوق»
- أسرار وخفايا لبنانية
- في استهداف الحاكم… لرئيس الحكومة حساباته ماذا لدى الحكومة لوقف الانهيار النقدي؟
- فوضى… تقود إلى انقلاب؟
- الاستقطاب الطائفيّ ينقضّ على اللبنانيّين وثورتهم
- صدمتان ملحّتان.. والّا «حريق روما»!
- رواية الخلاف على إقالة سلامة
- النظام الإقتصادي الحر غير موجود في لبنان
- العنف ضد المصارف مُريب ولا يخدم الفقير
- حكايات رمضانية
- أستراليا: العدوى المجتمعية تقترب من الصفر
- أستراليا: موريسون يلمح إلى إمكانية رفع القيود أسرع مما كان متوقعا
- أستراليا: كيف ستسدد الحكومة ديون كورونا بعد انتهاء الأزمة؟
- "ثورة الجياع" اندلعت... والسلطة تشهر سلاح "المندسين"!
- المشهد القاتم: الشارع يقتحم الخط الأحمر.. والحكومة تخترق التشريع!
- هندسات سلامة لم تقتصر على المصارف: المال العام في خدمة محظيين
- سركيس حليس يتوارى عن الأنظار | الفيول المغشوش: موظّفون يقرّون برشى بمئات آلاف الدولارات
- صدامات طرابلس... مـحرقة لقائد الجيش؟
- الصراع على الثلاثين سنة المقبلة لا على المنقضية
- رصاصة عسكرية وإهمال طبي مريب... اللحظات الأخير لـ"شهيد الغدر" فواز السمّان
- فقراء طرابلس في مواجهة حكومة الرصاص الحي
- تفاصيل جديدة عن أسباب الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان
- هل يلاقي سلامة التراجع في الهجمة عليه بخطاب تقني؟
- طرابلس غاضبة... ثورة جياع لن ترحم
- قلب أميركا على المصارف
- ضوء أخضر لاستغلال الانهيار لمواجهة حزب الله
- طرابلس تشيّع شهيدها: الغضب على المصارف
- لازمة التسعينات في 2020: مَن لا يُستغنى عنهم!
- «الموجة الأولى» من الأضرار: ثلث العمّال فقدوا وظائفهم
- جنبلاط يستجدي الطمأنينة ولا يريد «الحرب»!
- أستراليا: باحثون في جامعة كوينزلاند يبشرون بلقاح واعد لفيروس كورونا المميت
- أستراليا: الحكومة تعرض دفعات نقدية تتجاوز 3 مليارات دولار لفتح المدارس الخاصة
- بالفيديو.. أستراليا: إعادة فتح شاطئ "بوندي بيتش" الشهير
- موجة برد "شديدة" وامطار غزيرة تضرب أستراليا الخميس
- "لعبة القطّة والفأر" بين الصرّافين والأمنيين... سعر "شبه رسمي" بـ3200 ليرة
- حملة دار الفتوى فرصة للحوار (1): من يمنع جمع الصفّ السني؟
- طُفّار 17 تشرين قلقون تائهون في خلاء وسط بيروت
- من وراء ملاحقة المصارف بالقنابل.. والأحكام القضائية؟
- توقعات الأبراج ليوم April 29, 2020
- بالفيديو: باسيليوم للغاز
- طرابلس تضرم شرارة انفجار شعبي يعم لبنان
- لبنان من الانتفاضة إلى الثورة.. ومخاوف من سيناريوهات خطيرة
- لبنان في مرمى الإنذار المبكّر مع «ألسنة النار» في طرابس
مختارات استرالية
-
بالفيديو: أعمال شغب في ساحة النجمه ...الكاتب:
-
أستراليا: رئيس الوزراء يقف إلى جانب نظام ...الكاتب:
-
أستراليا: نيو ساوث ويلز بصدد وضع سقف ...الكاتب:
-
أستراليا: الأرقام تظهر تدفق الركاب على قطارات ...الكاتب:
-
أستراليا: فريدينبرغ يحدد خريطة الطريق لإصلاح قطاع ...الكاتب:
-
أستراليا: ادعاء موظفتين عملتا لدى سياسيين أحراريين ...الكاتب:
-
أستراليا: بدء الأسبوع الحالي بارتفاع ملحوظ في ...الكاتب:
-
أستراليا: بنك ويستباك يحذر من هبوط السعر ...الكاتب:
-
أستراليا: «الحظ العاطل» قاده الى مركز ...الكاتب:
-
أستراليا: حزب العمال يدعم رفع نيو ستارت ...الكاتب:
-
أستراليا: والدة تحتال على سنترلينك بأكثر من ...الكاتب:
-
أستراليا: بوادر «معركة قانونية» على ميراث (تركة) ...الكاتب:
-
أستراليا: ديك سميث لا يريد 500 ألف ...الكاتب:
-
المفوضية الاسترالية للمنافسة والمستهلك: شراء تلسترا لـ ...الكاتب:
-
أستراليا: الحكومة تعمل لتقليص فترة انتظار الاولاد ...الكاتب:
-
أستراليا: تلسترا «تفوتر» أمـّاً لثلاثة بـ 465 ...الكاتب:
-
أستراليا: فرايدنبيرغ يعتمد على المرتجعات الضريبية مع ...الكاتب:
-
أستراليا: معربا عن قلقه بشأن حرية الصحافة.. ...الكاتب:
-
أستراليا: لامبي تضمن حصول الحكومة على الاغلبية ...الكاتب:
-
أستراليا: خفض سعر الفائدة الرسمي 0،25 في ...الكاتب:
أستراليا: ربع سكان سيدني عاجزون عن دفع الفواتير والايجارات...و"الآتي أعظم"
الخبير الاقتصادي رضوان حمدان:"الآتي أعظم وما بعد أيلول/ سبتمبر سنكون أمام مشكلة اقتصادية أكبر من تلك التي نعيشها اليوم".
أظهرت آخر الأرقام أن سكان سيدني بالتحديد يعانون لدفع فواتيرهم وحتى لتأمين لقمة عيشهم بحيث أن واحداً من كل خمسة منهم ليس لديه القدرة على دفع الايجار أو قسط المنزل في وقت لا يستطيع ربعهم تقريباً تسديد فواتيرهم في الوقت المحدد.
كما أشارت الدراسة التي قام بها مجلس نيو ساوث ويلز للخدمات الاجتماعية أن خمس سكان الولاية ليس لديهم القدرة على دفع مستحقات بطاقات الـCredit Cards.
غير أن هذه الظاهرة ليست بالجديدة بالرغم من أنها متفاقمة الآن أكثر من أي وقت مضى كما أكد الخبير في الشؤون الإقتصادية رضوان حمدان: "سكان سيدني بالتحديد كانوا يعانون من الغلاء المعيشي حتى قبل بدء أزمة كورونا".
فخلال الأسابيع الماضية، وجد نحو المليون شخص أنفسهم عاطلين عن العمل وفي بعض الحالات خسر عدة أفراد في المنزل الواحد وظائفهم وباتوا يعتمدون على السنترلنك أو دفعات الJobKeeper والتي يشير حمدان إلى أنها "أعلى بقليل من الحد الأدنى للأجور"، ويضاف إلى ذلك الارتفاع بأسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية إثر زيادة الطلب عليها مع أزمة كورونا.
وسط هذه الظروف المعيشية الصعبة، اضطر الكثير من الناس للتأخر في دفع قروضهم المنزلية وفي دفع الايجارات مما سيؤدي إلى تراكم في الديون بشكل مخيف كما يؤكد الخبير الاقتصادي: "اذا قمنا بدراسة لحجم المتأخرات في الفواتير التي لا يدفعها الناس، سيكون المبلغ ضخماً ومرعباً ولا نعرف مدى خطورته لذا علينا الانتظار إلى ما بعد أيلول/ سبتمبر 2020 حتى تبدأ الشركات باللجوء إلى القانون لاستيفاء الديون لأن هذه الاجراءات معلّقة خلال أزمة الكورونا".
ويبدو أن الخاسر الأكبر هم الأشخاص الذين يتلقون المعونات الاجتماعية من السنترلنك خصوصاً بعد انتهاء فترة المساعدات الاضافية: "إذا كان ربع السكان حالياً لا يستطيعون تسديد الفواتير ماذا سيحصل عندما تتوقف معونات الكورونا فيروس؟ الكثير من الناس ستجد نفسها في وضع حرج". وأضاف حمدان: "الآتي أعظم وما بعد أيلول/ سبتمبر 2020 سنكون أمام مشكلة اقتصادية عصيبة جداً وأكبر من تلك التي نعيشها اليوم".
على خط آخر، أشارت بعض التقارير إلى إمكانية هبوط أسعار المنازل بنسبة 30% في أسوأ السيناريوهات فقد أظهرت آخر الاحصاءات أن أكثر القطاعات والأعمال التي تأثرت سلباً بأزمة كورونا فيروس كانوا وكلاء العقارات والسبب الأساسي في ذلك يعود إلى تعليق المزادات التقليدية على المنازل إضافة إلى ارتفاع نسبة البطالة التي ستصل إلى 10% بحسب مصرف الاحتياط ولكنها قد تتعدى هذه النسبة لتصل إلى 12% بحسب الخبير الاقتصادي رضوان حمدان: "المؤكد أننا قادمون على فترة ستتراجع فيها أسعار المنازل وإذا كانت عملية التعافي الاقتصادي سريعة مثلما يتوقع رئيس الوزراء قد تتراجع الأسعار بحدود 10% ولكن إذا كانت هذه العملية بطيئة عندها ستتراجع أسعار المنازل بشكل أسرع وأخطر وسيكون التراجع ربما من 15 إلى 20%"
وختم حمدان قائلاً: "سنشهد تراجعاً في الأسعار لا مهرب منه بعد أيلول/ سبتمبر القادم...حالياً هناك 70 ألف قرض منزلي بقيمة 26 مليار دولار تم تأجيلهم إلى ما بعد هذه الفترة إضافة إلى 17 مليار دولار من ديون الشركات أجلت أيضاً أي أن البنوك لديها مبالغ تفوق 43 مليار دولار من الديون لا نزال نجهل مصيرها ومتى سيتم دفعها ولكن في حال لم يتمكن عدد كبير من الأشخاص من دفع ديونهم سنرى عرضاً كبيراً على المنازل في السوق ما سيؤدي حتماً إلى تراجع في الأسعار".
تابعونا
أحدث الأخبار - أستراليا
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
- الصين تصف أستراليا أنها "مثل العلكة العالقة في أسفل حذاء الصين"
- أستراليا: كيف ستسدد الحكومة ديون كورونا بعد انتهاء الأزمة؟
- أستراليا: موريسون يلمح إلى إمكانية رفع القيود أسرع مما كان متوقعا
- أستراليا: العدوى المجتمعية تقترب من الصفر
- سركيس حليس يتوارى عن الأنظار | الفيول المغشوش: موظّفون يقرّون برشى بمئات آلاف الدولارات
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 32
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- أستراليا: ربع سكان سيدني عاجزون عن دفع الفواتير والايجارات...و"الآتي أعظم"
- الصين تصف أستراليا أنها "مثل العلكة العالقة في أسفل حذاء الصين"
- أستراليا: العدوى المجتمعية تقترب من الصفر
- أستراليا: موريسون يلمح إلى إمكانية رفع القيود أسرع مما كان متوقعا
- أستراليا: كيف ستسدد الحكومة ديون كورونا بعد انتهاء الأزمة؟
- أستراليا: باحثون في جامعة كوينزلاند يبشرون بلقاح واعد لفيروس كورونا المميت
- أستراليا: الحكومة تعرض دفعات نقدية تتجاوز 3 مليارات دولار لفتح المدارس الخاصة
- بالفيديو.. أستراليا: إعادة فتح شاطئ "بوندي بيتش" الشهير
- موجة برد "شديدة" وامطار غزيرة تضرب أستراليا الخميس
- مشقة التوطين للاجئين سوريين في أستراليا
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)